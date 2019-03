20% din bugetul Clujului este investit in educatie si in locurile de munca ale viitorului. Boc: investitia in educatie este cea mai sigura din lume

20% din bugetul Clujului este investit in educatie si in locurile…

Primarul liberal Emil Boc a declarat, la Summitul PPE al liderilor locali si regionali de sambata, ca administratia Cluj-Napoca foloseste 20% din taxele si impozitele cetatenilor pentru a investi in educatie, inclusiv in digitalizare si tehnologie pentru locurile de munca ale viitorului.



"Investitia in educatie este cea mai sigura investitie din lume pentru prea simplul motiv ca este lipsita de grija falimentului. Niciodata, investind in educatie, nu vom avea riscul falimentului. Din aceasta perspectiva, in orasul pe care-l reprezint 20% din impozitele si taxele locale pe care cetatenii…