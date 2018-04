Stiri pe aceeasi tema

- Vine Paștele, e destul de previzibil ca ne vom anfriupta din masa imbelșugata de unde nu vor lipsi cozonacul, drobul, dulciurile și pasca. Și apoi, dupa Paște, vom vrea sa pierdem kilogramele in plus. O dieta neobișnuita, cu fursecuri, garanteaza pierderea kilogramelor in plus acumulate.

- 4 aprilie - Ziua Internaționala a Animalelor fara stapan Cu șase luni inainte de Ziua Mondiala a Animalelor, pe 4 APRILIE 2018 va asteptam la TARGUL DE ADOPȚII CAINI, care va avea loc la Adapostul de Caini de la Golești, intre orele 10.00 – 14.00. Alegeți-va un prieten pe viața! Va invitam…

- Kira Hagi are o cariera solida in America, dar vine destul de des in Romania. Recent, ea a fost surprinsa de paparazzii Ciao, in compania mamei sale, Marilena, si a matusii ei, Luminita, sotia lui Gica Popescu. Cele trei au luat masa impreuna la un restaurant de fite din Capitala. Kira Hagi,…

- Nike continua sa fie cel mai valoros brand de haine din lume, in ciuda vanzarilor scazute si a problemelor de management, potrivit unui studiu anual citat de publicatia WWD. Consultantii de la Brand Finance au spus ca Nike a fost pe primul loc in lista celor mai valoroase branduri de haine,…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este parte a unei comunitați mondiale unice și sarbatorește la unison. La cea de-a 70-a aniversare a Institutului Internațional de Teatru (ITI), pentru a sublinia aspectul transcultural și internațional al teatrului și al ITI, Consiliul Executiv ITI a selectat…

- Traumele din fotbal raman cu noi. Iar una dintre cele mai mari a fost Romania-Suedia 1994. Voi va amintiți cum ați trait noaptea aia? Eu recunosc, primul lucru pe care l-am facut in noaptea aceea era același lucru pe care l-am facut in toate nopțile de la Mondialul din America. Dupa ce am umplut cada…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Teatrului, va invitam sa va luați bilete la spectacolele Teatrului Aureliu Manea Turda la reducere pentru toata lumea și pentru toate varstele, 10 lei un bilet la orice spectacol. Read More...

- Remington Outdoor Co, unul dintre cei mai mari producatori de arme din Statele Unite, a depus cererea de intrare in insolventa, duminica, pentru a incepe sa negocieze un deal cu creditorii, in contextul in care opinia publica preseaza guvernul sa ia masuri impotriva armelor de foc, potrivit Reuters.…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova prezinta marți, 27 martie 2018, la ora 11:00, de Ziua Mondiala a Teatrului, sub semnul Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști“, spectacolul Printul Broasca, de Veselin Boidev dupa Fratii Grimm, regia Todor Valov, scenografia ...

- Vanzarile de muzica in format digital au fost intr-o continua crestere inca de la inceputul anilor 2000, cand Apple a schimbat complet piata de distributie digitala cu magazinul iTunes Store. Din 2012, digitalul a depasit vanzarile de muzica pe suport fizic, insa popularizarea serviciilor de streaming…

- De “Ziua Mondiala a Poeziei” la Centrul Cultural Sighetu Marmației a fost organizat concursul de creație literara “Talente sighetene“ pentru elevi (școlari din invațamantul gimnazial(11-13 ani) și elevi din invațamantul liceal(14-18 ani). Locul I a fost acordat elevilor :Nemeș Bianca ( Școala “George…

- Nu, nu e o greseala in titlu : odata cu plantarea lui Marius Ostaficiuc in fruntea organizatiei municipale Iasi, pesedistii bahluiezi confirma ca sint o turma mare, numeric, dar redusa mental. Iar a da vina pe calibrul redus al actualului sef judetean, Maricel Popa, e doar o scuza ieftina, din categoria…

- Ziua Mondiala a poeziei este marcata de Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii ”Mihai Eminescu”, printr-o serie de lecturi publice, semnale editoriale si expozitii. Incepand cu ora 15.00, iubitorii de poezie – si nu numai – sunt invitati sa asiste la un dialog poetic sustinut de: Claudiu Komartin…

- Centrul Cultural "Dunarea de Jos" (CCDJ) Galati organizeaza miercuri, 21 martie 2018, cea de-a treia editie a evenimentului "Poeti, Rime si Dichis", de Ziua Mondiala a Poeziei. Evenimentul incepe la ora 11:00, in Salonul Artelor si se va desfasura pe parcursul intregii zile, iar intrarea este libera."Am…

- Diabetul zaharat. Tipuri Organizatia Mondiala a sanatatii recunoaste trei forme principale de diabet zaharat : Diabetul zaharat de tip 1, diabetul zaharat de tip 2 si diabetul gestational (de sarcina). Cele mai frecvente forme sunt diabetul zaharat tip 1 si diabetul zaharat tip 2. Termenul…

- Atacul cu neurotoxina asupra unui fost agent secret rus, refugiat in Marea Britanie, escaladeaza la un nivel fara precedent tensiunile nu doar intre Moscova si Londra, ci intre Rusia lui Putin si intregul Occident. Va gasi oare Vestul replicile potrivite? Conform sefului diplomatiei britanice,…

- Pe data de 21 martie a fiecarui an se sarbatorește la nivel internațional Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down. Acesta este un eveniment dedicat conștientizarii Sindromului Down, dar și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitați. Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție.…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Maghiar Balassi din Bucuresti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 11.00, la Salile Kretzulescu, conferința de presa a expoziței Korniss Peter: Memorie continua. Conferința de presa va avea loc in prezența artistului Korniss Peter, a curatoarei Kovacs…

- Confirmand zvonuri care s-au inmultit in ultima perioada, cantareata Beyonce si rapperul Jay-Z au anuntat ca vor pleca impreuna intr-un nou turneu mondial, care include 36 de orașe, relateaza BBC. Primul concert al cuplului este programat la Cardiff, pe 6 iunie, urmate de alte 14 orașe din Europa. Artistii…

- Horoscop Emily Heil, de la prestigiosul „The Washington Post” a mai adugat un „fact”: ”Chuck Norris nu face planuri, el spune cum o sa fie America!” In legatura cu susținerea de catre Chuck Norris a lui POTUS, dar asta este alta poveste. Știți ca nimeni, niciodata, din presa isterica și anarhista de…

- Anul acesta, Ziua Mondiala a Rinichiului s-a suprapus cu Ziua Femeii, de obicei ziua sarbatorindu-se in a doua joi din luna martie. Cu aceasta ocazie, la Spitalul „Dr. C.I. Parhon" au venit mai multe femei diagnosticate cu boala cronica de rinichi de mai multi ani sau care au adus pe lume copii in ciuda…

- Maureen Allen, atunci in varsta de 79 de ani, si sotul ei erau voluntari pentru cea de-a 67-a editie a targului anual pentru stiinta si inginerie din comitatul Los Angeles, care avea loc la acel centru. Ambii se aflau in scaune rulante motorizate. Cei doi au descoperit ca punctele de acces pentru persoane…

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca armata sa a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica, șeful atelierului de tehnologie avansata al Pentagonului a spus ca SUA este pe drumul cel bun pentru o serie de teste cu prototipe hipersonice, in urmatorii ani, scrie…

- Analistii militari sustin ca armele exotice enumerate de Putin nu schimba ceea ce specialistii numesc drept politica de ingradire, adica faptul nu creste capacitatea Rusiei sa distruga dintr-o singura lovitura toate mijloacele nucleare ale SUA menite sa dea „lovitura de riposta”.

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa celebrul proces numit Brexit, este privita strict ca o infrangere a statului care paraseste Uniunea. Ba mai mult, tipul de negociere actual in zodiac Barnier vizeaza o pedepsire a celui care pleaca, pentru ca Brexitul sa coste, sa doara si sa nu creeze…

- S-a dat startul votului online pentru stabilirea caștigatorilor Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, organizata de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR). Prin acest eveniment este marcata Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și recompensata performanța și excelența…

- O tanara in varsta de 27 de ani, data in adoptie in SUA la varsta de un an, incearca sa-si gaseasca familia biologica din tara. Aceasta a facut apel pe un grup... The post O tanara din vestul tarii, infiata in America, cere ajutor sa-si gaseasca familia appeared first on Renasterea banateana .

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Vești bune pentru romanii diagnosticați cu maladia secolului, cancer! Autoritațile continua dezvoltarea programului național de oncologie. A fost marit considerabil bugetul necesar desfașurarii programului și au fost adoptate noi reglementari care ușureaza accesul pacienților la diagnostic și tratament…

- Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala, scrie go4it.ro. Citeste si ARMATELE LUMII, IN ALERTA. Un geniu al fizicii. "In mai 2018 incepe invazia extraterestrilor" Un malware extraterestru bazat pe AI poate distruge…

- Ionela Prodan parasește Romania dupa ce a fost externata din spital. Se pare ca interpreta de muzica populara are nevoie de liniște, motiv pentru care fetele acesteia au luat decizia de a-și duce mama in America. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Ezra Edelman, regizorul documentarului „O.J.: Made in America” premiat cu Oscar, va filma un lungmetraj biografic dedicat celebrului jucator de baseball Roberto Clemente, scrie hollywoodreporter.com, potrivit NEWS.RO.Citeste si: DNA, tinuta in SAH pe extradarea lui Adamescu din Marea Britanie:…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava va marca Ziua Mondiala a Zonelor Umede din 2 februarie printr-o masa rotunda cu tema „Zone umede pentru dezvoltarea durabila a orașelor”. Masa rotunda va fi organizata vineri, 2 februarie, de la ora 11.00, la sediul APM. In acest an, tema Zilei Mondiale este…

- Eclipsa de luna. Superluna Albastra Sangerie: Cand va avea loc si cum poate fi urmarit fenomenul astronomic rar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sangerie'''. Fenomenul de Luna Albastra se produce atunci cand au loc doua luni pline in aceeasi luna…

- Fetita, de 5 ani, se afla cu familia intr-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, cand un diamantin occidental, printre cei mai raspanditi serpi cu clopotei din America de Nord, a atacat-o.

- Elton John a anunțat astazi ca se retrage din muzica, dupa 50 de ani petrecuți pe scena, iar ultimul sau spectacol, intitulat The Million Dollar Piano va avea loc pe 19 mai 2018, in Las Vegas, punctand cu aceasta ocazie cel de-al 200-lea show din cariera sa artistica. Retragerea sa a fost, oarecum,…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Dirijorul Nicolae Moldoveanu se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio vineri, 19 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio, intr-un concert pe al carui afiș se vor regasi Dansurile din Galanta, de Z. Kodaly, Concertul in mi minor pentru vioara si orchestra, op. 64, de F. Mendelssohn, și Simfonia nr.…

- Catrinel Sandu a transmis cel mai emoționat mesaj dupa ce a anunțat divorțul de jucatorul de tenis Gabriel Trifu. La sfarșitul anului trecut, vedeta de televiziune Catrinel Sandu șoca pe toata lumea cu anunțul separarii de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fetițe. Catrinel…

- Fotografiile din vacanțe in diverse țari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag și ii determina pe din ce in ce mai mulți romani sa cumpere sejururi in destinații exotice, acesta anunțandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018.

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- NIS America ofera RPG-ul Phantom Brave, lansat pe PlayStation 2 in 2004, via Steam la jumatate de preț ! Oferta este disponibila mai puțin de 35 ore, iar jocul face parte și din Phantom Brave PC Digital Chroma Edition și NIS Strategy RPG Bundle, ambele la reducere de preț de 55% respectiv 36%. The post…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…