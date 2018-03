20 dintre cele mai interesante antreprenoare din lumea startup-urilor din Europa. O romanca se numara printre ele

Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Pesici (25 de ani), unul dintre croații care joaca la Dinamo, a facut o declarație care i-ar putea infuria pe fanii dinamoviști. Pesici considera clubul din "Ștefan cel Mare" doar o rampa de lansare pentru fotbalul mare și mirajul economic din strainatate. "Dinamo e o echipa mare, dar toata lumea…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Maghiar Balassi din Bucuresti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 11.00, la Salile Kretzulescu, conferința de presa a expoziței Korniss Peter: Memorie continua. Conferința de presa va avea loc in prezența artistului Korniss Peter, a curatoarei Kovacs…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj având lungimea totala de 70 km, si leaga autostrazile A1 si A3. ONG-ul atrage atentia ca tronsonul de 30 de km din DN1, dintre Turda si Aiud, pe care au loc multe accidente, poate fi înlocuit imediat cu o autostrada moderna…

- Campina este unul dintre orase din Romania in care are loc in aceasta saptamana un eveniment care ar putea inseamna foarte mult pentru viitorul acestei tari - "Saptamana europeana a Startup-urilor", care a adus fata in fata liceeni si antreprenori de succes pe plan local. Din pacate, la evenimentul…

- Conform statisticii, din numarul total de innoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, in prima luna din 2018, a fost…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- Sala de festivitati „Baia Sociala” din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a gazduit ieri, 28 februarie 2018, o manifestare realizata printr-un grupaj de activitati dedicat perioadei de sclavie și dezrobire a romilor, comemorarii Holocaustului si prevenirii crimelor impotriva…

- Nici gerul nu poate pune frana creativitatii. Doi tineri din localitatea Poieni au mers la targul de marțișoare din Cluj cu podoabe cu sticluțe de palinca de peste 50 de grade. Oferta speciala pentru cei afectați de valul neobișnuit de frig care a pus stapanire pe Europa la inceput de primavara.

- INTERVIU | Victor Hexan: Munca este secretul menținerii la cel mai inalt nivel Intr-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu a vorbit despre proiectul “U” Cluj, experiența la Șahtior, lupta de la Federație…

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Fostul international Ionel Ganea a declarat, luni, la lansarea oficiala a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca lumea doreste schimbarea deoarece si-a dat seama ca "actuala conducere a FRF nu se pricepe la fotbal". "Fotbalul romanesc are nevoie de sustinere din…

- Lumea cofetarilor care lucrau mai multe ore pentru a face un tort, pare sa apuna. Doi studenți de la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj au reușit sa realizeze cu ajutorul unei imprimante 3D, un pantof, construit din ciocolata.

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- Gigi Becali a precizat ca se referea la calitatile de portar ale lui Balgradean atunci cand l-a numit "maimuta". Gigi Becali a dat afara UN TITULAR de la FCSB. Jucatorul n-a fost luat la ROMA "Duckadam, il consultam, dar l-am vazut ca zice ca Ramniceanu e foarte bun porrtar. M-am interesat…

- Vesti bune pentru romani! Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au votat, marti, raport de admitere pentru un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si…

- Dupa intalnirea cu scantei de la Primaria Municipiului Timișoara, membrii echipei TM2021 au venit in fața unei sali aproape pline sa prezinte ce rezerva anul 2018 pentru timișoreni din punct de vedere cultural. Mai intai, directorul executiv al asociației, Simona Neumann, a prezentat…

- Un grup de tineri IT-isti din Cluj, pasionati de schi si de snowboarding, a lansat o aplicatie interactiva dedicata fanilor sporturilor de iarna. Aplicatia este unica in Romania si poate fi descarcata si utilizata gratuit.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Strategul de la Antipozi nu se afla la Cluj, unde Simona se antreneaza alaturi de fetele care vor infrunta Canada in Fed Cup, dar i-a transmis un mesaj lui Halep pe twitter, intreband-o daca nu cumva are de impartasit lui si fanilor o noutate privind sponsorul sau tehnic: "Hmm...parca vad un swoosh…

- Provocari peste provocari la cea de a patra seminfinala a Eurovisionului. Pentru prima data de cand se organizeaza acest prestigios concurs in Europa, show-ul va fi transmis din adancurile pamantului, din Salina Turda. Read More...

- Pe fondul retragerii Statelor Unite de pe pozitia dominanta in lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Ce a spus Nicolae Dica despre meciul FCSB – CFR Cluj. Antrenorul echipei de fotbal FCSB a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul…

- Toate lucrurile legate de bitcoin si criptomonede au fost virale in 2017. ICO (oferta initiala de monede), in special, a castigat o popularitate extraordinara si a devenit metoda preferata de finantare pentru multi investitori si startup-uri.

- Prima editie a seriei de conferinte "Despre lumea in care traim", un festival de prelegeri si dialoguri culturale si stiintifice pe teme de actualitate, sustinute de specialisti importanti si oameni de cultura de prestigiu, va avea loc la Ateneul Roman in perioada 24 - 28 februarie, anunta Fundatia…

- Care a fost jobul la care ai ținut cel mai mult? Stai puțin și gandește-te. A fost cel la care toți colegii trageau pentru fiecare sau acolo unde mediul de lucru era cu adevarat placut și toata lumea se ajuta? A fost cel in care știai ca ceea ce faci acum vei face identic și peste 50 de ani sau cel…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Pe 25 martie a.c., la Mamaia va avea loc editia a cincea a Maratonului Nisipului, cea mai mare competitie de anduranta din Europa desfasurata integral pe nisip, iar statiunea litorala va redeveni, pentru o zi, capitala europeana a sportului de masa. Evenimentul sportiv international este organizat de…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux în rândul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep în timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a încurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- "Am plans, dar acum zambesc. Sunt destul de puternica", este declaratia care iti ramane in minte din conferinta Simonei Halep de la capatul finalei de la Australian Open 2018, pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki, in set decisiv (scor 7-6/2, 3-6, 6-4). Simona a reusit sa zambeasca si la revenirea…

- Simona Halep a fost criticata de jurnalistii australieni dupa finala de la Australian Open, pierduta in fața Carolinei Wozniacki.Site-ul Seven Sport a lansat o serie de acuzatii incredibile la adresa romancei, despre care sustin ca a incercat sa o scoata din ritm pe daneza prim time-out-ul…

- Acuzații grave la adresa Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open 2018. Nici Wozniacki n-a scapat. Site-ul Seven Sport, citat de DigiSport, a lansat o serie de acuzatii incredibile la adresa romancei, despre care sustin ca a incercat sa o scoata din ritm pe daneza prim time-out-ul medical…

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virginia Ruzici, a declarat, joi pentru Europa FM, ca numarul 1 mondial este o mare luptatoare si este gata sa moara pe teren pana sa castige.Citeste si: CTP analizeaza la SANGE meciul FENOMENAL al Simonei Halep: 'Simona s-a nascut azi a doua…

- Uniunea Salvati Romania sustine protestele care au loc in cursul serii la Bucuresti si in mai multe orase din tara, a declarat, sambata, la Cluj, presedintele USR, Dan Barna, potrivit Agerpres.Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei,…

- Uniunea Salvati Romania sustine protestele care au loc in cursul serii la Bucuresti si in mai multe orase din tara, a declarat, sambata, la Cluj, presedintele USR, Dan Barna. "Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei,…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- O romanca a devenit faimoasa in lume, acum un secol, fiind printre primele soprane care au fost inregistrate pe disc si a avut vanzari de peste 1 milion de exemplare. Alma Gluck a avut o cariera spectaculoasa in America.

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- Gruparea Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat joi ca a perfectat transferurile a altor doi jucatori, fiind vorba despre Filipe Oliveira, din Portugalia, si Ousmane Viera, din Coasta de Fildes. In varsta de 33 de ani, fundasul Filipe Oliveira a evoluat in trecut la echipe cu prestigiu din Europa precum…

- Adjunctul ambasadorului SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, si-a anuntat prezenta la o dezbatere organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. Tema discutiei este „100 de ani de la «Discursul in 14 puncte» al presedintelui Woodrow Wilson. Ordinea europeana: atunci si…

- Semifinala Eurovision 2018 va avea loc intr-o mina din Salina Turda, la 86 de metri adancime sub pamant Organizatorii spun ca in functie de amplasamentul scenei, se va stabili si numarul de locuri pentru public. Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care…

- Legatura rutiera strategica catre Moldova se va realiza prin Autostrada Brasov-Bacau-Pascani-Iasi-Ungheni, conectand astfel provinciile istorice la infrastructura moderna europeana, potrivit Ministerului Transporturilor. Pe de alta parte, daca exista un plan pentru autostrada Ploiesti-Brasov, ministerul…

- Jeremy Bokila a fost unul dintre jucatorii care au dezamagit in prima parte a sezonului, cand a evoluat pentru Dinamo, iar conducerea echipei din "Ștefan cel Mare" incearca acum sa-l vanda pe atacantul de 29 de ani. Marea problema a "cainilor" este faptul ca Bokila a evoluat deja pentru doua echipe…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea…

- 28 absolventi ai scolilor de agenti de politie de la Campina si Cluj au fost repartizati la Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, unde urmeaza sa-si defasoare activitatea profesionala. Astfel, noii politisti au fost repartizati la structurile de ordine publica si investigatii criminale, atat…

- Simona Halep a ales o abordare diferita in pauza competitionala de la capatul sezonului in care a spart gheata si a ajuns numarul unu mondial. "Dupa Singapore, am stat fara tenis aproape patru saptamani, cel mai mult de pana acum. Darren mi-a spus ca imbatranesc si, de la an la an, trebuie sa adaug…

- Americanii construiesc sau modernizeaza baze militare cu precadere in Europa de Est, intr-un plan de descurajare a rușilor, dupa anexarea Cremeei. E vorba de peste 200 milioane dolari. SUA va investi in baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, de langa orașul Campia Turzii, județul Cluj, 2,95 milioane…