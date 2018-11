20 de curiozități despre igienă pe care nu le știai Curațenia este o treaba serioasa; mainile murdare au ucis nenumarați oameni, printre care și un președinte al SUA. Iți prezentam o lista de curiozitați despre igiena care, cu siguranța, iți vor imbogați cultura generala. 1. Iata prima informație de pe lista cu curiozitați despre igiena. Termenul „igiena” vine de la „Higia”, zeița greaca a sanatații, curațeniei și… a Lunii. Se pare ca zeii grecilor lucrau in schimburi duble. 2. Corpul uman adapostește aproximativ 1.000 de specii de bacterii. Exista mai mulți microbi pe corpul tau decat oameni pe Pamant. 3. Sapunul antibacterian nu este mai eficient in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- John Alles Chau, barbatul de 27 de ani care a fost ucis pe insula North Sentinel de un trib dupa ce a ajuns acolo ca sa propovaduiasca creștinismul, era un paramedic și s-a descris in trecut ca fiind un explorator. El a vizitat multe zone exotice de pe Pamant, iar pe insula unde a fost ucis a ajuns…

- Ca in fiecare an, tradiția spune ca ne strangem pe 1 decembrie la Sarbatoarea Subcarpati. Trupa iși sarbatorește aniversarea și ne sarbatorim cu toții Ziua Naționala in cortul incalzit de la Arenele Romane. BestMusic va invita și in acest an sa ținem obiceiul in picioare si sa facem inca un concert…

- In galeria dinastiei Tudor, Henric al VII-lea (1485-1509) ocupa un loc aparte. Nu are nici carisma lui Henric al VIII-lea și Elizabeth, nici inclinația pentru tragedie a lui Edward și Mary, transpusa in propriile vieți. Insa el ramane, indiscutabil, intemeietorul dinastiei Tudorilor.

- Vreme extrema de jur imprejurul lumii. Uraganul Michael a ucis cel putin șapte oameni in Statele Unite si a lasat in urma distrugeri imense. In Columbia, 11 oameni au murit intr-o alunecare de teren provocata de ploi abundente. In Europa, sunt coduri portocalii si galbene de vant in Irlanda, Tara Galilor,…

- Doi agenti rusi - suspectati ca au incercat sa spioneze un laborator elvetian caruia i-a fost incredintata analiza agentului neurotoxic Noviciok utilizat, potrivit Londrei, in otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei) - retinuti primavara…

- Putini americani si-au inchipuit ca Serena Williams (26 WTA) va fi invinsa, si inca la modul categoric, de pustoaica japoneza Naomi Osaka, rezidenta in Florida. O pustoaica fascinata de jocul si personalitatea Serenei inca din copilarie si al carei vis declarat in mai multe randuri era acela de a juca…

- Kremlinul a declarat joi ca este 'inadmisibil' ca autoritatile ruse sa fie facute responsabile de otravirea in martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, reactia Moscovei intervenind dupa ce secretarul de stat britanic pentru…

- Kremlinul a declarat joi ca este 'inadmisibil' ca autoritatile ruse sa fie facute responsabile de otravirea in martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei...