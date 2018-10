Stiri pe aceeasi tema

- Patrulele de Reciclare din județele Ilfov, Argeș, Olt și Suporterii-Unitați Școlare din județul Timiș caștiga premiile naționale ale Ediției Campionilor (2017-2018), pentru ca și-au mobilizat exemplar comunitațile la colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). In total, copiii…

- La mai bine de doi ani de la aprobarea Statului Elevului, elevii din comunitatea școlara din județul Timiș iși doresc sa invețe in școli in care actul... The post Elevii condamna: cat de (ne)respectate sunt drepturile acestora in școlile din Timiș? appeared first on Renasterea banateana .

- Puțin peste 1,6 milioane de lei a investit Primaria Timișoara anul acesta in reparații la diverse unitați de invațamant din oraș. S-au facut lucrari in zece școli, gradinițe și licee pentru inceperea noului an școlar. Mai mulți elevi de la Moisil vor invața in containere, construcții modulare care sunt…

- Bucuresti, 6 septembrie, 2018: Peste catevazile o mare surpriza ii va astepta pe elevii clasei pregatitoare de la Scoala Gimnaziala din satul Rasi.P&G, compania care are in portofoliu marciprecum Always, Ariel, Fairy, Gillette, Oral-B, Pampers sau Pantene, le-a transformat clasa intr-un spatiu total…

- Cu doar o saptamana inainte de debutul noului an școlar, inca sunt unitați de invațamant care nu s-au pregatit deloc pentru a-și primi elevii in condiții bune. Unele au spații foarte mici, altele nu au grupuri sanitare sau, mai grav, altele funcționeaza in camine culturale sau sali de sport. Din totalul…

- Autoritatile de mediu din Gorj nu inteleg ingrijorarea sindicalistilor din minerit care au avansat ipoteza inchiderii depozitului de carbune al carierei Rosiuta din bazinul carbonifer Motru. Nelu Rosca, liderul celui mai mare sindic...

- In urma primei etape de admitere in scolile profesionale si in invatamantul dual, au fost ocupate doar putin peste jumtate din cele 1.136 locuri . Planul de scolarizare la nivelul judetului Vaslui prevede pentru viitorul an scolar un numar de 1.136 locuri in invatamantul profesional, la 13 licee si…

- Junior Achivement (JA) Romania și Holcim Romania au desfașurat a treia ediție a programului educațional „Drum sigur – ABCdar rutier”, dedicat elevilor din ciclul primar; • Peste 250 de ore de educație rutiera au fost sustinuțe, sub forma de curs opțional, de catre voluntari Holcim Romania, invațatori…