- Pachete pline de cocaina au fost gasite pe o plaja din Noua Zeelanda, facuta celebra de catre cantareața Taylor Swift dupa ce a filmat videoclipul piesei „ Out of the Woods ” in 2015.

- Bihorenii care isi petrec vacantele si concediile pe litoral trebuie sa fie atenti la alimentele pe care le consuma, la conditiile in care sunt comercializate acestea si la unitatile de cazare si agrement unde isi petrec sejururile. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)…

- Baschetbalistul american Kawhi Leonard, unul dintre starurile NBA, care a cucerit recent titlul de campion cu Toronto Raptors, va evolua din sezonul viitor la echipa Los Angeles Clippers, a anuntat sambata presa americana. Leonard, in varsta de 28 ani, originar din metropola californiana,…

- „Romania are 40 de milioane de dolari export in Vietnam. Antibicotice Iasi exporta 10 milioane de dolari pe an in Vietnam. Am castigat licitatiile pentru injectabile in toate spitalele din Vietnam, dar nu suntem acolo din cauza unor politici, ci suntem pentru ca omul de afacei trebuie sa gaseasca…

- Pentagonul a anunțat marți ca a acordat ajutor militar în cuantum de 250 de milioane de dolari americani Ucrainei pentru a-și întari capacitațile navale și terestre, relateaza AFPAcest nou ajutor, care aduce asistența militara americana în Urcraina la un cuantum de 1,5 miliarde…

- O asistenta a cantaretei britanice Rita Ora, care trebuia sa-i aduca valoroasele bijuterii la Festival de Film de la Cannes, le-a lasat in bagajul de mana uitat in avion, relateaza online ziarul spaniol El Pais. Saptamana trecuta, asemeni altor actori si cantareti, Rita Ora a fost vazuta…

- De la inceputul anului 2019, Ministerul Finanțelor a efectuat cu succes operațiuni de convertire a imprumuturilor de stat externe in valoare totala de 124,3 milioane de dolari. Efectul este economisirea a zeci de milioane de lei, scrie mold-street.com.