- Mii de oameni sunt așteptați și in acest an sa urce pe Muntele Gaina, la Targul de Fete, cea mai mare și mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania. Targul are o vechime de sute de ani și este organizat anual in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie). Timp de doua zile,…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, eveniment cultural unic in Europa, continua duminica, 14 iulie 2019, la Rimetea, singura comunitate rurala din Romania distinsa cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material. Cea…

- Festivalul-Concurs International de Dans „Cununa Sanzienelor” – editia a V- a, organizat de catre Asociatia Ansamblurilor Folclorice ,,Cununa Sanzienelor”, in Post-ul Ansamblul „Dor Teiușan” din Alba a caștigat Trofeul festivalului Cununa Sanzienelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 15-21 iunie 2019, in stațiunea Eforie Sud, s-a desfașurat Festivalul de Folclor ,,Cant și joc pe plai dobrogean,, ediția a VII-a. Au participat la festival 26 de ansambluri folclorice din intreaga țara printre care și Ansamblul ”Tradiții Uiorene” al Casei de Cultura ” Ion Sangerean” din…

- Muzeul Bucovinei din Suceava a gazduit, miercuri, deschiderea oficiala a celei de a doua editii a Festivalului "Ziua limbii si a teatrului idis", in prezenta conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a autoritatilor locale si centrale, a numerosi participanti. Directorul Departamentului…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, proiect cultural unic in Europa, va debuta la sfarșitul acestei saptamani intr-un nou concept, la Negrileasa, in indragita arie naturala protejata Poiana Narciselor. Proiectul cultural are ca scop cercetarea, conservarea, promovarea…