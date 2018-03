2 premiere in opereta “Liliacul”

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 152.953 de cereri au fost depuse in prima etapa din calendarul de inscriere in invatamantul primar (8 – 26 aprilie) pentru anul scolar 2018 – 2019, informeaza Ministerul Educatiei Nationale, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES . Potrivit sursei citate, din totalul cererilor, 129.689…

- Pe 27 martie, de Ziua Mondiala a Teatrului, Opereta bucureșteana prezinta “Frumoasa din padurea adormita”, in doua reprize – de la 10:00 și de la 13:00. Pentru a veni in intampinarea activitaților din saptamana “Școlii Altfel”, Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” ii invita pe copii la…

- Abia eliberat din inchisoare, un barbat s-a urcat pe Teatrul Național din Iași și a amenințat ca se omoara daca nu ii sunt indeplinite mai multe cerințe. La fața locului a fost trimisa o echipa de negociatori pentru a-l convinge pe cel acuzat de omor și acte de terorism sa renunțe la gestul extrem.…

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Noul serial produs de Netflix, “On my block” este atat de bine venit n aceste momente. Show-ul are ca și personaje principale un grup de copii de culoare de la un liceu latin și arata cum accesul foarte ușor la arme poate duce la multe belele in cartier. “Se intampla in Chicago, se intampla in... View…

- Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” il prezinta publicului bucureștean, sambata, 24 martie, pe Jaques Offenbach – parintele operetei. De la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor, „Povestirile lui… Offenbach” imbina perfect melodica și ritmica, armonii pline de culoare…

- Patroana magazinului „Lumea Copiilor“, din vecinatatea Pieței Moldovei din Focșani, Camen Manole (fosta Stoenescu), a murit, la numai 48 de ani. Ea a fost fiica cunoscutului afacerist Traian Stoenescu, care a deținut Capșa, și a cosmeticienei Coca Stoenescu. Carmen Manole a decedat…

- Soprana Bianca Ionescu-Ballo ne invita in atmosfera londoneza prin spectacolul “London – A New Story” pus in scena de Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” la Palatul Național al Copiilor, pe 17 martie, de la ora 19:00. Dupa o idee de Bianca Ionescu-Ballo, spectacolul “London – A New Story”,…

- Ansamblul “Prahova-Junior” al Casei de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti va participa joi, 15 martie 2018, ora 19.00, la spectacolul “E primavara…?!”, care se va desfașura la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor din București. In cadrul acestui spectacol, ansamblul instituției…

- Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui... Offenbach". Regizoarea spectacolului, Constanța Cimpeanu il descrie atat de bine: „Povestiri? Da. Povestiri... muzicale. Arii, duete, trio-uri etc., momente pline de de farmec. De…

- “Povestirile lui… Offenbach” și “Vestitorii Primaverii… in partituri tenorale” sunt spectacolele prezentate Teatrul National de Opereta si Musical “Ion Dacian”pe 10 și 11 martie. Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui… Offenbach”.…

- Aflata in prezent in turneul „Lumea, cum ai vrea sa fie”, Alexandra Ușurelu iși aduce muzica pe 6 martie la Teatrul Național din Timișoara. Grupul de instrumente cu coarde, chitaristul, flautista, inginerul de sunet și o parte din echipa tehnica sunt profesioniști binecunoscuți din Timișoara, oameni…

- Traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei, pentru ca si-a dorit un copil de mai bine de opt ani. Este vorba despre fosta soprana a Teatrului de Opereta „Ion Dacian“, acum profesoara de canto, Gabriela Cristea, care se bucura din plin, de la sfarsitul anului trecut, de postura de mamica, Filip…

- Ceremonia de premiere are loc vineri, 23 februarie 2018, de la ora 11,00, la Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard”. Cuplurile vor avea parte de flori, diplome, bani si de un spectacol oferit de artistii teatrului galatean.

- Agenda de weekend: 16-18 februarie Taegul de Turism de la Vivo, cel de nunti de la Sala Polivalenta sau Slana Fest la Expo Transilvania sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Slana Fest, Expo Transilvania, ora 09Târgul de Turism Touristica,…

- O femeie de 35 de ani a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Italia. Aceasta plecase la munca pentru a reuși sa-și intrețina și sa le ofere copiilor tot ce aveau nevoie. Romanca avea o fetița de 7 ani și un baiat de 11 ani pe care i-a lasat in grija mamei sale. Fix…

- Silvia Zaharia este originara din Nisporeni, unde a fost asistenta medicala la Centrul de Medicina Preventiva. Este cunoscuta in diaspora prin implicarea și dedicația pe care o are fața de cei care se afla in suferința și anume fața de copiii cu diabilitați, care au nevoie de proteze, dar și fața de…

- Ca sa priceapa si ba’etii din Pacuret, care ie fanii lu’ maiextrul di care vorbim aici’sa : Pico della Mirandola a fost un mare jmecher, care a trait acu’ nijte sute de ani, in Italia, si le dadea ceata la toti, ca stia o multime de chestii complicate. Si culturale. Benga, frate ! Dar nu disperati,…

- Despre Simona Halep s-a vorbit, recent, ca ar avea o relație cu Radu Barbu, insa Stere Halep a garantat ca intre cei doi nu exista, in prezent, o relație amoroasa. Cei doi au fost surprinși impreuna in vacanța din Italia, insa in cele din urma se pare ca intre ei nu a fost vorba de o idila, ci doar…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta o noua premiera: parodia muzicala "Povestirile lui... Offenbach", in regia Constantei Cimpeanu va avea loc pe data de 11 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Spectacolul, in cuvintele regizoarei:…

- SIX NATIONS ITALIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor ȘASE NAȚIUNI. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ITALIA și ANGLIA se intalnesc in parima etapa a ediției din 2018 a competiției SIX NATIONS, ajunsa la al 19-lea sezon in acest format și al 124-lea in total. Din cele sase natiuni participante,…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Continua actiunile de donatie ale "Asociatiei Romanilor din Italia". Presedintele asociatiei, Eugen Terteleac, impreuna cu Administratorul Public al judetului Prahova Fabioara Ionescu, a oferit, miercuri, daruri copiilor de la Centrul "Sf. Andrei" din Ploiesti. Cei mici au primit din partea Asociatiei…

- Odata cu atingerea virstei de pensionare, moldovenii care muncesc in Italia ar putea beneficia de pensie din acest stat. Urmeaza ca, in viitorul apropiat, tara noastra sa inceapa negocierea unui proiect in acest sens. Proiectul prevede acordarea pensiilor pentru limita de virsta, pensiilor de dizabilitate…

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut Simona Halep a fost surprinsa de fotoreporterii Hepta intr-o vacanta in Italia, alaturi de Andrei Barbu, antrenor de tenis din Pitesti, Stere Halep lamureste misterul.

- La sfarșitul saptamanii trecute liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, s-a intalnit cu diaspora din Italia. Dansa a discutat cu moldoveni stabiliți in orașele Parma și Bologna.

- Carmen si Florina, doua tinere nascute in anii ’90 in Rominia, una la Slobozia, celalta in Braila, au fost adoptate de doua famiili din Italia, respectiv America, pe vremea cand aveau doar cateva luni. Singura legatura dintre fete este povestea lor de viata, aproape trasa la indigo. Dupa mai bine de…

- Iata care piese de teatru le puteți urmari astazi: Spectacole: Aladin - 12:00, Teatrul Republican "Luceafarul", Chișinau, str. Veronica Micle, 7 Casatoria secreta - 16:00, Teatrul National De Opera Si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 152 Casatoria secreta – Premiera - 16:00,…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Tanarul care a lovit mortal doi copii in 2016 in timp ce conducea o masina pe un drum din judetul Galati, fugind ulterior in Italia si fiind prins de politisti, a fost condamnat definitiv, vineri, de Curtea de Apel Galati la o pedeapsa de sapte ani si opt luni de inchisoare. Instanta Curtii de Apel…

- Dan Ioan Bacaintan, un tanar din Alba Iulia, e campion la prepararea cocktailurilor pe baza de cafea in Italia. Barbatul, in varsta de 28 de ani, nu se oprește aici pentru ca va participa la finala competiției mondiale de profil care va avea loc in noiembrie 2018. Stabilit in orașul Monza, Dan a devenit…

- Deraierea trenului la Milano s-a produs din cauze necunoscute deocamdata, potrivit presei italiene. Accidentul s-a soldat cu doi morti si cinci raniti grav. De asemenea, un numar neprecizat de oameni au fost raniti usor, a informat, joi, responsabilul regional al serviciilor de salvare din…

- Manchester United este cel mai bogat club din lume! Pe ce locuri se afla Real, Barcelona, PSG sau Bayern. Manchester United se mentine pe prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, urmat de Real Madrid, conform studiului anual al cabinetului de consultanta Deloitte, dat…

- "Inainte de fiecare spectacol ma gandesc la faptul ca pentru unii acesta este primul contact cu teatrul. Ceea ce ma face sa simt o responsabilitate uriașa. Gandul ca cei mai mulți dintre copii o sa ramana cu o amintire placuta ma indeamna sa tratez spectacolul cu și mai multa importanța. Iar adultii…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe “batranul continent” intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Anul trecut, 12,4…

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta organizeaza la sediul teatrului concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sef serviciu Contabilitate. Conditii de participare: are experienta profesionala in domeniul de referinta economic de minimum 10 ani; are experienta de…

- Site-ul de specialitate mondoprimavera.com a dat publicitații echipa turului din campionatul Primavera. Desemnat de patru ori jucatorul etapei, din primul „unsprezece” nu putea lipsi Claudiu Micovschi (18 ani), capitanul echipei Genoa. „Mijlocasul de banda al lui Genoa are continuitate…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a salutat marele pas facut de nationala masculina in drumul spre calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Romania lui Xavier Pascual s-a calificat in play-off-ul de calificare la turneul final, iar presedintele federatiei a recunoscut…

- In luna mai a acestui an, tanarul Sorin Truica trebuia sa implineasca 30 de ani și sa devina pentru prima data tata, insa destinul crud a decis ca el sa plece mult prea devreme dintre noi! Așa cum spun rudele de la Targu Jiu, tanarul, originar din Dolj, plecase in Italia pentru aș face…

- Imagini spectaculoase cu tancurile americane staționate in Romania, la baza de la Mihai Kogalniceanu. Puternicele vehicule blindate sunt urcate in trenuri pentru a fi transportate in Germania, acolo unde are loc, incepand de saptamana viitoare, un amplu exercițiu militar. Peste 4000 de militari, printre…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut în seara zilei de 7 ianuarie, în jurul orei 18.30, pe Strada Provinciala care leaga Basca de Cuneo, în dreptul localitații Roata Rossi din nordul Italiei.

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" prezinta, in data de 15 ianuarie 2018, la ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor, spectacolul de lieduri, arii si duete din operete romanesti "La steaua care-a rasarit". Gandit ca un omagiu adus muzicii romanesti culte, programul…

- Spectacolul de lieduri, arii si duete din operete romanesti "La steaua care-a rasarit" va fi prezentat de Ziua Culturii Nationale, pe 15 ianuarie, de Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", la Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Potrivit unui comunicat al TNO transmis,…

- Filarmonica din Viena, sub bagheta dirijorului Riccardo Muti, a marcat luni trecerea in 2018 in ritm de vals cu ocazia traditionalului concert de Anul Nou, retransmis in direct in peste 90 de tari, informeaza AFP. Urmarit in fiecare an de aproximativ 50 de milioane de telespectatori, potrivit…