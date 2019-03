Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scris, sambata, pe Facebook, ca schimbarile operate de Guvern in domeniul controlului licitațiilor pe proiecte din fonduri europene amana „la calendele grecești” absorbția banilor de la Uniunea Europeana.„IDIOȚENIE SAU TRADARE? Guvernul este aproape repetent…

- Nu mai putin de 50.13 miliarde euro - fonduri nerambursabile a atras Romania incepand cu anul 2007 si pana in prezent, la randul ei contribuind la bugetul comun cu 17 miliarde euro. Romaniei ii ramane astfel un plus de 33,17 miliarde de euro, soldul pozitiv in relatia cu Uniunea Europeana,…

- ​În perioada 1 inuarie 2007-31 decembrie 2018, România a primit de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile de 50,13 miliarde de euro și a contribuit la bugetul UE cu aproape 17 miliarde de euro. Potrivit datelor centralizate la Ministerul român al Finanțelor, țara are astfel un…

- Subventiile date pana in prezent fermierilor romani se apropie de 1,75 miliarde euro, pentru circa 130.000 de fermieri nefiind inca efectuate platile, potrivit datelor prezentate miercuri de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1, informeaza AGERPRES . “Eu din trei in trei ore stiu ce se intampla…

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri,arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Romania trebuie sa plateasca, in 2019, peste 1,04 miliarde euro, catre Uniunea Europeana, din imprumutul stand-by contractat in 2009, dupa ce anul trecut suma rambursata s-a ridicat la 1,43 miliarde euro, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Cea mai mare ...

