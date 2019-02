20 barbati celebri cu care s-a iubit Naomi Campbell

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Schumacher e socata de noul iubit al Corei. Fosta sotie a lui Ralf Schumacher tine primele pagini in Germania. Cora s-a afisat cu noua cucerire. E un rocker plin de tatuaje. Cora a divortat acum 4 ani de...

- Viata bate filmul, mai ales atunci cand la mijloc sunt sentimente puternice. Despartit cu scandal de omul pe care l-a iubit nebuneste, Razvan Ciobanu si-a gasit alinarea alaturi de doi barbati.

- Abu Dhabi a gazduit duminica ultima cursa de Formula 1 a sezonului, care a oferit numeroase momente palpitante in prima parte inainte ca plutonul fruntaș sa se indrepte spre rezultate previzibile in a doua jumatate. Startul a fost lipsit de adrenalina in plutonul fruntaș, in contextul in care Lewis…

- Familia lui Michael Schumacher a dat publicitații un interviu cu acesta filmat cu doar doua luni inainte de accidentul care avea sa-i schimbe definitiv viața, de pe o partie de schi din stațiunea Meribel, in Franța. In imaginile publicate de familia pilotului , Schumacher vorbește despre cea mai emoționanta…

- Este scandal mare in showbizul internațional! Faimosul actor de la Hollywood, Brad Pitt, s-a ales cu cateva amenințari de toata frumusețea din partea campionului in box, Mike Tyson, dupa ce actorul faimos ar fi avut o aventura cu soția lui.

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va disputa pentru a doua in cariera cursa de 500 de mile de la Indianapolis in 2019, tot cu un monopost McLaren, a anuntat, sambata, actuala sa echipa de Formula 1. Alonso, care va parasi Formula 1 la finalul acestui sezon, este in cautarea "Triplei Coroane",…