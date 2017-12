2017 a fost un dezastru. In 2018 suntem fortati sa dam drumul la cheltuirea fondurilor europene Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat startul la proiectarea lor.



Asta inseamna ca 2018 nu poate pleca in forta pentru ca nu exista proiectele necesare ca acest lucru sa se intample.



Si daca ne-am apuca acum, mai devreme de prima jumatate a lui 2019 nu am infinge, cum se spune, prima lopata.



- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Aceasta nu este singura investitie care se va contura in noul an, Ilie Canea urmand sa semneze un al doilea contract cu Ministerul Dezvoltarii. De aceasta data este vorba despre extinderea retelelor de apa in localitatile Lapusnicel si Parvova si racordarea gospodariilor la acestea. „Alimentarea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Jihadistii asa-zisului Stat Islamic au luptat cu arme fabricate in Romania, dar si in alte tari europene.Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu…

- Situația este identica în ceea ce privește Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumparare standard (PPS), cele trei țari fiind la aproximativ jumatate fața de media înregistrata în restul statelor membre. În 2016, în Uniunea…

- Alexandru Dedu a lasat sa se inteleaga ca postul lui Martin Ambros n-ar fi in pericol, iar antrenorul ar urma sa ramana in continuare selectioner pana la Olimpiada de la Tokio din 2020. "In momentul de fata sunt destul de afectat de rezultatul de ieri. Acest turneu in sine necesita mai mult…

- Romania, alaturi de Austria si Irlanda, au cheltuit cei mai putini bani europeni alocati programarii 2014-2020, in timp ce tari precum Bulgaria si Polonia ne-au lasat mult in urma, potrivit Agerpres.

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, și-a manifestat joi, la Oradea, convingerea ca in 2023 Romania va fi data drept exemplu in ceea ce privește absorbția fondurilor europene și a apreciat ca procentul perioadei 2007-2013, de 88-89%, "nu este unul rau". "Noua…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a adresat o interpelare catre Ministerul Transporturilor cu privire la situația la zi a lucrarilor pe tronsoanele de autostrada neterminate, dar și cu privire la termenele de finalizare. Potrivit documentului primit, loturile de pe Autostrada Sebeș – Turda vor fi recepționate…

- Patru demnitari europeni i-au trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in care au cerut intreruperea finantarii catre Ungaria, "pana cand libertatile democratice sunt restabilite, iar coruptia e contracarata". Oficialii europeni sustin ca fluxurile de bani catre…

- "In privinta preturilor, asteptam pozitia Consiliului Concurentei in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o pozitie pe culoarul sau de atributii si competente daca a existat sau exista o scumpire fara motivatie pe promotiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inselatoare…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- Situația infrastructurii din Romania nu este cauzata de o problema de finanțare, ci mai degraba o lipsa de proiecte publice viabile bine planificate, a declarat, Andrew McDowell, vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI).Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu "este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei" si ca actul…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul Național de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8% pe serie bruta și de 8,6% pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Același raport menționeaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Romania inregistreaza prima crestere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatatirea nivelului de trai, a declarat ministrul de Finante, Ionut Misa, comentand estimarile publicate astazi de INS privind cresterea economica din trimestrul trei. ”Situatia…

- Asociația Orașelor din Romania se declara impotriva masurilor fiscale propuse de guvern. AOR atrage atenția ca este necesara crearea unor administrații locale funcționale, astfel incat primarii sa nu fie mereu obligați sa stea in pixul unui “minister binevoitor”. Asociația Orașelor din Romania nu susține…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au luat in discutie, marti, solicitarea IPS Teodosie de revocare a masurii controlului judiciar, in dosarul fermei Nazarcea, in care este acuzat, alaturi de alte persoane, de obtinere fara drept de fonduri europene. „Vreau sa fiu…

- Viceliderul Sindicatului Automobile Dacia (SAD), Ion Iordache, a declarat, mari dimineata, corespondentului MEDIAFAX, ca SAD organizeaza intre orele 13 si 14, in fata Casei de Cultura din Mioveni, un miting la care sunt asteptati sa participe aproximativ 10.000 de salariati de la mai muste fabrici…

- „Statutul funcționarului public trebuie desființat și inlocuit cu personal contractual, astfel incat acesta sa demonstreze șefului ca merita sa vina și a doua zi la lucru”, a declarat Eugen Teodorovici, președinte al Comisiei de Buget-Finanțe din Senatul Romaniei. “Cand am avut ocazia sa fiu consilierul…

- Teoretic, prin Programul Național pentru Dezvoltare Locala, etapa a doua – pe scurt, PNDL II – se finanteaza cu prioritate sistemele de alimentare cu apa și stațiile de tratare a apei, retelele de canalizare și capacitatile de epurare. In realitate, criteriile dupa care Ministerul Dezvoltarii imparte…

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanta greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am sustinut-o, si anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

- "Expertii greci in accesarea de fonduri UE pot ajuta Romania in elaborarea dosarelor, avand toata experienta necesara in toate mecanismele europene. Absorbtia de fonduri europene, in special in sectorul infrastructurii, este semnificativ mai mare, apropiindu-se de 90%, in timp ce, in Romania, precum…

- In perioada analizata perechea euro/leu a fost stabila, cursul oprindu-se aproape de 4,6 lei. Mult mai agitata a fost evolutia celorlalte valute majore, a caror medie se calculeaza functie de parcursul lor fata de euro. Volatilitatea cursului monedei unice s-a rezumat la 4,5975 – 4,5988 lei. La finalul…

- România reactioneaza oficial la situatia din Catalonia si își reafirma "sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Spaniei". "Respingem cu fermitate și irevocabil „declarația unilaterala de independența” a Cataloniei. Reafirmam…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Romania are o șansa in Uniunea Europeana de care trebuie sa profite in fiecare an, aratand ca o absorbție mai buna și eficienta in gestionarea fondurilor europene ar putea oferi sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare in sectoare cruciale.…

- Romania ocupa locul trei in Uniunea Europeana in ceea ce privește sumele efectiv absorbite prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), dupa primele doua trimestre din acest an, fiind doar in urma Franței și Germaniei, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, 26 octombrie, in dechiderea targului agricol INDAGRA de la Romexpo. Seful statului a atras atentia asupra deficitului comercial imens al Romaniei, mai ales in domeniul agriculturii, unde tara noastra exporta materii prime si importa produse finite."Am…

- Perceptia privind mediul de afaceri din Romania se deterioreaza, desi economia creste Peste 60% dintre companii prezente in Romania se asteapta la o crestere a afacerilor in urmatorul an, ceea ce confirma cresterea economica inregistrata de Romania si prognoza pentru 2018, dar se remarca o deteriorare…

- Compania care detine brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, precum si al treilea cel mai mare broker de asigurari din tara se listeaza saptamana aceasta pe Bursa de Valori Bucuresti. Ce inseamna mai exact o “listare”, sau un “IPO”, si ce trebuie sa faca o persoana…

- "Bun venit in Uniunea Europeana... dar atentie mare la gropi, balți și alte pericole". Asta ar fi trebuit sa fie scris la intrarea in Romania, in Vama Albița, intr-unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontiera din țara.

- Industria era, anul trecut, cea mai ampla activitate economica din Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia generata, iar Romania este unul din statele europene in care acest sector are cea mai mare contributie in economie, potrivit institutului european de statistica Eurostat.

- Autoritatile romane vor sa incheie anul viitor contracte de finantare pentru oferirea de servicii sociale in comunitate copiilor care in momentul de fata beneficiaza de sprijin in 50 de centre de plasament, a declarat joi presedinta Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie…

- Statul a semnat, pana in prezent, contracte de finantare de 5,8 miliarde de euro cu beneficiarii de fonduri europene, in programele prin care Romania atrage banii de la Uniunea Europeana, in noua perioada de programare 2014-2020, a informat, miercuri, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei…

- Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, susține ca Uniunea Europeana nu sprijina soluția ca o parte din urșii din Romania sa fie exportați in țari unde nu mai exista, prevederile europene menționand cota de recoltare ca modalitate de conservare a speciilor de carnivore mari. …

- Perioada de inscrieri pentru Cel mai bun film strain la cea de-a 90-a editie a Premiilor Oscar s-a incheiat, iar in acest an, 36 de tari europene si-au inscris peliculele pentru nominalizari, printre care si Romania.

- Comisarul european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de munca, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de munca, a declarat joi, la Iași, ca in mod normal in statele europene contribuțiile de asigurari sociale sunt platite de angajatori și de angajați. Întrebata…

- Polițiștii Serviciului pentru Imigrari Vrancea au desfașurat in ultimele doua saptamani o serie de acțiuni și controale pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a cetațenilor straini, pe raza județului nostru. In timpul verificarilor, oamenii legii au depistat cu ședere ilegala patru cetațeni…

- Fostul președinte al Romaniei și președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, este convins ca R. Moldova nu va ajunge niciodata de una singura in Uniunea Europeana, iar cei care promit acest lucru ar induce lumea in eroare. In același timp, Basescu crede ca R. Moldova…

- Romania a reusit sa aduca in tara numai 400 de milioane de euro, din cele aproape 33 de miliarde de euro care ne-au fost alocate de catre Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020. Astfel, la...