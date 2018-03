Stiri pe aceeasi tema

- Macheta caștigatoare Colegiul Economic ”Anghel Rugina” a caștigat concursul de proiecte inedite organizat de Primaria Vaslui, care s-a alaturat campaniei globale ”Ora Pamantului”. Elevii au impresionat juriul cu o macheta a centrului Vasluiului, realizata din materiale reciclabile. Vasluiul s-a alaturat…

- Elevii cu nevoi speciale sau cei ce provin din familii nevoiase vor primi lunar cate 60 de lei, din bugetul municipiului Piatra Neamt. Asa au decis consilierii locali in sedinta din 23 martie, desi au existat propuneri de marire a cuantumului burselor sociale de la 60 de lei la 100 de lei. Conducerea…

- Elevii unitatilor de invatamant din municipiul resedinta de judet vor beneficia anul acesta de 846 de burse scolare, acordate lunar, in valoare totala de 450.000 de lei.Lista unitatilor de invatamant, cu numarul total de beneficiari pentru fiecare in parte, va fi aprobata in sedinta de Consiliu ...

- Grupul Radacini, cu 25 de ani de istorie in domeniul auto, propune, prin Fundatia Radacini, o poveste frumoasa pentru o mana de adolescenti care doresc sa ajunga liceeni, dar nu au posibilitati materiale. Fundatia Radacini lanseaza programul “Burse de studiu” pentru anul scolar 2018 – 2019, prin care,…

- Un proiect legislativ, care prevede acordarea de burse pentru toate categoriile de elevi, nu doar cei cu rezultate foarte bune sau cei din categoriiile defavorizate, a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și fostul ministru al Educației – Liviu Pop. Read More...

- Un proiect legislativ, care prevede acordarea de burse pentru toate categoriile de elevi, nu doar cei cu rezultate foarte bune sau cei din categoriiile defavorizate, a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și fostul ministru al Educației – Liviu Pop. Propunerea legislativa de modificare…

- Un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, a fost inițiat de Liviu Pop. Acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati, a motivat senatorul PSD. „Consideram ca este necesara o interventie in sensul…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a initiat un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati.

- Municipalitatea din Targu Jiu va acorda si in acest an burse elevilor cu rezultate bune la invatatura sau cu posibilitati materiale reduse. Suma alocata este de 451 mii lei, mai mica comparativ cu anul 2017, cand bugetul a fos...

- Executivul a aprobat acordarea, in anul 2018, a șapte Burse de excelenta ale Guvernului in valoare de 2500 de lei fiecare si a altor șase Burse nominale (pe domenii) a cite 2000 de lei, pentru studenții doctoranzi, noteaza Noi.md. In total, la concurs au participat 21 de studenți din cadrul a șase instituții…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare. Deputatul Claudia Gilia, membru in Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, este unul dintre aleșii țarii care militeaza pentru drepturile romanilor plecați…

- In contextul contextul dezbaterilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2018, care urmeaza sa aiba loc, marți, la sediul primariei, Asociația Elevilor din Constanța cere primarului și Consiliului Local Municipal alocarea de bani pentru asigurarea pazei in unitațile școlare din oraș. Elevii susțin…

- Vineri, 2 februarie 2018, elevii clasei a VII a – A din Școala Gimnaziala Ipotești, coordonați de catre prof. dr. Simona Sirghie, au participat la „Ora de istorie la Cetatea de Scaun a Istoriei”. Este prima dintre activitațile care au fost cuprinse in parteneriatul semnat intre Școala Gimnaziala Ipotești…

- Comunitatea „mesotista”, a fost, joi, in sarbatoare. Ieri a fost ziua liceului care, doar anul trecut, a insumat 23 de olimpici nationali si trei internationali. Elevii de ieri si de azi, dar si profesorii au sarbatorit Ziua Colegiului „Dr. Ioan Mesota”, marcata in preajma sarbatorii celor…

- Pentru doua zile, 31 ianuarie si 1 februarie 2018, colectivul si elevii Scolii Gimnaziale ”Ion Luca Caragiale” l-au aniversat pe patronul spiritual al unitatii de invatamant. Editia 2018 a Zilelor Scolii a fost una extrem de reusita, printre invitatii prezenti in sala festiva regasindu-se si multi fosti…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, solicita Guvernului, prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, modificarea legislatiei in vigoare si acordarea de burse identitare pentru toti elevii romani din Ucraina si debirocratizarea…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, 2 februarie, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Cursurile semestrului al doilea vor incepe luni, 12 februarie.

- Elevii din ultimul an de liceu se pot inscrie la sesiune de Bacalaureat din 2018. Conform calendarului aprobat anul trecut de catre Ministerul Educatiei, inscrierile au inceput luni, 29 ianuarie, si se vor incheia in 2 februarie, pentru ca la scurt timp dupa incheierea acestei perioade, sa inceapa probele…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 25 ianuarie, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare la universitațile din țara. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și are scopul de a promova și proteja dreptul romanilor de a studia in limba materna. Elevii de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana de a studia in…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate astazi de Guvernul Romaniei, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana de…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii ...

- PATRIOTISM…Institutiile de invatamant din judetul Vaslui au sarbatorit ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Evocarea Micii Unirii a stat anul acesta sub semnul Centenarului Marii Uniri. Manifestarile organizate in scolile din Vaslui au dorit sa aduca aminte de evenimentele din iarna…

- Pentru prima data in istoria recenta, examenul de Bacalaureat 2018 va incepe in luna februarie. Elevii claselor a XII-a vor avea de infruntat emoțiile Bacalaureatului inca din februarie, cand au loc probele orale. Prima ...

- Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost alaturi de elevi, in perioada 15-19 ianuarie oamenii legeii desfasurand activitati educationale in scoli. Au fost abordate teme privind siguranta pe internet, prevenirea faptelor comise cu violenta, prevenirea traficului de persoane si educatia rutiera.

- Un grup de studenti de la un colegiu vocational din Sichuan, China, a fost pus in dificultate de ultima intrebare la un examen important. Intrebarea, la prima vedere, pare una extrem de simpla si s-a dovedit a fi o capcana pentru multi dintre ei. Studentii au fost rugati, la ultima intrebare a examenului,…

- Nici bine nu s-au intors din vacanța, ca elevii se vor bucura de o zi libera, inainte de vacanța intersemestriala. Aceasta va veni chiar saptamana viitoare. Elevii vor fi liberi pe 24 ianuarie 2018, cand se sarbatorește Unirea Principatelor Romane. Ziua de 24 ianuarie este zi libera,…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in ...februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au…

- Azi, 15 ianuarie, elevii se reintorc la ore, deoarece vacanta de iarna care a inceput pe data de 23 decembrie 2017 s a incheiat. Nu vor sta prea mult la scoala insa, pentru ca urmeaza vacanta intersemestriala, in perioada 3 11 februarie.Vacanta de primavara este programata intre 31 martie si 10 aprilie,…

- 2018 vine cu noutati pentru elevi si pentru cadrele didactice, Ministerul Educatiei publicand, in aceasta saptamana, noul regulament de organizare a scolilor.Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala, nu vor mai putea fi sanctionati in cazul in care nu poarta uniforma, insa au ...

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii din…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean,…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti…

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat si in 2018. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul…

- Elevii care aleg invațamantul profesional sau dual vor primi sprijin financiar și anul acesta. Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar...

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale. De bursa beneficiaza…

- Elevii din invatamantul profesional vor beneficia si in anul scolar 2018-2019 de o bursa lunara de 200 lei. Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala,…

- Elevii voluntari de la Scoala Gimnaziala „Miron Costin" Suceava au desfasurat pe parcursul lunii decembrie o serie de activitati in cadrul proiectului educational de voluntariat „Sanse egale pentru fiecare" – Strategia Nationala de Actiune Comunitara, care are ca scop ...

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate astazi. Bursa profesionala se acorda…

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate joi, 28 decembrie. Bursa profesionala…

- Programul național de protecție sociala „Bursa profesionala”, care subvenționeaza costurile pentru elevii din invațamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate astazi.

- Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala” care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual va fi aplicat in continuare de Guvern