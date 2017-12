Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala a atins în toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica în raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea înregistrata în toamna lui 2014. …

- Moneda nationala a atins in toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica in raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea inregistrata in toamna lui 2014. Specialistii au pus deprecierea…

- Leul a crescut, miercuri, în raport cu euro, BNR anunțând o cotație de 4,6321 cu 0,05% sub cotația de marți.De asemenea, moneda americana s-a apreciat în fața leului, pâna la cotația de 3.9175 lei/dolar, cu 0,31% mai mult decât marți.Moneda naționala…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a fost premiat in cadrul Galei Capital datorita rolului major pe care l-a avut in pastrarea echilibrului si stabilitatii sectorului financiar bancar. Mugur Isarescu nu a putut fi prezent, insa a trimis o scrisoare prin intermediul lui Adrian Vasilescu, a carui…

- În mod paradoxal, leul se depreciaza dupa deciziile controversate ale Guvernului, dar prinde din nou puteri dupa protestele masive din strada care au facut înconjorul presei internaționale, la fel ca în luna februarie.

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Cursul oficial afisat de BNR ieri, 21 noiembrie, arata ca euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Imediat dupa afisarea cotatiei oficiale, respectiv in jurul orei 13.15, euro a mai urcat pana la un alt maxim, de 4,66 lei, dupa care s-a intors in intervalul…

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Autoritațile moldovene au pledat in mod consecvent pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum este stipulat in Acordul privind principiile reglementarii pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreana a Republicii Moldova din 21 iulie 1992 și in documentele…

- Moneda naționala pare ca se prabușește în continuare, Banca Naționala Româna anunțând un raport tot mai mare fața de euro.Astfel, BNR a anunțat, marți, un curs oficial al euro de 4.6551, în creștere cu 0,18% fața de cotația de luni. Valoarea de marți…

- Imediat dupa afisarea cotatiei oficiale, respectiv in jurul orei 13.15, euro a mai urcat pana la un alt maxim, de 4,66 lei, dupa care s-a intors in intervalul 4,640-4,656 lei, tendinta fiind de calmare a speculatiilor, arata graficele pietei valutare interbancare. Euro a mai avut maxime istorice in…

- Moneda naționala, leul, a atins marți cea mai slaba cotație in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6551 lei pentru un euro, in creștere cu 0,82 bani (0,18%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6469 lei pentru un euro. Cotația record anterioara…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala”.…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6469 lei/euro, in crestere cu 0,15% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala.Joi, euro a reluat trendul crescator atingand nivelul de 4,6387 lei, iar vineri a ajuns la 4,6400 lei. Luni, leul…

- Autopsia modelului rus in varsta de 14 ani, care a decedat in timpul Saptamanii de Moda din Shanghai, arata ca decesul nu a fost provocat de surmenaj. Ea și-a pierdut viața dupa ce mai multe organe au cedat, din cauza unei infecții, cel mai probabil o meningita, relateaza AFP. Decesul top-modelului…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6387 lei/euro, in crestere cu 0,17% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala.Luni, BNR a afisat un curs de 4,6495 lei/euro, un nivel record, peste cel inregistrat in 3 august 2012, cand BNR a…

- Mai puteti citi si: Referinta BNR pentru euro a urcat vineri la un nou record, de 4,6481 lei/euro Ungureanu: Suspendarea presedintelui Traian Basescu a dus la deprecierea leului Previziunea SUMBRA a FMI : Leul ar putea SCADEA cu 15-20%. Vezi si de ce vrea Fondul sa privatizam companiile de stat…

- Moneda naționala a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro.

- „Am sa va recomand sa citiți declarația guvernatorului BNR in legatura cu modul in care a fost manipulat ROBOR-ul in perioada in care a crescut spectaculos. Pe cursul de schimb sunt acțiuni speculative, fara indoiala, care sunt determinate fie de teama unora dintre cei care sunt jucatori in piața, fie…

- Leul continua sa scada. Euro a urcat la un nou maxim al ultimilor ani Potrivit cursului de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) luni, 13 noiembrie 2017, moneda nationala continua sa se deprecieze fata de euro. Cotatia oficiala afisata vineri de BNR a fost de 4,6390 lei/euro, dupa…

- Joi, BNR a afisat un curs de 4,6279 lei/euro. Nivelul anuntat vineri este cel mai mare din 3 august 2012, când BNR a afisat un curs de 4,6481 lei/euro. Moneda naționala continuat sa se deprecieze vineri în raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a României (BNR),…

- Acesta este cel mai ridicat curs incepand din august 2012, cand, in contextul referendumului pentru suspendarea președintelui Traian Basescu, cursul a atins pe 3 august recordul de 4,6481 lei/euro.Moneda naționala a atins un nou nivel record: 1 euro/4,6390 lei. Leul s-a depreciat accelerat…

- Leul se afla pe o tedinta de depreciere de durata, categoric asociata cu situatia balantei de plati, aflata in deteriorare, in special din cauza importurilor masive de bunuri de consum, alimentate de politica de stimulare a consumului populatiei, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca rata anuala a inflației calculata pe baza indicelui prețului de consum și-a consolidat tendința ascendenta in trimestrul III, al anului 2017 și a reintrat dupa cațiva ani in interval de variație asociat

- Guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, a afirmat, joi, ca cifra de 140.000 de firme care nu platesc contribuții, menționata miercuri de ministrul de Finanțe, "i-a sunat în ureche ca un zgomot puternic" și ca astfel de

- Deprecierea progresiva a leului ingrijoreaza mediul de afaceri. Mugur Isarescu, guvernatorul BNR a incercat unele explicații legate de aceasta cadere a monedei naționale: „Tendinta de depreciere e mai de durata decat in cazul zlotului si forintului. La zlot si la forint au fost variatii mult mai mari,…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a României (BNR), susție ca actuala depeciere a leului, în raport cu principalele valute este cauzata de deteriorarea balanței comerciale. Adica, importam mai mult decât exportam. Iar oficialul BNR spune ca deprecierea monedei naționale…

- Euro a urcat joi cu 0,81 bani, pana la 4,6279 lei, iar dolarul cu 0,55 bani, la 3,9865 lei. Francul elvetian s-a apreciat de la 3,9869 la 3,9870 lei, iar lira sterlina s-a depreciat de la 5,2251 la 5,2213 lei. Presiunile de depreciere a leului au intervenit pe fondul cresterii mai rapide a importurilor…

- Banca Naționala a Romaniei observa o tendința de depreciere de durata a monedei naționale, iar aceasta este asociata cu deteriorarea balanței comerciale, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Ce remarcam în ceea ce privește leul? În…

- Moneda naționala continuat sa se deprecieze joi in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6279 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Naționala a României a anunțat un…

- „Tendinta este spre depreciere, cu cifre mai mici, dar de durata mai mare. Presiunea pe depreciere vine din deteriorarea balantei comerciale, exporturile cresc cu 9%, importurile - cu 11%, cu 12%. Deficitul comercial - chiar astazi s-au anuntat datele - a ajuns la opt miliarde de euro, se contureaza…

- Tendinta de depreciere a leului in raport cu euro este mai de durata si este cauzata de deficitul balantei comerciale, a explicat guvernatorul BNR Mugur Isarescu. “Leul nu este singura moneda care s-a depreciat. Am vazut depreciere in regiune atat la forint, cat si la zlot. Deprecierea leului este insa…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, vorbește de "presiuni de depreciere" în cazul leului din cauza unor tendințe regionale, însa "tendința de depreciere pentru leu e mai de durata decât în cazul zlotului și

- "Ne confruntam cu presiuni de depreciere pe leu, asa cum au si maghiarii si polonezii, singura moneda care s-a apreciat in zona fiind coroana ceha. Tendinta de depreciere e mai de durata decat in cazul zlotului si forintului. Nu sunt cifre mari, dar aceasta tendinta este asociata cu situatia balantei…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale, se uita atent la tendința inflației și spune ca se așteapta la o creștere în primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic. Șeful BNR susține ca daca se vor observa creșteri care tind sa dureze, atunci Banca Centrala va interveni…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a vorbit la Digi24 despre afirmațiile facute de fostul ministru al Justiției, Titus Corlațean. Acesta a spus ca ambasadorii SUA și Olandei au facut presiuni asupra sa pentru numirea lui Koveși la DNA. Președintele PMP crede ca daca diplomații straini ar…

- Declarația de independența a Cataloniei va fi, cel mai probabil, una "de scurta durata", iar gestul de separare de Spania este in masura sa creeze "clivaje" in interiorul societații din regiune, dar este, in același timp, și o "lecție" pentru autoritațile de la Bruxelles,…

- PMP va susține in Parlament modificarea legilor justiției, dar numai cu unele condiții, legate, in principal, de statutul magistraților. Declarația a fost facuta vineri, la Timișoara, de liderul „popularilor”, Traian Basescu.

- "Vrem sa creștem mai repede și este normal pentru a reduce decalajele. Dar ca sa creștem mai repede trebuie, insa, sa marim potențialul de creștere. Asta inseamna, in mod concret, ca potențialul factorilor de producție trebuie marit. Asta este o problema de investiții publice, care au fost intotdeauna…

- Leul se muta usor-usor pe banda de tranzactionare 4,6-4,7. De vina sunt cam toate lucrurile care ar putea influenta la o adica evolutia cursului leu/euro, de la cerere si oferta la fundamentele pe care este acesta asezat.

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, participa, miercuri, la cea de-a III-a ediție a evenimentului "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Roman (IBR). Potrivit IBR, în cadrul evenimentului se vor prezenta noutațile din domeniul…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei este de parere ca, in contextul in care Europa se confrunta cu mari provocari in ceea ce priveste buna functionare a zonei euro si a Uniunii in general, trebuie sa acceptam faptul ca aderarea la zona euro este o tinta in miscare, in evolutie, care se schimba…

- Leul a continuat sa se deprecieze in raport cu moneda unica europeana, cotatia anuntata joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,5915 lei, mai mult cu 0,61 de bani (+0,13%) fata de cursul...

- Conform unei expertize intocmite de Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, s-a constatat ”existenta unui gol rezultat din prabusirea terenului de fundare, pe o adancime de 4,5 de metri sub fundatie si o lungime de 4 metri”. In aceste conditii, exista…

- Ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece - iata ca în unele zone muntoase ale țarii deja a nins, iar acest lucru face ca din ce în ce mai mulți șoferi sa se gândeasca la anvelopele de iarna. Anvelopele, precum multe alte parți componente ale unei mașini, fac parte din categoria…

- Orice sofer poate prelungi durata de viața a anvelopelor de iarna, prin respectarea unor lucruri simple. Specialiștii recomanda, in general, inlocuirea anvelopelor dupa 5 ani, insa durata de viața a acestora ar putea fi extinsa prin simpla respectare a unor reguli de baza.

- Euro a scazut pentru prima data la 4,58 lei dupa 25 de sedinte consecutive la 4,59 lei. Vineri, moneda europeana a atins din nou maximul ultimilor cinci ani - 4,5991 lei. Mai precis, leul nu mai atinsese o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481…