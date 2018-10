Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat, luni, ca la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, judetul Dolj, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb la volanul unui microbuz, marca Fiat Ducato, care transporta, conform documentelor, cabluri electrice din Turcia, pentru o societate din Cehia.…

- Un numar de 19 cetateni irakieni, cu varste cuprinse intre 7 si 43 de ani, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un microbuz condus de un sofer sarb ce transporta cabluri electrice din Turcia catre Cehia, au fost depistati de politistii de frontiera din Bechet. "La Punctul…

- Potrivit Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac-Csanadpalota s-a prezentat, marti, la iesirea din tara, un cetatean turc, in varsta de 45 de ani, la volanul unui camion inmatriculat in Turcia. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, filtre auto din…

- Automarfarul – inmatriculat in Turcia – transporta cutii in care se aflau filtre auto, la volanul acestuia aflandu-se un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 de ani. Ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II de pe autostrada in data de 21 august, in jurul orei 06:00, polițiștii au procedat…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat au descoperit 25 de migranti, cetateni din Irak si Turcia, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un microbuz, condus de un sofer sarb. In data de 12.08.2018, la ora 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-a…

- Poliția de frontiera din Calafat a prins 25 de migranti, cetateni din Irak si Turcia, intre care 5 copii, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunși intr-un microbuz, printre cutii cu produse electronice. Duminica (12 august), la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul Dolj, s-a prezentat…

- Operațiune importanta in Timiș. Polițiștii de frontiera au gasit doi cetațeni romani care transportau migranți cu un microbuz. In mijlocul de transport se aflau 20 de persoane, intre care și șase copii, cel mai mic avand un an. Calauzele au fost reținute și sunt cercetate acum pentru trafic de migranți.…