2 deserturi nerecomandate copiilor. Sunt aromate cu băuturi fine și vor încânta toți musafirii Vrei sa pregatești niște deserturi aparte, pline de savoare și potrivite pentru o petrecere rafinata? Deserturile acestea sunt perfecte pentru asta. Deserturile facute in casa au o aroma net superioara celor cumparate, iar daca ai și o mica pasiune pentru gatit, cu siguranța iți vei dori sa incerci aceste rețete nerecomandate copiilor. Fiecare dintre ele are drept unul dintre ingrediente o bautura fina, care le confera un gust deosebit. Iata, așadar, doua rețete de prajituri aromate cu lichior și rom. Prajitura cu ciocolata și lichior Cui nu ii place o prajitura plina de ciocolata? E un desert…

Sursa articol: unica.ro

- Mod de preparare Negresa cu visine, nuci si ciocolata Rupi ciocolata neagra si o topesti cu 50 g unt la baine marie. Cand se raceste putin adaugi galbenusurile si amesteci rapid pana se omogenizeaza. Separat freci untul ramas cu 100 g zahar. Adaugi ciocolata cu galbenusuri si omogenizezi…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Rețeta Red Velvet Cupcakes este oferita de Ioana Romanescu, proprietara businessului Cupcake Philosophy, care iți garanteaza ca vei obține niște prajiturele minunate daca vei respecta intocmai indicațiile de preparare. Ingrediente Blat (pentru 24 cupcakes): 170 g unt; 160 g lapte; 5 ml oțet; 15 ml suc…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Consumatorii japonezi si sud-coreeni vor fi primii care vor putea achizitiona un nou tip de ciocolata, de culoare rubinie, cel de-al patrulea tip de ciocolata creat dupa ciocolata cu lapte, cea neagra si cea alba, a anuntat recent grupul Nestle care o va comercializa, transmite AFP.KitKat, principala…

- Toata lumea iubește clatitele. Dulci sau sarate, cu gem, cu ciocolata, cu branza. Sunt potrivite atat pentru micul dejun cat și pentru pranz sau cina. Iata cum faci clatite perfecte. Alege produse de calitate. Ingredientele joaca un rol important. De aceea e nevoie sa fie cat mai bune. Alege lapte…

- Ela Craciun te invata cum sa faci tort in forma de om de zapada “Tortul in forma de om de zapada este unul din deserturile preferate ale copiilor mei. Este usor de pregatit. Ai nevoie de foi de rulada ori de briosa, pe care le poti prepara acasa ori sa le cumperi din comert, ciocolata alba si neagra,…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- E drept, ca e ceva de munca la el si trebuie sa astepti putin pana vei ajunge sa le savurezi, dar merita toata rabdarea si priceperea. Si, oricat de multe ari manca, parca tot ati mai vrea. De aceea, am pregatit aici o colectie cu cele mai cautate retete de gogosi. Ca sa aveti de unde alege.…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- In cadrul acestei rubrici, va prezentam retete culinare vechi, preluate din diferite ''tratate'' de specialitate, precizand, de fiecare data, sursa. In aceasta saptamana, va prezentam retetele ''Tarte de rhubarbe'' si ''Placinta cu smantana'' care au fost publicate in volumul ''Dulciuri''…

- Un mar este un mar indiferent cum ii spui, exceptand atunci cand iti este servit drept desert, in Paris, de catre cel mai faimos bucator din lume, potrivit Bloomberg. Cedric Grolet este cunoscut pentru deserturile executate in tehnica Trompe-l'oeil care inseamna „arta de a parea…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Eu va sfatuiesc sa va trasați obiective realiste, potrivite, sa faceți pași marunți catre indeplinirea lor, fara a fi nevoie de un efort marit. Cat privește dobandirea unei sanatați mai bune sau slabirea a catorva kilograme, puteți incepe chiar de aici: 1. Reduceți consumul de zaharuri adaugate.…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Blondie 225 g ciocolata alba185 g unt165 g zahar3 oua2 lingurițe esența de vanilie400 g faina1 praf de sare Afla cum se prepara prajitura blondie pe clickpoftabuna.ro.

- In sezonul rece e bine sa consumam multe alimente care conțin vitamina C. Și fiindca acum gasești din plin portocale și lamai iți propunem trei prajituri cu citrice. Parfumate și energizante. Tarta cu portocale | VIDEO Ingrediente: aluat: 75 g unt rece taiat cubulețe, 75 g zahar, 200 g faina cernuta,…

- Nu ai prea mult timp la dispozitie si cauti retete de prajituri fara coacere, cat mai rapide? Exact pentru genul asta de momente am creat o selectie de retete de prajituri usoare, ce nu-ti ocupa cuptorul, pe care le bagi la frigider si “uiti de ele”. Iata care sunt: Prajitura Banana Split Sigur ai auzit…

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Ingrediente Inimioare inteligente cu ciocolata alba si bezele300 g zahar, 250 g unt, 170g faina, 50 g cacao, 1 l lapte, 8 oua, un praf de sare, esenta romdecor: 100 g tablete ciocolata alba+2 linguri frisc lichida sau lapte, cateva bezele colorate Mod de preparare Inimioare inteligente…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Ingrediente Turta dulce rustica 2 oua200 gr miere100 ml lapte100 ml ulei200 gr faina1 praf de copt1 lingurita ghimbir1 lingurita scortisoara macinata Mod de preparare Turta dulce rustica Faina ,praful de copt se amesteca impreuna cu aromele.Separat…

- Prajitura cu crema de vanilie si visine, un desert simplu si rapid Prajitura cu crema de vanilie si visine detaliu Prajitura cu crema de vanilie si visine, reteta de sarbatori simpla si rapida.Prajitura cu crema de vanilie si visine imi aminteste cu drag si dor de zilele reci de iarna din copilarie…

- Ingrediente (1 rulada) Pentru blat5 oua150 ml cafea concentrata5 linguri zahar2 linguri cacao3 linguri faina2 linguri nuca macinata Pentru crema300 ml lapte dulce100 g zahar100 g margarina4 linguri fulgi de cocos50 g amidon alimentar50…

- TOBA DE PORC, ingrediente: 2 urechi de porc2 rinichi de porc1 limba de porc1 muschi mic de porc1 imima de porc1 stomac de porc250 g slanina cu carneo jumatate de kilogram de pulpa porc4 catei usturoisarepiper macinatpiper boabefoi…

- RETETA COZONAC DE CRACIUN Ingrediente:1 kg faina alba25 g drojdie proaspata6 oua300 g unt200 g zahar300 ml lapte1 praf de sare½ lingurita nucsoara150 g stafide macerate in 3 linguri de rom100 g migdale feliate100 g cirese confiate50…

- Cozonacii nu lipsesc de pe nici o masa, in timpul Sarbatorilor de iarna. In toata lumea prepararea lor e o tradiție respectata, singurul lucru care difera e… modul de preparare. Iata cateva variante de cozonaci de pretutindeni, toate gustoase și aromate. Alege-ți preferatul și apuca-te de treaba. Panettone…

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Aceasta prajitura rapida de post se prepara din ingrediente simple și ieftine. Ai nevoie de mai puțin de jumatate de ora pentru a coace acest desert. Ingrediente: 1 kilogram de mere, 200 g faina, 200 g griș, 200 g zahar, 50 g margarina. Mod de preparare: Se unge o tava cu margarina. Se amesteca faina…

- Ingrediente(pentru forma patrata de 20/20 cm);blat: 200 g biscuiti, 100 g ciocolata alba, 100 g unt topit, 150 g miez de nuca maruntitcrema 1: 250 g branza proaspata de vaci, 75 g zahar pudra, 200 g piure de castane (vreo 8 linguri) Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.

- Sosul alb se poat prepara în zeci de variante, în functie de preparatul la care se adauga. Bucatarul aradean Adrian Pop ne prezinta câteva retete usor de facut. Sosurile albe se folosesc la fripturi, paste, peste sau în diferite salate. Modul de preparare difera…

- Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua. Ingrediente: 1 Kg de mere, 250 g faina, 200 g zahar, 200 g margarina, 50 mL vin alb, 50 mL bors de casa,…

- Cartofii albi sau cartofii roșii sunt cel mai des utilizați in bucataria romaneasca. E bine sa știi diferența dintre ei. Unii sunt mai buni pentru anumite preparate, fiindca sunt mai pufoșii, ceilalți rezista mai bine la fiert, fiind mai tari. Iata recomandarile noastre despre cum alegi cartofii. …

- Nu cred ca o sa aveți curajul sa incercați vreodata rețetele ”culinare” de post, oferite cititorilor de redactorii saptamanalului ”Furnica”, Kiriak Napardajan și Jorj Dealamizil. Cu siguranța, insa, o sa va amuze! * CIULAMA DE GHINDA Dizolvați intr-un litru de apa 100 de grame de scrobeala alba. Prajiți…

- Faina de grau și de soia, substanțe chimice, 12 lingurițe de zahar la o suta grame produs, aditivi, grasimi hidrogenate – aceasta este pe scurt, compoziția unei tablete de ciocolata din comerț, un produs analizat recent de o echipa de experți de la Asociația Pro Consumatori, cea mai mare asociație…

