- Prezentatoarea de televiziune Simona Patruleasa a trecut prin momente dureroase in urma cu cațiva ani, cand a pierdut o sarcina. Simona Patruleasca este considerata una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai discrete vedete de televiziune de la noi. In plan personal, prezentatoarea de televiziune…

- Eva Longoria, celebra actrița indragita pentru rolul pe care l-a interpretat in ”Neveste Disperate”, se pregatește sa devina mama pentru prima oara, iar zilele trecute a fost surprinsa la plaja, alaturi de soțul ei.

- Alimentația este esențiala, cand vine vorba de sanatate. Insa un om sanatos este acela care se simte bine și este fericit. Iar aceasta stare de bine este influențata de alimentele pe care noi le consumam. Somonul. Oamenii care mananca de 2, 3 ori pe saptamana alimente bogate in Omega-3 au cele mai slabe…

- Angajatorii selecteaza oamenii cu atitudinea potrivita, iar apoi ii introduc in perioada de training, unde sunt tratati ca orice alt angajat. Targul de cariere din Brasov ne arata cateva astfel de exemple. Peste 1000 de posturi in productie, consultanta si alimentatie sunt oferite la targul de cariere…

- Mihaela Radulescu a avut, totusi, și o perioada mai grea, in care avea cu 32 de kilograme in plus. Mihaela Radulescu, din nou GOALA pe Internet. IMAGINILE-SOC cu care a surprins pe toata lumea FOTO "Cred ca mi-am castigat dreptul de a vorbi despre silueta, diete si solutii de slabit…

- Termenul "echinoctiu" provine din cuvântul latin "æquinoctium", rezultat din combinarea cuvintelor "æquus" (egal) cu "nox, noctis" (noapte), potrivit Descopera. La momentul echinoctiului de primavara Soarele traverseaza ecuatorul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice."Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie…

- Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a explicat de ce a plecat de langa cea care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit mulți ani cu Israela Vodovoz . Dupa moartea acesteia, Liviu Arteni a fost de negasit și s-au facut o mulțime de comentarii…

- Companiile ROMAERO si SIKORSKY, parte al grupului Lockheed Martin au semnat, miercuri, un acord de parteneriat industrial ce va asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria naționala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare și intreținere a elicopterului…

- Dezbatere in Consiliul Local: cu sau fara BERE la meciurile din Sala Polivalenta SONDAJ In Consiliul Local s-au purtat discuții despre bauturi mai mult sau mai puțin alcoolice. Mai mulți consilieri locali s-au implicat luni, în cadrul ședinței ordinare din luna martie, într-o discuție…

- Desi pare ca spatiul se afla la o distanta uriasa de noi, nu este chiar asa. De asemenea, oamenii nu au fost primii ce au ajuns pe Luna, iar Soarele nu este doar o bila uriasa de foc. Matt Brown a incercat sa demonteze anumite credinte...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut din nou un derapaj la adresa lui Razvan Burleanu și a criticat deciziile de a-l numi pe Christoph Daum ca selecționer și pe Kyros Vassaras șef la CCA. "Nu ma intereseaza pe mine de FRF, LPF, Burleanu și Lupescu. N-am nicio treaba. Eu vreau sa fac munca mea la mine…

- BUCUREȘTI, 9 mart — Sputnik, Daniel George Nistor. Companiile românești au disparut aproape cu totul din industria alimentara, fabricile fiind închise sau preluate de mari grupuri straine din domeniu. "Firmele românești sunt discriminate, dar nu de multinaționale,…

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale "Jurnalele Vampirilor", "The Originals" și "H2O", trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. "Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul „Gala Bute”, a declarat ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. „De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o...

- Elena Udrea a declarat, luni seara, ca traiul în Costa Rica este unul extrem de scump, mâncarea fiind de 3-4 ori ori mai scumpa ca în tara noastra, iar convorbirile telefonice sunt si mai scumpe.

- Elena Udrea, inculpata in dosarul „Gala Bute”, a declarat la Romania TV ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. „De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta si intr-o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata", a afirmat ea.

- Horoscopul zilei de 5 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Companiile din IT&C conduc in topul domeniilor care au inchiriat sau au pre-inchiriat anul trecut spatii noi de birouri, cu 51% din totalul suprafetei din toate contractele, urmate, la mare distanta, de firmele de Finante, Banci si Asigurari (16%), potrivit Esop. Practic, 38% din spatiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca reprezentantii sindicatelor i-au transmis ca nu au fost probleme in ceea ce priveste transferul contributiilor de la angajator la angajat si ca nu se pune problema ca ordonanta privind transferul sa nu treaca de Parlament.

- Despre uleiul de pește se știe faptul ca este foarte sanatos. Tu știi care sint motivele pentru care ar trebui sa-l folosești? In primul rind, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor.…

- Aflata in competiția de la „Ferma Vedetelor”, Diana Dumitrescu a ajuns la capatul puterilor din cauza de stresului provocat in timpul filmarilor. In fața unei camere, actrița și-a spus ofurile, dupa ce in urma cu o zi a creat multa valva cu imaginile in care a cerut un test de sarcina. Diana Dumitrescu…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Inainte de duelul din Liga Campionilor, dintre Chelsea si Barcelona, de diseara, ora 21:45, PRO TV și Telekom TV, Cesc Fabregas (30 de ani), mijlocasul londonezilor, nu a ezitat sa vorbeasca laudativ la adresa lui Lionel Messi, fostul sau coleg si viitor adversar in competitia europeana, declarand despre…

- Laura Cosoi a trecut cu bine de primul trimestru de sarcina. Vedeta urmeaza sa aduca pe lume o fetita si este in culmea fericirii. Intr-o postare pe blogul ei, cunoscuta blondina a povestit cum a trecut totul.

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Gripa afecteaza din ce în ce mai mulți români, iar ministrul Sanatații a anunțat ca sezonul gripal s-ar putea prelungi pâna în aprilie. Exista numeroase mituri false cu privire la aceasta afecțiune.

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Iti place actoria? Crezi ca esti talentat? Vrei sa cunosti oameni noi, sa te distrezi alaturi de ei si sa-ti testezi limitele? Vino in trupa de teatru in limba romana de la Centrul Cultural Carei. Centrul Cultural al Municipiului Carei organizeaza cursuri de teatru pentru liceeni. Toti cei care doresc…

- Si in ziua de astazi persista o serie de idei preconcepute cand vine vorba de vikingi. Aceste popoare din nordul Europei sunt invaluite de legende si interpretari eronate, sursele scrise fiind indirecte, de la popoarele care au interactionat...

- Fed Cup la Cluj. Dan Petrescu a asistat la antrenamentul romancelor FOTO Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. "La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza,…

- Femeile care dezvolta hipertensiune arteriala in sarcina s-ar putea confrunta cu reaparitia acestei probleme de sanatate in decurs de un an de la nastere, iar multe dintre ele pot sa nu fie diagnosticate corect deoarece afectiunea se manifesta de cele mai multe ori in timpul noptii, sugereaza un studiu…

- Potrivit Smartree Workforce Index, o analiza realizata de Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, in 2017 s-au inregistrat cu 12% mai mulți angajați in companiile private și bonusuri medii in creștere cu 11%, comparativ cu anul precedent. De asemenea,…

- Faptul ca producatorul de energie, Complexul Energetic Oltenia, se pregateste de listarea la bursa reapare intr-un document al Ministerului Energiei. Aici mai este trecuta și informația potrivit careia ministerul are pregatita suma de 2,5 milioane de lei pentru expertul care va recruta managerii…

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Multi au experimentat senzatia stranie ca au mai trait ceea ce tocmai s-a intamplat. Sentimentul de deja vu apare spontan si reprezinta o puternica impresie de familiaritate a unor locuri necunoscute sau evenimente pe care le traiesc, desi este o experienta noua.

- Iata care sunt alimentele care pot fi de ajutor daca suferi de tulburari de memorie: Legumele Legumele sunt necesare pentru menținerea sanatații generale. Ele sunt cea mai buna sursa de substanțe nutritive. Dar, mai presus de toate, legumele pot spori puterea creierului și pot imbunatați nivelul…

- Usturoiul copt nu este doar o garnitura aromata. Usturoiul este una dintre cele mai vechi plante folosite in scop medicinal. Egiptenii foloseau frecvent usturoiul in mancare, dar si pentru tratarea diverselor afectiuni de sanatate. Usturoi conservat

- De altfel, companiile care cumpara vacante in bloc pentru angajati reprezinta si grosul afacerilor derulate de firmele de turism, ponderea clientilor corporate ajungand acum la peste 65%. "Acesti clienti din agricultura sunt companii cu bugete mari, de peste un milion de euro pentru servicii…

- Toate tipurile de iaurt sunt sanatoase - Gresit! Unele contin mai mult zahar decat o gogoasa, unele sunt pline de aditivi, coloranti si gume pentru ingrosare. Iaurtul este cea mai buna sursa de probiotice - Nici pe departe. Trebuie sa stii ca muraturile, kefirul, miro si kimchi contin mult…

- Misty a devenit pentru prima data mamica, vedeta nascut o fetita perfect sanatoasa. Atat ea, cat si iubitul ei, Keo, sunt foarte entuziasmati de venirea noului membru al familiei si se bucura din plin de prezenta micutei.

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA: Sarcina toxica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Familia fotbalistului s-a marit considerabil in 2017. In vara anului trecut a devenit tata de gemeni, iar la sfarsitul lui 2017 iubita lui a nascut o fetita. Aceasta este prima femeie din viata fotbalistului care ii daruieste un copil. Pentru ceilalti trei, Cristiano a apelat la mame surogat.

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Profesorul Liviu Pilat, cel care i-a gasit pe soții Maleon morți in casa, a facut dezvaluiri despre sarcina pierduta de Anda Maleon. In stare de șoc, barbatul nu crede ca soția lui Bogdan Maleon, profesor la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nu a recurs la gestul…