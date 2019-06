2 miliarde de tone de gheata s-au topit doar saptamana asta in Groenlanda. Cat de ingrijorati ar trebui sa fim? O cantitate neobisnuit de mare gheata de pe banchiza Groelnandei s-a topit deja la inceputul acestei saptamani, mai devreme decat prevedeau oamenii de stiinta. Pentru momentan, acest fenomen nu reprezinta o problema, in sine. Cu toate astea, el indica faptul ca, in urmatoarele luni, ar putea urma cea mai mare scadere a stratului de gheata din Groenlanda inregistrata vreodata...



Pana si cercetatorii au fost uimiti sa vada ca, marti, pe 11 iunie, s-au topit nu mai putin de 2 miliarde de tone de gheata, provenite de pe 40% din suprafata banchizei din Groenlanda, potrivit CNN.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40% ghețarii din Groenlanda au inregistrat o topire in cursul zilei de joi, ajungandu-se ca pierderea totala de gheața sa fie de peste doua gigatone (o gigatona inseamna 1 miliard de tone). Chiar daca Groenlanda este o insula uriașa și cantitatea de gheața de aici este imensa, climatologii spun…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Irlanda se confrunta cu o severa criza a locuintelor, numarul persoanelor fara adapost depasind pragul de 10.000, ceea ce reprezinta un nou record, conform ONG-urilor care ofera servicii sociale. In acest context, My Streets Ireland, una dintre cele 1.400 de companii din aceasta tara care…

- Oamenii de stiinta au creat o banda pentru brat care poate functiona ca un "termostat personal", mentinand constanta temperatura corpului. Dispozitivul poate functiona pana la opt ore, iar inventatorii spun ca este solutia perfecta pentru cladirile cu sisteme centralizate de incalzire si racire,…

- Sociologul Dumitru Sandu apreciaza ca votul de duminica a fost unul de protest fata de guvernarea din ultimii ani, pe de o parte, dar, pe de alta parte, a fost si un vot de legitimare a Uniunii Europene. "E un vot institutional, in primul rand, romanii au trecut de la votul pentru o viata…

- Comisia Europeana a reactionat dur vineri, dupa ce Parlamentul britanic a respins, pentru a treia oara, acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul. Anterior, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anuntase convocarea unui summit de urgenta pe 10 aprilie, cu 2 zile inainte…

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, potrivit portalului Inaltei Curti. Alaturi de Rebega au mai fost trimise in judecata alte 6 persoane.…