20 de ciudăţenii ale corpului uman Iata 20 de ciudatenii ale corpului uman. Tu le stiai? 1.Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si inima. Acum sunt citite aceste articole 2. De-a lungul intregii vieti, parul care creste pe cap ar putea ajunge la 725 de kilometri. 3. In fiecare zi, in intreaga lume, au loc 100 de milioane de acte sexuale. Dintre acestea, doar in 910.000 de cazuri se produce fertilizarea. 4. Cel mai repede creste unghia de la degetul mijlociu al mainii pe care o folosesti de obicei. 5. Intestinul subtire este cel mai mare organ din corp. El este de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

