Ministerul Sanatatii anunța ca, in ultima saptamana, au fost confirmate 19 cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nille, fiind inregistrate, in total, 256 de cazuri. Pana in prezent 36 de oameni au murit, dintre care sase in ultima saptamana. De la debutul sezonului 2018 pana in prezent, au fost inregistrate 256 cazuri de meningite/meningo-encefalite