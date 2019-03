2007, Romania intra in Uniunea Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- La nivelul UE urmeaza a se crea o structura de top pentru securitatea cibernetica, Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului UE (Coreper) mandatand Romania sa inceapa discuțiile cu Parlamentul European, potrivit Mediafax.Structura va fi numita Centrul European pentru Securitatea…

- "Va propun sa incepem reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal, o reuniune extrem de importanta. O reuniune in care va propun ca si ordine de zi analiza stadiului campaniei pentru alegerile pentru Parlamentul European, prezentarea ultimei cercetari sociologice privitoare la situatia…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME) . Acesta are rolul de a proteja UE de o eventuala criza economica si financiara. Raportul cuprinde si…

- O tema care pare infuzata dinspre canalele de comunicare ale Kremlinului, caruia ii servesc de minune euroscepticismul si populismul care isi fac aparitia in UE, tocmai in preajma alegerilor pentru Parlamentul European. Polonia, Ungaria, Romania, Marea Britanie, Grecia si, ultima pe lista, Italia…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…