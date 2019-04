Stiri pe aceeasi tema

- Noul meu mandat de ministru al Transporturilor este dedicat vizitelor pe santiere, pentru a avea garantia ca executia kilometrilor de autostrada este la zi, dupa ce, in primul mandat, am scos la licitatie proiecte de autostrada in valoare de 3,5 miliarde de euro, a declarat, luni, ministrul Transporturilor,…

- "Aprobam astazi studiul de fundamentare al proiectului strategic de investitii in parteneriat public privat autostrada Targu Neamt-Iasi, de asemenea vital pentru regiunea Moldovei. (...) Asa cum am mentionat, voi monitoriza cu prioritate ca si la acest obiectiv toate procedurile sa se realizeze cu…

- Dupa ce ministrul Transporturilor a anunțat ca s-a stabilit constructorul primului lot al autostrazii Sibiu – Pitești, CNAIR anunța tot miercuri ca a fost lansata și licitația pentru proiectarea și execuția lotului patru, respectiv cel dintre Tigveni și Curtea de Argeș. CNAIR SA a transmis spre publicare…

- Premierul Viorica Dancila s-a aratat iritata de intrebarile insistente ale jurnaliștilor referitoare la numarul de kilometri de autostrada care se vor face în 2019. „Aveți un fix legat de acest lucru”, a replicat ea unui jurnalist care a întrebat-o despre acest lucru și daca…

- Firma italiana de constructii Salini Impregilo s-a oferit sa investeasca 225 de milioane de euro pentru a salva constructorul italian Astaldi SpA, care se confrunta cu probleme financiare. Prin subscrierea la majorarea de capital, Salini va obtine o participatie de 65% in Astaldi, care va…

- În momentul de fața în România sunt în construcție puțin peste 200 de km de autostrada și drum expres, unele tronsoane abia contractate de o luna și cu termene de execuție de doi-trei ani de acum încolo. La ședința pe buget din Parlament, ministrul interimar al…

- "BUGET PSD/ALDE : 0 PENTRU AUTOSTRADA MOLDOVA, 3 MILIARDE PENTRU TIRIAC. DE CE ? Nu cred ca trebuie sa explic de ce i-ar da lui Tiriac pentru "gradinite" atatia bani. Deal usor, castiga toti din el. Insa de ce nu vor sa faca autostrada in Moldova? Desi s-a votat o lege acum putin timp care ii obliga?…

- Compania de Drumuri estimeaza lucrarile la cele trei secțiuni (D, E1 și E2) din lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, scoase in urma cu un an și jumatate din contractul italienilor de la Salini, la 1,33 miliarde de lei (circa 279,8 milioane euro). Cea mai mica secțiune va fi și cea mai scumpa. Este vorba…