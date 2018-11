Stiri pe aceeasi tema

- 190 de soferi au primit, in week-end, sanctiuni de la politistii buzoieni pentru ca au rulat cu viteza peste limita legala, 31 dintre ei ramanand si fara permisul de conducere care le-a fost suspendat. Mai mult, pentru opt dintre soferi au fost intocmite si dosare penale pentru ca oamenii legii au efectuat…

- Zeci de soferi care conduceau cu viteze excesive si opt conducatori auto aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane, saptamana trecuta. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 223…

- Politistii au aplicat peste 1.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 62 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni de 3 zile desfasurate in judetul Ialomita, sub coordonarea Directiei Rutiere, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

- Brigada Rutiera a organizat, in perioada 24 - 30 septembrie, o actiune pentru verificarea legalitatii efectuarii transportului public de persoane in regim taxi, in urma careia au fost retinute 24 certificate de inmatriculare si aplicate 145 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 50.700…

- Polițiștii au acționat pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva si depasirea limitelor legale de viteza. Aproape jumatate dintre sancțiuni au fost acordate șoferilor care…

- Controalele polițiștilor rutieri au continuat si in week-end. Oamenii legii au fost prezenți pe drumurile publice din județ cu aparatura radar din dotare și pentru abaterile constate au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 136 000 lei. Mai mulți conducatori auto au ramas fara permise…

- Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat pe soselele bihorene, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva si depasirea limitelor…

- Timp de trei zile, in perioada 10 – 12 august, politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au aplicat 365 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 183.730 lei. Cursa prin oraș Recordul de viteza din acest weekend…