Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 20 martie, ora 23.58, este momentul echinoctiului de primavara, care marcheaza inceputul primaverii astronomice, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti. Echinoctiul de primavara se produce anual in jurul datei de 20 martie. Miscarea aparenta a Soarelui pe…

- Primavara astronomica, pentru toata emisfera nordica, incepe odata cu echinoctiul de primavara, care are loc in 2019 pe data de 20 martie, iar in emisfera sudica a Pamantului, fenomenul fiind […]

- Primavara aceasta aduce mult noroc, dar nu pentru toate zodiile. Iata care sunt cele binecuvantate de astre. 1. Fecioara Deși nu te-ai fi așteptat sa vina vremuri mai bune din cauza perioadei incarcate pe care ai avut-o, vei fi surprins primavara aceasta. Te vor ajuta mai ales prietenii și familia…

- "Istoria lacului spune ca acesta s-ar fi format in perioada anilor 1919-1920, in urma prabușirii galerie minei Domnișoara, loc in care s-au produs treptat infiltrații de compuși sulfurosi, cuprosi și alte metale neferoase, substanțe care ofera o culoare aparte apei. Citeste si Un barbat care…

- Amazon a reusit sa pastreze secret programul de testare a dronelor, prin interzicerea unui videoclip in anul 2016. Totusi, ziarul The Mirror a fotografiat recent cateva teste ale companiei, facute de echipa Amazon in Cambridgeshire. Compania, care insista ca dronele vor putea livra pachetele clientilor…

- Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuarii componentei "card" din "Mastercard" pe masura ce se extind noile metode si tehnologii de plata. In plus, Mastercard se alatura altor companii de renume, precum Apple si Nike, care au decis sa renunte la numele companiei, in favoarea…