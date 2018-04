20 de copii din Timis nu si-au gasit un loc in clasa pregatitoare. Lista locurilor libere in etapa a doua

Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș au mai ramas 20 de copii neinscriși in clasa zero, in prima etapa, dupa finalizarea celor trei faze. Parinții acestor copii ii pot inscrie pe cei mici pe locurile libere in cea de-a doua etapa, care incepe in 12 aprilie.

- Elevii care nu au fost inscriși in prima etapa, la finalul celor trei faze, vor gasi un loc in clasa pregatitoare in cea de-a doua etapa, care incepe in 12 aprilie și dureaza pana in data de 18 a acestei luni. Conform Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș au fost admise in etapa…

- Dintre cele 3.771 de locuri disponibile la clasa pregatitoare, dupa prima etapa de inscriere, au fost acoperite 3.140, adica peste 83%. In prima etapa de inscriere la clasa pregatitoare, derulata intre 5-26 martie, la nivelul județului Vaslui au fost depuse 3.154 de cereri, dintre care 3.140 au fost…

- Aproape 2.500 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost depuse in judetul Alba, in prima etapa, potrivit datelor centralizate de ISJ. A doua etapa de inscrieri incepe in 12 aprilie, iar pentru aceasta mai sunt disponibile 576 de locuri. In judetul Alba au fost…

- Peste 152.000 de cereri au depuse in prima etapa din calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In judetul Calarasi, 1.842 vizeaza copii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august, iar 255 sunt pentru cei care amplinesc 6 ani dupa inceperea scolii.

- Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare in anul școlar 2018-2019 s-a incheiat luni, 26 martie 2018, ultima zi in care mai puteau fi depuse cereri de inscriere. Potrivit purtatorului de cuvant al ISJ Teleorman, prof. Estera Ligia Stancu, in prima etapa de inscrieri, derulata intre 5-26 martie…

- Minisiterul Educatiei Nationale anunta ca, in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, au fost depuse aproximativ 153.000 de cereri pentru anul scolar 2018-2019, urmand ca in perioda 12-18 aprilie sa aiba loc a doua etapa pentru depunerea solicitarilor.

- Ministerul Educației a anunțat ca in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare s-au depus aproximativ 153.000 de cereri, din care 6.051 in județul Suceava. Din cele peste 6.000 de cereri inregistrate in județul nostru, 5.044 vizeaza copii care vor implini 6 ani pina pe 31 august, inclusiv, iar…

- Ministerul Educației a centralizat situația inscrierilor la clasa pregatitoare, dupa etapa care s-a incheiat luni, pe 26 martie. In județ, mai bine de 10% dintre solicitari au fost facute pentru copii care au avut nevoie de evaluare psihosomatica, pentru a putea fi inscriși in invațamantul primar.

- Peste 2.500 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost depuse in judetul Alba, in prima etapa, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei. A doua etapa de inscrieri incepe in 12 aprilie. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018. Din totalul cererilor, 129.689 (84,8%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018 inclusiv, iar 23.264 de cereri (15,2%) - copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018. Lista copiilor inmatriculati,…

- Prima etpaa de inscriere in clasa pregatitoare s-a incheiat. Unele unitați de invațamant și-au suplimentat numarul de clase pregatitoare propuse la inceputul primei etape de inscriere, din cauza cererii mari.

- S-au inscris deja peste 4.000 de copii in clasa pregatitoare, in Timiș. Parinții mai au timp pana in 26 martie sa-și inscrie copiii in clasa zero, intr-o prima etapa, o a doua etapa urmand sa inceapa in 12 aprilie.

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Salaj au…

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Alba au…

- In prima saptamana de inscrieri in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, intre 8-15 martie 2018, in județul Teleorman au fost depuse 1114 cereri de inscriere. Cele mai multe dintre cereri, și anume 1014, vizeaza copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018, in timp…

- Continua inscrierile in clasa pregatitoare. Prima etapa de inscriere a copiilor in clasa zero, care a inceput in 8 martie, se va incheia in 26 martie. Aproape 4.000 de copii au fost deja inscriși in clasa pregatitoare, in Timiș.

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- In Timiș au fost inscriși aproape 2.000 de copii in clasa pregatitoare. Acest numar s-a inregistrat numai la cateva zile dupa ce s-a dat startul inscrierilor. Cererile se vor putea depune, in prima etapa, pana in 26 martie.

- Prima etapa a inscrierilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019 a inceput joi, 8 martie 2018. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației, in primele doua zile de inscrieri, in 8 și 9 martie, in județul Teleorman s-au inregistrat 213 cereri de inscriere. Cele mai multe…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 și 9 martie), in județul Salaj au fost completate 310 de cereri. Dintre…

- Aproape 800 de cereri valide au fost depuse in Timiș in prima zi de inscriere in clasa pregatitoare. Prima etapa de inscriere a debutat in 8 martie și va continua pana in data de 26 a lunii in curs.

- Parintii care doresc sa-si dea copiii la scoala de la varste fragede trebuie sa stie ca acest lucru se poate numai daca cel mic este admis in urma unei evaluari psihosomatice efectuata de specialisti, adica de psihologi sau logopezi. Evaluarea urmareste dezvoltarea copilului nu doar la nivel cognitiv,…

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- INSCRIERE CLASA 0. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice…

- Pe 8 martie 2018, incepe prima etapa a inscrierii copiilor la scoala, in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, etapa care se va incheia in 26 martie 2018. Conform metodologiei de inscriere in invatamantul primar, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta…

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza pana in 23 martie 2018, conform unei planificari. Este un pas necesar pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada septembrie-decembrie 2018 si ai caror parinti doresc sa-i inscrie in…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018-2019: Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Astfel, parinții pot afla care este școala de circumscripție,…

- Invațamantul primar, din clasa pregatitoare pana intr-a patra, este obligatoriu. Așa ca nu aveți ce face: copilul dumneavoastra trebuie sa pașeasca in clasa zero, deci trebuie sa va agitați... Agitația incepe de acum!

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie și va fi urmata…

- Ministerul Educatiei a anunțat astazi, ca au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si ca prima etapa a inscrierilor in clasa pregatitoare are loc intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, INSCRIERE CLASA ZERO. Unitatile de invatamant au la dispozitie saptamana aceasta sa definitiveze listele cu numarul de clase pregatitoare pe care le vor constitui, iar pe 26 februarie, vor face publice informatiile care sa le permita parintilor sa afle detalii despre…

- Metodologia prevede ca sunt obligatoriu inscriși cei care implinesc șase ani pana pe 31 august 2018, inclusiv. Parinții care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii vor putea inscrie in anul școlar 2018-2019 incepand cu 5 martie, depunand cererile fie la școlile alese, fie online,…

- Moment mult asteptat pentru mii de parinti din Romania! In zece zile, vor incepe primele demersuri legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Pe 26 februarie urmeaza sa se afiseze circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate la fiecare…

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…

- INSCRIERI…Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii ai caror copii au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa ii inscrie la clasa pregatitoare. Numarul de locuri disponibile trebuie…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 au fost puse in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Potrivit proiectului, cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant. „Parinții ai caror copii implinesc…