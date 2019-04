Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti, peste 200.000 de angajati lucreaza in cladiri de birouri construite de firme private, care au o vechime mai mare de 10 ani si peste 250.000 de angajati sunt in cladiri de birouri inaugurate in ultimii 10 ani, potrivit unei analize...

- Ultimii ani au adus mai multe tranzactii cu proiecte de spatii de birouri "la pachet" (cate 2-3 cladiri), ceea ce sporit astfel si valorile de tranzactionare. De exemplu, in 2018 au fost incheiate tranzactii cu o valoare de peste jumatate de...

- Compania de consultanta imobiliara CBRE a fost mandatata de catre NEPI Rockcastle sa asigure serviciile de administrare a proprietatilor pentru cele trei cladiri de spatii de birouri pe care le detine in Bucuresti: Floreasca Business Park, The Lakeview...

- Aproape 580.000 de salariati din Romania aveau la finalul lunii decembrie 2018 venituri brute de peste 8.000 de lei pe luna, respectiv 4.700 de lei net ... The post Aproape 580.000 de romani castiga 1.000 de euro net pe luna, dublu fata de acum cinci ani. “Noile cladiri de birouri care se tot ridica…

- Forte Partners, companie controlata de omul de afaceri Geo Margescu, are in plan idezvoltarea unui ansamblu de spatii de birouri, prin intermediul societatii Serban Voda Plaza Development SRL, pe un teren de peste 18.000 mp situat pe Calea Serban Voda,...

- Tranzacțiile cu imobile de birouri au atins in 2018 un nivel record pentru ultimul deceniu, doar in București fiind achiziționate un numar de 20 de imobile cu o suprafața inchiriabila cumulata de 220.000 de metri patrați și o valoare de peste 500 de milioane de euro, potrivit raportului Romania Investment…

- Tranzactiile cu cladiri de spatii de birouri au atins in 2018 un nivel record pentru ultimul deceniu. Doar in Bucuresti au fost achizitionate un numar de 20 de imobile cu o suprafata inchiriabila cumulata de 220.000 de metri patrati si o valoare de...

- Globalworth, liderul pietei de spatii de birouri din Romania si Polonia, a obtinut certificarea BREEAM Excellent pentru Tower 1 si Tower 2, primele doua cladiri din proiectul Globalworth Campus din Pipera, care insumeaza 57.000 mp.