- Din 24 martie, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii, ii invita pe micii spectatori sa o reintalneasca pe „Micuța Dorothy” in musicalul de mare succes al OCC, la Sala Mare. Spectacolul este realizat de aceeași echipa de reație care a pus in scena recenta premiera a musicalului „Gulliver”:…

- Astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari fiziologice, normale, care apar atat la persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta patologie, insa poate avea urmari dintre cele mai nefaste daca nu este tratata la timp, putand sa duca la depresie,

- Aproximativ 120 de apicultori din toata tara vor participa la editia de primavara a Targului National al Mierii, care va debuta vineri, 16 martie 2018, si se va incheia duminica, 18 martie. Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania organizeaza anual, pe platforma apicola Baneasa din Bucuresti, doua…

- Sindicatele din invatamant, politie, ale grefierilor sau din sistemul de sanatate pregatesc proteste ample pentru perioada urmatoare. Suparati in general din cauza salarizarii pe care o considera necorespunzatoare, sindicalistii mai au nemultumiri legate de unele reglementari privind acordarea unor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost ”drag” ca la congresul extraordinar al partidului a fost insotit de partenera sa de viata, Irina Tanase, tinand sa precizeze ca ”inca” nu a cerut-o in casatorie, iar inelul pe care aceasta il purta era doar un cadou de 1 martie.…

- La Timișoara e interzisa deplasarea in caruța pe strazile orașului, fara aviz de la primarie, dar asta nu-i impiedica pe unii sa se plimbe liniștiți. Saptamana trecuta, nu mai puțin de 10 caruțași au platit scump „excursia”.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul…

- Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 8 și 18 grade, iar cele minime intre 0 și 7 grade, mai…

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Miercuri, 7 martie, incepand cu ora 17:00, la Galeriile Inter-Art Aiud va avea loc vernisajul expoziției „Arta feminina in colecția Inter-Art”, cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018. In cadrul evenimentului expun 65 de artiste, din 36 de țari de pe…

- Dupa valul de frig, urmeaza un val de scumpiri la alimente. Vezi cu cat se va scumpi mancarea in aceasta primavara Alimentele se vor scumpi cu 6-8% in aceasta primavara, anticipeaza reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara, pe baza datelor analizate. Energia electrica, gazele,…

- Primavara aduce nume noi pe lista de speakeri la TEDxEroilor Mind The Gap. Evenimentul va avea loc intre 4 și 6 mai in Cluj Napoca, la Casa de Cultura a Studenților și va reprezenta cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Tema abordata de organizatori, ”Mind the gap” este o invitație la…

- Compozitorul Eugen Doga face astazi, pe 1 martie, 81 de ani. Ministrul educației, culturii și cercetarii Monica Babuc și secretarul general de stat Igor Sarov au mers sa-l felicite, scrie IPN. „Dumnezeu ne-a fericit în ziua de 1 martie nu doar cu aceasta frumoasa sarbatoare…

- Mesaje si urari de 1 Martie Un gand frumos si un zambet din tot sufletul, un martisor care sa-ti aduca in suflet primavara! Iti doresc un 1 Martie fericit si o primavara care sa iti infloreasca intregul an! Un martisor plin de speranta cu o primavara cu mult soare! Un buchet de ghiocei si…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- In luna februarie, la Przemysl, Polonia, a avut loc cea de-a XX-a Conferinta "Europa Carpatilor", organizata sub inaltul patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek Kuchcinski. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentata de prorectorul cu imaginea universitatii, relatii ...

- Cerere in casatorie la Silver Mall: IUBIRE… Madalina, fiica coregrafului vasluian Virginel Solomon, a fost ceruta in casatorie, sambata, de Dragobete. Iubitul acesteia, Andrei, i-a facut o surpriza si, in timpul spectacolului dedicat Targului de Primavara, organizat in Silver Mall, a preluat microfonul…

- Martisoare crosetate, pictate, din lemn, lut, hartie, flori uscate sau turta dulce, tablouri in tehnica quilling, creatii origami, cosuri cu flori din hartie viu colorata au fost doar cateva dintre numeroasele obiecte expuse spre vanzare de catre elevii si cadrele didactice participante la Targul de…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata",…

- Totul s-a intamplat pentru ca barbatul a refuzat sa-i cumpere o shaorma. Femeia a decis sa se desparta de soțul ei, dupa ce a observat ca acesta prezenta un ”comportament zgarcit”. ”Am avut parte de o casatorie tradiționala, l-am cunoscut cu doua luni inainte de nunta și nu am observat niciodata…

- Primavara din calendar vine la Timișoara cu un concert al unui artist pe care romanii vor sa-l asculte inainte de Craciun. Ștefan Hrușca ii așteapta pe cei care iubesc folkul la un spectacol-eveniment.

- Agricultorii sunt pregatiti pentru semanatul culturilor de primavara. Fermierii au procurat seminte si ingrașaminte, iar indata ce timpul va fi favorabil, urmeaza sa inceapa lucrarile in camp.Nicolae Sprancean gestioneaza 1.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj Napoca, Carmen Jucan, a declarat luni ca politistii fac investigatii pentru depistarea lui Ioan Bene, informeaza Romania TV."Pe numele barbatului Ioan Bene ndash; n.a. a fost emis un mandat european de arestare. Politistii fac, in continuare, investigatii pentru depistarea…

- Chocolissimo, unul dintre cele mai apreciate branduri de ciocolata belgiana premium din Romania, estimeaza vanzari de 1,2 milioane de lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 100% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii notorietatii brandului…

- Cornelia Rednic a facut anunțul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea. Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Artista de muzica populara a dezvaluit cum a renunțat…

- Un robot care ia decizii singur si recunoaste culori si imagini este creat de 10 elevi din Targu-Jiu pentru a se califica la o competitie din SUA. Acum, robotul este functional in proportie de 75%, dar trebuie terminat pana in 3 martie.

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- Presa internaționala a scris, azi, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep în fața danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar românca a aratat curaj, daruire, hotarâre și lupta.

- Hotelul Concordia din București, unde s-a pecetuit unirea dintre Moldova și Țara Romaneasca, este de ani buni o ruina și a devenit un focar de infecție chiar in inima orașului. Una dintre cladirile simbol din Centrul Istoric a fost abandonata și de proprietari, și de autoritați.

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat marti, la Timisoara, ca si-ar dori ca pana in anul 2021, cand Timisoara va exercita titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE), sa se organizeze in acest oras nu doar finala nationala Eurovision, ci si una internationala. …

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Pe parcursul lunii ianuarie se pot depune cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine și pachet b) pasari. Perioadele de referința pentru depunerea cererilor de…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Compania de teatru Skepsis va invita joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, la primul eveniment din cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2018. Pentru ca proiectul, reeditat anual, urmareste aducerea in prim plan a tinerilor de valoare, cu potential creator,…

- Alexandru Flavian Craciun, din Pitesti, judetul Arges, face tenis de performanta in scaunul cu rotile. Are la activ peste 30 de turnee internationale si, anul trecut, a castigat aurul la Turneul International de Tennis Sirius Open Zagreb, din Croatia, devenind astfel primul roman care castiga o competitie…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare prin vremea calda pentru aceasta perioada.

- Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului social-democrat la alegerile prezidentiale, el a raspuns negativ. "Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am desemna un candidat, in trei luni de zile el dispare. (...) Nu discutam acum.…

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. ''Suntem in discutii pentru introducerea de noi zboruri de pe Aeroportul…

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-u a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in presedintele Trump a atras simpatia jurnalistilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- Betty și Catalin Vișanescu, viitorul ei soț, au vorbit in cadrul emisiunii "Star Matinal" despre planurile lor de nunta. Artista a dezvaluit data nunții, cum va arata rochia și ce rol va avea tatal ei in marea zi.

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a vorbit despre relațiile tensionate cu Federația Rusa intr-un nou editorial publicat in "Wall Street Journal", informeaza Noi.md. Politicianul a remarcat ca Republica Moldova și alte țari din regiune au nevoie de suportul partenerilor occidentali „pentru a ține piept agresiunii…

- Gospodarilor, Apicultorilor și Anton Pavlovici Cehov vor fi pregatite de șantier, la primavara. Municipalitatea cauta deja o firma care sa intocmeasca DALI (n.r. Documentația de avizare a lucrarilor de intervenții) și proiectul tehnic pentru reabilitarea celor trei strazi. Exista deja o tema de proiectare…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, spune ca bugetul pentru 2018, adoptat vineri de catre parlamentari, va falimenta zeci de administrații locale. In aceste condiții, spune liderul liberal, singura explicație pentru un asemenea buget este ca Liviu Dragnea va darama și guvernul Tudose, in primavara…