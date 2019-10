Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I au descoperit 20 de cetateni din Iran, Afganistan, Irak, Somalia si India. Aceștia incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in interiorul unei autoutilitare incarcate cu paleti.

- NADLAC. Barbatul, cetațean ceh, conducea o motocicleta cu trei roți. El s-a prezentat la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania. La un moment dat, cehul s-a dat jos de pe vehicul, accelerand din greșeala, moment in care motocicleta s-a pus in mișcare. Barbatul a fost prins intre motocicleta…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad, au depistat un cetatean roman, care a incercat sa-si scoata ilegal din tara fiul in varsta de 16 ani, fiind ascuns intre banchetele din spate ale microbuzului, intrucat nu avea procura din partea…

- Un copil a fost gasit ascuns sub o patura,pe bancheta din spate a unui microbuz care urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, tatal acestuia, care il insotea, fiind...