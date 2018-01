Stiri pe aceeasi tema

- 19 grupuri civice fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis sa foloseasca „toate instrumentele pe care Constitutia i le pune la dispozitie (…) astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale”. ”Sunteti, conform…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- "Nu exista niciun motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate acum 13 ani prin asumarea raspunderii…

- Președintele comisiei pentru legile justiției a raspuns, joi, criticilor aduse de ș apte ambasade ale statelor UE , dupa votul final din Senat pe cele trei proiecte de reforma din sistemul judiciar. El a spus ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicați in proiectul de reforma a justiției sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și sa ceara avizul Comisiei de la Veneția.…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- ”Noi, reprezentanti ai tarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenenta la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune si in special pe statul de drept. Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Comisia Europeana anunta luni ca urmareste indeaproape procesul legislativ din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, subliniind importanta consultarii Comisiei de la Venetia si asigurarea transparentei.

- Parlamentarii PSD din județul Hunedoara au votat fara cracnire legile justiției, legi despre care procurorii și judecatorii susțin ca arunca țara in aer. Cum și-au motivat votul care face cioburi justiția din Romania? Deputatul PSD Natalia Intotero se ascunde sub fusta discursului legat de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost chemat in fata Comisiei de la Venetia pentru a da explicatii in legatura cu schimbarile la Legea Justitiei. Pe pagina sa de Facebook, ministrul Toader a excplicat cum a decurs intalnirea de la Venetia. "Comisia de la Venetia sesiunea de lucru din data de 9…

- Victor Ponta saluta faptul ca actualul premier, Mihai Tudose, mentine relatia cu Serbia, Bulgaria si Grecia, relatie despre care spune ca a fost lansata in 2015, in timpul mandatului sau. Fostul premier mai afirma insa ca aceasta a ramas singura relatie functionala a Romaniei.Vezi si: Cum…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Un aviz al Comisiei de la Venetia asupra Legilor Justitiei este obligatoriu, iar initiatorii proiectelor vor sa ofere Executivului instrumente de control asupra sistemului judiciar, e de parere procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, potrivit ziare.com In opinia lui Augustin Lazar, "nu…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa fie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere vineri, la Bruxelles, cu omologul sau din Ucraina, Petro Porosenko, caruia i-a solicitat sa gaseasca o solutie urgenta la problemele create de Legea educatiei adoptata de Rada Suprema a Ucrainei. In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles,…

- Schimbarile aduse Codului fiscal, in special cele legate de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, și plata defalcata a TVA vor crea haos de la 1 ianuarie 2018, iar Romania va intra intr-un con de umbra in ceea ce privește investițiile straine majore, a declarat, miercuri,…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.Citeste…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Rares Bogdan: Romania spulberata - Gasca lui Dragnea "rade" Justitia Azi la ora 11.00, baietii rai din PSDragnea trec la asaltul final. In Comisia speciala Iordache intra pe ordinea de zi legile justiției. Desi au avut grija sa avanseze mai multe proiecte, sperand sa nu mai ințeleaga nimeni nimic, cele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- "Concluziile acestui raport le anticipam intr-o foarte mare masura. Este un raport care nu poate fi tratat deloc in cheie optimista, așa cum o face ministrul Justiției și așa cum o fac reprezentanții majoritații PSD-ALDE. (...) Vorbim de un raport care arata nu doar faptul ca avem in continuare o…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca raportul MCV, dat publicitatii miercuri, arata ca Romania a inregistrat un regres fata de ianuarie 2017, dar si-a exprimat speranta ca prin cooperare institutionala mecanismul ar putea fi ridicat anul viitor. Intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Daca nu ar fi devenit un politruc in grupul Dragnea - Tariceanu, dupa aparitia raportului MCV, cel mai dur cel putin din 2012 incoace, ministrul Toader ar fi avut un singur cuvant de spus: demisionez! Raportul CE privind situatia justitiei din Romania este devastator pentru factorul politic,…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul MCV pe justitie pentru Romania. Potrivit documentului, tara noastra a realizat cateva progrese in privinta anumitor recomandari facute de Comisie, insa, in acelasi timp, ritmul reformelor a stagnat in 2017. Provocarile la adresa independentei sistemului…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- „Cand am venit la Ministerul Justitiei, cine imi spunea, printre altele, nu din minister, o persoana publica cunoscuta, imi spunea urmatorul lucru, intr-o discutie absolut informala: „vedeti ca la Ministerul Justitiei exista o bomba care ticaie si fata de care trebuie sa aveti grija: se numeste…

- "UE a urmarit cu atentie procesul de implementare a reformelor si a notat ca autoritatile din Republica Moldova au aratat un angajament insuficient pentru a implementa reforme in sectorul justitiei in anii 2014 si 2015. Cu alocarea insuficienta a fondurilor si a personalului, reformele necesare…