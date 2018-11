20.000 de platitori de TVA pot respira usurati: Comisia Europeana solicita Romaniei sa puna capat mecanismului de plata defalcata a TVA

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru mecanismul de plata defalcata a TVA, cerand tarii noastre sa ia masuri in termen de doua luni.De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA-ul este…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru mecanismul de plata defalcata a TVA, cerand tarii noastre sa ia masuri in termen de doua luni, scrie Romania TV. De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat luni ca solicita Guvernului desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) privind legislatia care reglementeaza asigurarea obligatorie de raspundere civila auto…

- Sistemul de plata defalcata a TVA ar trebui abrogat, intrucat nu a avut niciun efect pozitiv, iar Romania este criticata de Comisia Europeana pentru acest lucru, a declarat, vineri, Dan Manolescu, presedintele...