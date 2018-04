Stiri pe aceeasi tema

- TransBus anunța ca, incepand cu data de 2 aprilie, apar unele modificari in planul de transport public, ce au fost generate de solicitarile și recomandarile buzoienilor. Astfel, pe liniile 3,4,5 autobuzele nu vor mai circula catre Kaufland sud in intervalul orar 06:00-07:00, dupa cum urmeaza: Linia…

- Ziua Mondiala de Constientizare a Autismului va fi marcata, luni, intre orele 10,30 - 13,00, in Bucuresti, printr-un mars, informeaza Autism Romania - Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism. "Un nou mars pentru respectarea demnitatii persoanelor cu autism - copii, tineri, adulti -, pentru oportunitati…

- Cantareața Anda Adam este mare pasionata de sport și merge frecvent la antrenamente pentru a avea o forma fizica cat mai buna. Anda Adam, care a participat la concursul Exatlon Romania , difuzat de Kanal D, știe ca imaginea este foarte importanta pentru un artist. Anda Adam, care este casatorita și…

- In preajma Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, marcata in fiecare an la nivel global pe 2 aprilie, la Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) "Sf. Andrei" Gura Humorului s-a desfasurat, in perioada 26-30 martie, proiectul educativ "Saptamana constientizarii ...

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- De asemenea, STELCO realizeaza produse semifinite de mobilier(componente de mobilier). Acestea sunt destinate asamblarii ulterioare de catre client sub forma mobilierului propriu-zis. Produsele semifinite de mobilier se prezinta sub forma de MDF vopsit si PAL taiat avand cantul ABS aplicat si accesoriile…

- Pe 21 martie, cand a fost sarbatorita "Ziua Mondiala a Sindromului Down", echipa Asociației "Steaua Speranței Suceava" a organizat o petrecere pentru 23 de copii care sufera de autism și sindrom Down.Acțiunea a fost gazduita de pensiunea "Acasa in Bucovina". Atmosfera acestei petreceri a fost ...

- Unul din 1.000 de nou-nascuți la nivel mondial are in structura nucleului celular un cromozom in plus, care genereaza anumite semne și simptome caracteristice Sindromului Down. Astazi este Ziua Mondiala a Sindromului Down, prilej de a conștientiza problemele cu care se confrunta persoanele diagnosticate…

- Specialiștii ANM au emis cod galben de lapovița, ninsoare și vant intens, valabil de luni seara pentru sudul țarii pana marți la ora 15.00. Vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local…

- Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut la nivel internațional pentru rolul sau in blockbuster-urile “Life of Pi” și “Slumdog Millionaire”, a anunțat ca sufera de o boala rara, o tumoare neuroendocrina, scrie AFP. Intr-un comunicat de presa, Khan și-a anunțat fanii ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina,…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, comisarii de la Constanta au lansat o campanie prin care doresc sa atraga atentia asupra practicilor neloiale ale comertului online. Inspectorii vor merge prin scoli si mall-uri pentru a-i invata pe tineri cum sa se fereasca de tepele de pe internet.…

- Designerii vin in fiecare an cu noi idei pentru barbati si femei, pentru a le oferi oportunitatea de a arata impecabil la orice eveniment din viata lor. Un lucru este clar: femeile care arata cel mai bine (bine imbracate, elegante, cu personalitate) au cel mai mare succes in viata. Acest lucru…

- Novak Djokovic a suferit o infrangere dureroasa in turul 2 de la Indian Wells, fiind eliminat de numarul 109 ATP, japonezul de 25 de ani Taro Daniel, 6-7 (3), 6-4, 1-6. Sarbul inca incearca sa iși reconstruiasca forma din anii trecuți, dar pare ca nu este complet refacut din punct de vedere fizic. ...

- Traim o adevarata epidemie a bolilor mintale. Anxietatea, nevrozele, fobiile sunt tot mai des intalnite. Deocamdata statul nu poate gestiona situația, este de parere doctorului in psihologie Gholammali Mohammadifard.

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Cumperi ceva si ajuti un copil bolnav. Un targ de caritate, in sprijinul micutilor care sufera de leucemie, se desfasoara in aceste zile in Chisinau. In vanzare au fost scoase diverse lucruri, inclusiv suvenire confectionate chiar de micii pacienti.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In perioada lucrarilor circulația se va desfașura astfel: • 1 - 31 martie 2018, pe distanta Straulesti - Jiului - Straulesti, firul 1, circulatia se va desfasura in sistem pendula, la un interval de 15 minute iar pe distanta Gara de Nord - Jiului - Gara de Nord, la un interval de 10 minute.…

- 1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam ouale batute cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat,apoi se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete.Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri,ca de…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Cam una din zece persoane de peste 65 de ani sufera de o anumita forma de dementa, a declarat joi presedintele Societatii Romane de Gerontologie si Geriatrie, Gabriel Prada. "Peste 65 de ani cam una din zece persoane sufera de o anumita forma de dementa, ajungand ca la peste 85 de ani circa jumatate…

- Mai multe studii psihologice efectuate in ultimii ani au scos la iveala faptul ca o buna parte dintre romani au suferit cel putin o data un episod psihotic, ce se caracterizeaza prin halucinatii, schimbari in structura de personalitate si manifestari de gandire dezorganizata. Este adesea acompaniat…

- POVESTE TRISTA… Vremea Noua publica astazi un prim articol din cadrul campaniei de Paste. In editia de fata, va prezentam un caz absolut miscator: Mirela Munteanu, o tanara mama de 39 de ani, care a ramas singura dupa un divort greu, are cinci copii mici, dar se incapatineaza sa ii creasca singura,…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația facuta in cadrul unei emisiuni televizate și precizeaza ca prin comparația facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului.

- Cununiile oficiate de Valentine's Day la Iasi au fost speciale. Au fost adusi porumbei albi, iar baloane in forma de inimi rosii au fluturat deasupra mirilor. "Tinerii indragostiti si-au dat intalnire la Starea Civila. Ma bucur ca primele oficieri din Anul Centenar m-au facut partas la implinirea lor…

- Dupa ce a trecut prin momente dificile, Britney Spears a revenit la o silueta de invidiat. Tonica excelenta in care se afla se datoreaza exercitiului fizic si modului in care aceasta stie cum sa se mentina intr-o forma absolut speciala.

- Persoanele care sufera de gripa ar putea avea un risc de sase de ori mai mare de criza cardiaca, in prima saptamana de manifestare a infectiei, conform unui studiu care confirma necesitatea extinderii pe scara larga a vaccinarii.

- Ziua Mondiala a Bolnavului, celebrata la nivel mondial din anul 1993, va fi marcata, ca de obicei și in Eparhia Greco-Catolica de Maramureș. Daca pana anul trecut celebrarea Sfantului Maslu și ungerea cu ulei binecuvantat a bolnavilor din spitale se organiza doar la Baia Mare, in acest an, la cererea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a sustinut marti, referindu-se la o eventuala modificare a Legii privind organizarea si functionarea SPP, ca cei din coalitia de guvernare nu vor sa ia SPP de la presedinte, potrivit Agerpres.

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil. Ea este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si are 46 de ani. Nicola a dezvaluit ca sufera de peste un an de un linfom folicular incurabil. Prin decizia sa…

- Ministrul Finanțelor a venit cu precizari suplimentare despre celebrul formular 600, într-o emisiune TV, fara a face însa lumina în chestiunile ramase neclare pentru românii cu activitați independente.

- Cei care sufera de gastrita au intotdeauna un regim alimentar aparte. Alimentele consumate in perioada bolii ii ajuta pe cei care sufera sa se refaca mult mai repede. Intre alimentele recomandate pentru gastrita se regasesc:

- Salata cu gust de hrean, frunze de susan și ridichi albe, care ajung sa cantareasca fiecare opt kilograme, sunt cateva dintre legumele coreene care cresc in Prahova. Acestea cresc in solarii speciale, ingrijite de Lee Song Su, un coreean care a dezvoltat o afacere prospera in Cocorastii Colt. Cele mai…

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 - state…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Se vede cu ochiul liber ca vacanta in Rio de Janeiro ii prieste vedetei de televiziune. Iat-o in cele mai relaxate cadre. Dupa cum era de asteptat, noul an a prins-o pe Amalia Enache departe de tara. Ea si fetita sa, Alma, au zburat spre America de Sud, unde locuieste tatal fetitei. Sub soarele din…

- Sunt cateva produse alimentare care trebuie sa se regaseasca in dieta ta zilnica. Ele sunt bogate in substanțe nutritive de care organismul are nevoie pentru a putea face fața stilului de viața "bussy", și anume: Banana Știm ca nu trebuie sa treaca nicio zi fara a manca un fruct. Banana este…

- I-Min Lee, un profesor de medicina de la Harvard Medical School, sustine ca nu este necesar sa alegi la maraton pentru a avea un corp tonifiat. Specialistul spune ca "reteta clasica" nu este si cea mai indicata atunci cand iti doresti sa fii in forma.

- Cristina Manea, mamica de numai 23 de ani, s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu boala, intr-o clinica din Turcia. Tanara a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer la cateva ore dupa ce a adus pe lume o fetița.

- Forma excelenta a jucatorilor celor de la CFR Cluj, liderul din Liga 1, a atras atenția echipelor mari din Vestul Europei. AS Roma, una dintre forțele campionatului Italiei, a pus ochii pe Cristian Manea, jucatorul care a bifat prezențe de titular in toate cele 22 de meciuri ale sezonului.

- Mikaela Shiffrin a caștigat cursa de slalom uriaș din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, desfasurata la Kranjska Gora, in Slovenia. Sportiva din Statele Unite a obtinut cu aceasta ocazie a opta victorie din acest sezon si a 39-a din cariera.

- Acestea sunt cele 4 tipuri de persoane nascute in luna ianaurie. Tu din ce categorie faci parte? Tipul 1: 1-8 ianuarie Sunt persoane responsabile, de incredere. Au probleme cu trecutul, mai ales daca au amintiri dureroase, de care nu reusesc sa scape si care, de multe ori, ii tin pe…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…