- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inchis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Drumul Judetean 503, intre localitatile Draganesti Vlasca si Videle, a fost redeschis circulatiei rutiere dupa ce ieri a fost inchis din pricina inundatiilor. In zona traficul rutier se desfasoara cu dificultate.

- Peste 500 de gospodarii din Teleorman sunt inundate, DJ 503 ramane inchis din cauza apei de pe carosabil in zona Draganesti Vlasca, in total 24 de localitati din judet sunt afectate de inundatii, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, remis, miercuri seara, Agerpres.''In ceea ce priveste…

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Incalzirea brusca a vremii si topirea zapezii continua sa produca pagube in judet/ Circulatia pe DE70 este, in continuare, restrictionata in Eveniment / Potrivit ultimei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, la nivelul judetului, pompierii militari au intervenit si in…

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Zapada topita și precipitațiile cazute cu cateva zile in urma au produs efecte dintre cele mai nedorite in localitatea Draganești Vlașca din județul nostru, mai multe case, anexe gospodarești, curți, dar și cateva drumuri fiind inundate. Peste 70 de oameni, dintre care 50 de pompieri militari din cadrul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit joi restrictie de tonaj pe anumite sectoare DN6 DN6 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone , din cauza dezghetarii rapide a stratului de zapada existent. Conform unui comunicat al CNAIR,…

- Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman. Traficul este intrerupt din cauza inundarii caii ferate cu apa acumulata de la topirea zapezii. Citeste si Mai multe…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

