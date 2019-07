Azi, 23 iulie, se implinesc fix 2 ani de la moartea regretatei cantarețe Denisa Raducu, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala foarte grava care a ținut-o numai in spital in ultimele luni de viața. Ea a decedat la varsta de 27 de ani. Adelina, sora cantareței, face declarații cutremuratoare! Denisa Raducu, cunoscuta publicului ca Denisa Manelista, s-a stins din viața, anul trecut, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala crunta la ficat. Cantareața a murit pe 23 iulie 2017 dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Un echipaj a ajuns la locuinta ei la ora 04.39, acesta fiind urmat de un al doilea…