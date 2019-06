Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 6000 de migranti care se afla in prezent in centre de detentie din Libia trebuie evacuati in Europa "cat mai curand posibil", a indemnat marti organizatia caritabila Medici fara frontiere (MSF), transmite AGERPRES.Organizatiile pentru drepturile omului au documentat numeroase cazuri…

- Paza de Coasta din Libia a salvat zeci de imigranti extracomunitari care pluteau in deriva in sudul Marii Mediterane, relateaza agentia de presa ANSA. "Au fost salvati 61 de imigranti care se aflau la bordul unei ambarcatiuni la circa 60 de kilometri nord de Tripoli", a comunicat Paza de Coasta…

- Germanul, Claus Peter Reisch, era acuzat ca a adus nava MV Lifeline in apele teritoriale malteze fara a dispune de autorizarile necesare.Judecatorul Joseph Mifsud a mentionat ca Reisch nu va fi trimis dupa gratii pentru ca a "dat permanent dovada de respect si s-a supus celor impuse de…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa, potrivit Agerpres. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti.…

- "Va invit sa va alaturati rugaciunii mele pentru refugiatii care se afla in centrele de detentie din Libia si a caror situatie deja foarte grava a devenit inca si mai periculoasa din cauza conflictului in curs", a spus Suveranul Pontif credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru la finalul rugaciunii…

- OMS a indicat ca echipele medicale si de chirurgie pe care le-a mobilizat continua sa intervina in spitale de campanie instalate pe liniile frontului.Pe de alta parte, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) a mentionat miercuri un numar de 25.000 de persoane stramutate, din care…

- Cel putin 205 oameni au fost ucisi, iar alti 913 raniti, in doua saptamani de lupte desfasurate in cadrul ofensivei Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, potrivit unui nou bilant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP.…