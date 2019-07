2018 a fost pentru Napolact cel mai bun an din ultimii 10. Motorul cresterii? Produsele BIO

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile mari au scazut semnificativ investițiile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software etc.) în total active a scazut la doar 52%, minimul ultimului…

- Conducerea Audi inca nu a luat o decizie clara cu privire la viitorul sportivelor din gama, insa exista oficiali care iși doresc ca TT, R8 și modelele din gama RS sa primeasca noi generații. Audi R8, varful de lance al diviziei de performanța, este echipat cu motorul V10 de 5.2 litri aspirat natural.…

- Este al treilea an consecutiv în care FrieslandCampina România își deschide porțile celor doua fabrici și invita elevii de la școlile din județele Cluj și Mureș sa descifreze tainele transformarii laptelui crud în produse lactate care ajung pe mesele românilor din toata…

- Patru imigranti au fost gasiti aproape morti, ascunsi in interiorul unor masini, in porturile Beni Ansar si Melilla din Maroc. Doi dintre cei patru imigranti, o fata de 15 ani si un tanar de 20 de ani, erau ascunsi in bordul si motorul unui Mercedes si se asfixiau.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca seful statului Klaus Iohannis "si ai lui" au inceput sa faca "galagie" pentru a acoperi "sunetul cresterii economice". "Am auzit si ati auzit si dumneavoastra in ultima perioada pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca, a inceput…

- InfoCons solicita autoritaților o situație la zi a tipurilor de produse și a cantitaților de substanțe ce se regasesc in Directiva ce s-au aflat pe piața in ultimii ani și pana in prezent, dupa ce toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate sa limiteze cantitatea de acizi grași trans nesaturați…

- Una dintre cele mai socante aparitii de la G Power este modelul BMW M3/M4 care in cea mai buna versiune motorul Motorsport S55B30T0 ajunge sa ofere o putere maxima de 680 CP. Momentul motor afisat de acest motor modificat de G Power este de 860 Nm, iar viteza sa…

- Consumul privat, masurat prin prisma volumului cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul s-a majorat în primele 3 luni ale anului cu 8,4% și cu 9.2% doar în luna martie (termeni anualizați), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Creșterea s-a datorat…