2 Chainz lanseaza albumul “Rap of Go to the League”

- Hozier, renumitul artist premiat cu numeroase discuri de platina, a lansat albumul „Wasteland, Baby!”. „Wasteland, Baby!” reuneste toate piesele regasite pe EP-ul „Nina Cried Power”, material lansat in septembrie 2018, dar si aparitii ale legendarei Mavis Staples si un instrumental naucitor, adus la…

- Calin și Marius Pop au lansat, prin intermediul Universal Music Romania Digital Distribution, albumul „Amintiri de familie 2002”, care este disponibil pe platformele de streaming și download. „Albumul «Amintiri de familie 2002» reprezinta o capsula muzicala a perioadei 2000-2002, in care s-a pastrat…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- La 10 ani de cand a parasit formația Timpuri Noi și a inființat Partizan, Artan se-ntoarce cumva la radacini. El și colegii de trupa lanseaza pe piața un disc ce va tulbura apele, caci se numește chiar "Timpuri Noi". Intr-o vreme cand caseta audio este istorie și chiar și CD-ul e pe cale sa devina,…

- Picture This lanseaza albumul „MDRN LV” intr-un mare fel, printr-un spectacol exceptional la Empire State Building, in New York City. „MDRN LV” este produs de Jayson Dezuzio (Imagine Dragons, X Ambassadors) si reprezinta o curajoasa si creativa initiativa a trupei Picture This, ce doreste a-si exploata…

- Miercuri, 13 februarie, intre orele 17.00-19.00, artiștii legendari ai trupei rock Iris sunt prezenți in Alba Mall pentru lansarea noului album “Lumea toata e un circ”. Membrii trupei vor susține o sesiune de autografe și poze pentru fani și pentru toți iubitorii de muzica prezenți. Albumul conține…

- Ariana Grande si-a lansat mult anticipatul album ''Thank U, Next'' la prima ora a zilei de vineri, informeaza Press Association. Albumul a fost extrem de asteptat de fani, dupa ce artista pop, in varsta de 25 de ani, lansase numeroase aluzii la acesta in ultimele saptamani…

- Inceputul lui 2019 il gaseste pe J Cole plin de entuziasm si pus pe treaba – rapperul lanseaza „Middle Child”, primul single oficial, extras de pe urmatorul sau album. „Middle Child”, piesa interpretata de J Cole si produsa de T-Minus, a starnit o adevarata frenezie pe retelele sociale. Rapperul de…