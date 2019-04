Stiri pe aceeasi tema

- La simularea examenului de Bacalaureat, in Timiș, procentul de promovare era sa ajunga la 40 la suta. Nu a ajuns! S-a oprit la 39,64%, mai mare insa decat cel din anul precedent. The post Doar 1.259 de elevi de clasa a XII-a au luat BAC-ul. A fost o insa o simulare! appeared first on deBanat.ro - spune…

- Astazi, peste 200 de voluntari au plantat aproximativ 5000 de puieți in comuna Budeasa, pe o suprafața de 1, 5 hectare, in zona Bazinului de apa. Acțiunea face parte din proiectul de responsabilizare sociala, denumit „Luna Plantarii Arborilor”. La aceasta acțiune au participat și peste 50 de jandarmi,…

- Zeci de mii de puieți vor fi plantați in Timiș, pe un teren de cinci hectare. Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș. Va puteți alatura echipei, ca voluntari… La Cralovaț, in Timiș, in 16 martie, va fi impadurit un teren de cinci hectare cu 25.000 de puieți forestieri de cer, frasin,…

- Zeci de mii de puieți vor fi plantați in Timiș, pe un teren de cinci hectare. Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș. Va puteți alatura echipei, ca voluntari… La Cralovaț, in Timiș, in 16 martie, va fi impadurit un teren de cinci hectare cu 25.000 de puieți forestieri de cer, frasin,…

- Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș pentru a face din nou diferența. Zeci de mii de puieți urmeaza sa fie plantați la Cralovaț. In data de 16 martie, in satul care aparține de comuna Topolovațu Mare, va fi impadurit un teren de cinci hectare. Vor fi plantați nu mai puțin de 25.000…

- Gripa este cuvantul de ordine atat in Timiș, cat și la nivelul Romaniei in aceste zile. In cel mai vestic județ al țarii s-au constatat, in ultima saptamana, cinci cazuri de gripa confirmate clinic. Unul dintre acestea a fost confirmat și in urma analizelor de la Institutul Cantacuzino din București.…

- Cinci deputați de Timiș, dintre care patru de la PSD și unul de la ALDE, au votat pentru eliberarea timpurie a peste 14.000 de deținuți, dintre care 742 au recidivat. USR Timiș reamintește numele lor: e vorba de PSD-iștii Alfred Simonis, Adrian Pau, Bianca Gavrilița și Matei Suciu, respectiv Marian…

- Intr-un interval foarte scurt de timp, respectiv in mai puțin de o luna, trei dintre cei patru consilieri personali ai președintelui CJ Timiș, Calin Dobra, au plecat din funcții. Nu foarte departe, ci in aceeași instituție. Ulmul mohican ramas pe baricade este Viorel Bara. Președintele CJ Timiș, Calin…