2017 - anul in care Romania s-a intors in timp cu 20 de ani Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice.



De fapt, acest nefericit curs al evenimentelor a fost minimalizat din cauza politicii: inca din timpul campaniei electorale, PSD a defilat cu un program de guvernare plin de originalitati periculoase, care, daca erau adoptate, ar fi facut din tara noastra un loc excentric, decuplat de dezvoltarea globala

- Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani.

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink.

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma ingrijoreaza…

- Timp de trei zile, romanii care vor sa ii aduca un ultim omagiu Regelui Mihai I o pot face la Palatul Regal din Capitala. Sicriul regelui a fost adus miercuri in tara, slujba de inmormantare urmand sa aiba loc sambata la Curtea de Arges. Pana atunci Sicriul cu trupul neinsufletit al ultimului monarh…

- Romania a devenit, in ultimii doi ani, tara care furnizeaza cei mai multi imigranti pe termen lung in Marea Britanie, arata date noi publicate de Oficiul National de Statistica (ONS) de la Londra, potrivit economica.net. Astfel, potrivit datelor oficiale, 153.000 ...

- Aproximativ 50 de persoane protesteaza in aceasta seara pe platoul din fata Prefecturii Constanta. Protestul, intitulat "Ei cu hotii noi cu toti" a fost mediatizat pe Facebook unde a fost publicata chemarea la proteste. "Chemam lumea din Romania, diaspora sa vina la Bucuresti, din toata tara Intreaga…

- A fost emisa o noua recomandare, prin care s-a revizuit recomandarea adresata anterior Romaniei de catre UE, in temeiul "procedurii de abatere semnificativa". Oficialii UE considera ca "Romania este responsabila pentru o abatere semnificativa de la traiectoria stabilita pentru ajustare in vederea…

- Increderea analistilor financiari in economia romaneasca a atins cota de avarie. Indicatorul de incredere macroeconomica, stabilit de CFA Romania in urma unui sondaj printre membrii sai, a ajuns, in octombrie, la cea mai scazuta valoare din aprilie 2013 pana in prezent. Ce inseamna asta? Ca analistii…

- Florin Georgescu: Nu orice crestere conduce la dezvoltare Prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu. Foto: captura video. Dezvoltarea economico-sociala a fost mai lenta în România decât cresterea economica, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, în cadrul…

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- ♦ Agentia de evaluare prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca, in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila. Romania va beneficia de o imbunatatire a ratingului de tara, aflat acum la Baa3…

- Agenția de evaluare financiara Moody's se așteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o creștere economica solida pe termen scurt, insa este puțin probabil ca aceasta sa fie și sustenabila. Potrivit raportului anual de țara al Moody's Investors Service, creșterea…

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor. „Politicile…

- Gica Hagi, cel mai mare jucator din istoria fotbalului romanesc si creatorul proiectelor de succes Academia Hagi si FC Viitorul, vorbeste din nou despre modul in care trebuie sprijinit sportul romanesc Particularizand pe fotbal, "Regeleldquo; spune ca trebuie investit de la copii si juniori, trebuie…

- Primul laborator de inovare deschisa din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Universitatea Dunarea de Jos din Galati. In cadrul laboratorului, echipe de studenți, sub indrumarea unor mentori, vor cauta soluții și vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme lansate de companii, administrații…

- Companii recunoscute la nivel mondial in domeniul securitatii cibernetice au prezentat vineri, la Bucuresti, in cadrul primei editii a "Safetech Cybersecurity Experience 2017", cele mai performante solutii si servicii de securitate IT, tehnologii inovatoare, dar si cele mai noi tendinte in domeniu.…

- Și in acest an, raionul Ungheni a gazduit un forum regional. Pentru a șaptea oara! Pe 13 noiembrie, Forumul, cu genericul: “Regiunea de Dezvoltare Centru - solutii inovative si oportunitati pentru afaceri”, și-a ținut lucrarile la Palatul de Cultura din Ungheni, unde au venit zeci de reprezentanți ai…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan a afirma, vineri, dupa depunerea moțiunii de cenzura, ca PNL este pregatit in secunda doi sa isi asume un program care sa restabileasca intregul sistem economic din Romania, ea precizand ca exista resurse și pentru funcția de premier. Turcan a afirmat ca premierul…

- Aprobarea ordonantei privind negocierile colective pentru transferul contributiilor la angajator arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de acest transfer, considera Florin Jianu, Presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania…

- "Este mare confuzie ce inseamna aceasta macrostabilitate. Am iesit dintr-o poveste mai veche. Cand eram eu mai tanar, prin anii '90, mi se zicea: 'Ce macrostabilitate, bai, Mugure, lasa-ne! Si mortul e macrostabil'. Se sarea calul departe. Cine e mai stabil decat unul rece si pe masa? Acum, eu cred…

- "Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri, normale intr-o tara democratica, dar, pe de alta parte, lucrurile importante nu sunt abordate. Atragem atentia ca nici partidele aflate la guvernare, nici cei care ar trebui sa constituie opozitia nu se refera la lucruri absolut presante. Suntem la…

- De vineri pe retelele de socializare se discuta aprins despre marcajele rutiere de la pasajul Jiul din Timisoara. Iar primarul Robu a declarat, ieri, la inaugurare, ca daca-i prea complicat o sa simplifice LUCRAREA. Pana atunci, intersectia a devenit virala, iar comentatorii sunt necrutatori.

- Un tanar oltean care a lucrat timp de opt ani in Italia, in publicitate, a decis sa se intoarca in Romania si sa-si incerce norocul intr-o cu totul alta directie. A cumparat 200 de oi si si-a facut stana intr-o comuna din Prahova, iar acum este cioban cu acte in regula.

- "Ne vom muta cu toții la Buzau. Vom avea autostrazi la Buzau. Vom avea cale ferata de mare viteza la Buzau", a zis Ștefan Etveș la B1 TV. Razvan Zamfir l-a completat: "Vedeți ce frumos se traveseaza la Buzau? Da, toata lumea va veni sa vada Castelul lui Dracula și trecera de pietoni 3D de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca o reforma administrativ-teritoriala nu mai poate fi amanata, aratand ca aceasta este singura solutie pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare intre regiuni si pentru armonizarea economica si sociala intre acestea. „Acum, dupa zece ani de apartenenta la Uniunea…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii simple depuse impotriva ministrului Finantelor, ca Ionut Misa este doar o victima si ca, in opinia sa, adevaratii artizani ai dezastrului economic din Romania sun Liviu Dragnea, Darius Valcov si Olguta Vasilescu, adaugand…

- Festivalul National Concurs de Muzica Folk „Ziua de Maine” transforma Alba Iulia in capitala muzicii folk. Timp de doua zile, in perioada 11 – 12 noiembrie, folkul romanesc se muta cu intreg bagajul de muzica buna la Alba Iulia pentru cel mai important festival de folk din Romania. Evenimentul are o…

- Iulia Vantur s-a intors in India, dupa aproape o luna petrecuta alaturi de familia ei. Inainte de a parasi țara, vedeta a mers la restaurantul preferat, unde s-a rasfațat cu specialitați. Zilele trecute, Iulia Vantur s-a intors din vacanța petrecuta in Londra, alaturi de parinții ei, iar acum, vedeta…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi și-a lansat, ieri, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare cartea "Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma". Cartea face o analiza a sistemului de Sanatate din Romania incepand cu anul 1990 punand in balanța…

- Piata de electricitate din Romania este dominata in continuare prea mult de contractele pe termen scurt, insa autoritatile nu au facut nimic pana acum sa schimbe acest lucru, dupa criza din energie din acest an, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta…

- Romania a deviat, in ultimii cațiva ani, de la obiectivele bugetare pe termen mediu și este acum singurul stat membru al Uniunii Europene aflat intr-o procedura de deviere, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate…

- "Am fost angajat direct in negocierile de aderare, avand un mandat de prim-ministru in anul 2000. Am datoria sa subliniez ca stabilirea datei aderarii la 1 ianuarie 2007 nu a fost un simplu fapt calendaristic, ci a avut o importanța strategica deosebita, a devenit un adevarat catalizator al eforturilor…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, joi, ca Romania indeplinește criteriile privind aderarea la euro din 2013 și a susținut ca ideea unui program care sa vizeze integrarea in aceasta zona este greșita. "Chiar daca vin în contradicție cu puncte de vedere exprimate…

- Romania are nevoie de un program național, sprijinit de toate partidele, pentru aderarea la zona euro, dar acesta trebuie sa fie unul ambițios și realist, a declarat joi guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferința "10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana:…

- 'Alege Oaia!' este noul program pe care il lanseaza joi Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) la INDAGRA 2017, pentru promovarea și incurajarea consumului de carne și produse din carne de oaie in randul romanilor pe tot parcursul anului, a anunțat, marți, MADR. Campania de…

- Contribuabilii salajeni sunt asteptati pana miercuri, 25 octombrie, sa depuna, dupa caz, la unitatile fiscale, urmatoarele: Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097; Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100; Declarația…

- In contextul in care la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se inregistra recent un deficit de 7.408 de locuri de cazare, directorul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, a declarat, vineri, ca de anul viitor ar putea fi date in folosinta 1.421 de noi locuri…

- Vera Turcan a venit cu lecția invațata, dupa ce, anul trecut nu a fost exact cum și-a dorit. A ținut cont de sfaturile și criticile juriului și s-a intors sa le demonstreze ca merita un loc in competiție.

- Cand pisica nu-i acasa, soarecii joaca pe masa! Iulia Vantur se afla in Romania de cateva zile, iar iubitul ei, Salman Khan a ramas in India. Presa de acolo l-a surprins pe celebrul actor alaturi de o alta femeie, ceea ce a dus la speculatii despre o eventuala despartire de Vantur.

- Printre tarile unde s-a constatat un standard dublu in privinta calitatii alimentelor se numara si Romania, insa niciun oficial de la Bucuresti nu a participat la summitul privind calitatea hranei de la Bratislava.

- "O veste buna de la FMI, se pare ca a fost buna discutia pe care am avut-o cu domniile lor. Si-au revizuit previziunea de la 4,2% la 5,5% de crestere economica a Romaniei. Poate si (...) in urma unui semnal foarte puternic - 100 de companii americane vin in Bucuresti, in Romania pentru a face afaceri…

- La începutul acestei luni, în presa centrala a aparut un articol care prezenta faptul ca la Mioveni, județul Argeș, se construiește cel mai modern spital din ultimii 25 de ani, investiția ridicându-se la aproximativ 70 de milioane de euro. Însa, în cuprinsul articolului…

- "Cred ca cel mai bun lucru in aceasta perioada este sa nu gandim in sistemul judiciar pentru a rezolva problemele de moment si sa vedem pe termen lung, ce este de facut, de ce s-a ajuns aici, sa invatam din lectiile trecutului. Putem sa propunem un proiect care sa raspunda nu numai sistemului, dar…

- Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a afirmat, luni, ca proiectul de modificare a legilor Justiției trebuie dezbatut in Parlament cu gandul la soluții pe termen lung și nu neaparat la rezolvari pe termen scurt la anumite probleme, pe care el le-a catalogat ca fiind "reale,…

- DC News a discutat cu cei prezenti la eveniment, s-a documentat, insistand ulterior ca a fost lansata o companie gresita, prin care ne facem singuri rau, fiind singura institutie media care a abordat subiectul dintr-un punct actual de vedere. Duminica, 8 octombrie, Ion Cristoiu, intr-o postare pe…

- Dupa ce-a caștigat de doua ori titlul de campion cu echipa olimpica a celor de la Al Hilal, Ciprian Panait, a decis sa nu-și mai prelungeasca ințelegerea in luna iunie. Dupa mai multe luni in care a negociat cu mai multe echipe, Panait a semnat cu Al Raed, echipa din prima liga din campionatul Arabiei…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania lanseaza concursul Lider European și provoaca elevii de liceu din clasele IX-XI sa lucreze in echipa și sa elaboreze proiecte prin care sa raspunda provocarilor sau oportunitaților existente in comunitațile locale. Cele mai bune opt proiecte inscrise pe platforma…