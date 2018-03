Stiri pe aceeasi tema

- Noile tarife la gazele naturale pentru anul 2018 vor fi anunțate vineri, 16 martie. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica urmeaza sa se întruneasca în sedinta publica, scrie IPN. La dezbaterea de saptamâna trecuta,…

- Reprezentanții primariei municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca marți, 13 martie 2018, se executa trageri și distrugeri cu material real in poligonul din Micești, iar in acest sens se restricționeaza accesul pe drumurile din zona. ”UM 01684 informeaza ca in data de 13.03.2018 se executa trageri…

- Sarbatorim la Galleria Mall venirea primaverii prin petrecere, facepainting, baloane modelaj, dans si cele mai distractive jocuri pentru cei mici alaturi de echipa Events’INA! Va asteptam la Balul Primaverii ȋn Galleria Mall la etaj, sȃmbata, 10 martie 2018, de la ora 14:00. Accesul este gratuit.

- „Accesul vizitatorilor si apartinatorilor la toate etajele spitalului se face prin doua lifturi, cu o capacitate maxima de 18 persoane fiecare. De asemenea, a fost amenajata o scara de incendiu prin care poate fi facuta, in caz de calamitate, evacuarea pacientilor. Acest corp de cladire a fost proiectat…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor si apartinatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Cladirea are o suprafata de aproximativ 1200 mp si are in componenta salile pentru apartinatori si vizitatori.…

- Reprezentantii ORNISS si RASIROM, respectiv Ion Mihai si Ioan Anghel, au fost audiati astazi in comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, in legatura cu certificatele ORNISS si accesul in arhiva SIPA.Citeste si: Purtatorul de cuvant al PNL face ACUZATII DURE: 'PSD-ALDE incearca…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan, a declarat, marți, ca in cadrul audierii s-a discutat despre certificatele ORNISS, subliniind ca accesul la arhiva SIPA „era in sarcina ANP-ului (Administrația Naționala a Penitenciarelor)”.

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine marti proba la Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite…

- Imaginea ajunsa in posesia reporterilor Tion.ro transmite clar ca este permis accesul cainilor in mijloacele de transport in comun, dar și accesul cu carucioare și… aruncatul gunoaielor la coșul de gunoi și ca este interzis urcatul in tramvaiele Armonia cu role sau cu mancare, cu inghețata…

- Reprezentanții PSD Maramureș s-au intalnit vineri, 2 martie 2018, in cadrul Conferinței Județene a partidului, pentru a stabili cei 78 de delegați care vor participa la Congresul PSD din 10 martie 2018, care va avea loc in București. Delegații au fost stabiliți din randul parlamentarilor, primarilor,…

- Intr-o epoca in care turismul pare sa nu cunoasca limite (rutina reclamelor devine, pe alocuri, insuportabila), ca pretext de natura religioasa sau pe motive care tin de traditii locale/modele culturale, sunt locuri in care despre femei se vorbește și se acționeaza in termenii inaccesibilitații fizice,…

- O situație cel puțin ciudata a fost adusa in atenția redacției Alba24.ro de catre un om de afaceri și locuitor al comunei Santimbru. Calin Matieș, proprietarul unei brutarii și a unui mic hotel din localitate spune ca de circa doua saptamani Santimbru este blocat pe ambele intrari. Accesul este interzis…

- Partida Hermannstadt - Steaua, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost amanata pentru joi, la ora 14.00, din cauza starii terenului de la Sibiu. "Sfertul de Cupa dintre FC Hermannstadt si Steaua s-a amanat pentru data de 01.03.2018, ora 14:00. Accesul suporterilor se va face incepand…

- Gradul de indatorare a populatiei ar putea fi limitat la 50% din venituri Fostul ministru al finanțelor Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Comitetului National de Supraveghere Macroporudentiala analizeaza posibilitatea plafonarii la 50 la suta din venituri a gradului de îndatorare…

- Exista lideri politici in lume care nu doresc ca locuitorii tarilor pe care le conduc sa aiba acces la retelele sociale, de cele mai multe ori pe fondul temerilor ca ar putea organiza mitinguri politice.

- In ciuda ninsorii și a gerului, soarele razbește in inimile indragostiților, la Castelul Bran. Pe 24 februarie 2018, Dragobetele saruta fetele! Cu o inima din turta dulce, aromata. O inima mare, pentru doi, ca sa o imparta așa cum iși impart bucuriile pana la adanci batraneți. Toate cuplurile care vor…

- Un razboi al declarațiilor scrise a izbucnit in comuna Șibot, avand ca miza accesul la balastierele unor firme care au puncte de lucru in localitate. Locuitorii unei strazi din Balomiru de Camp sunt deranjați de mașinile care trec zilnic prin fața caselor lor. Reprezentanții firmelor ELIS Agregate și…

- Locuitorii orasului Alba Iulia sunt atentionati ca miercuri, 21 februarie, vor fi efectuate exercitii de tragere cu armament in poligonul din Micesti. UM 01684 informeaza ca in data de 21 februarie 2018, intre orele 9.00-15.00, se executa trageri in poligonul de garnizoana Micești. Accesul populației…

- Luni, 19 februarie si marti, 20 februarie, in poligonul din Micesti vor fi executate sesiuni de tragere cu armament. Locuitorii sunt avertizati sa evite zona. In zilele de 19 și 20 februarie 2018, intre orele 8.30-16.00, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor executa ședințe…

- Romania – Serbia (azi, ora 18.00), la polo. In bazinul de la Oradea intra campionii olimpici și europeni. Vezi galeria foto + 11 + 11 Reprezentativa de polo a Romaniei primeste vizita Serbiei, nimeni alta decat campioana olimpica si europeana en titre. Meciul are loc luni, cu incepere de la ora 18.00,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor".Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei…

- Gripa a facut alte victime. Doi barbati din judetul Mures, unul in varsta de 40 de ani si altul, de 50 de ani au murit. Oamenii aveau si alte afectiuni si nu se vaccinasera. E alerta in toata tara. In Capitala, camerele de garda ale spitalelor de boli infectioase sunt pline.

- Efective de jandarmi vor asigura masuri de ordine publica la partida internationala de baschet masculin C.S. ,,Universitatea Banca Transilvania’’ Cluj-Napoca și B.C. Keravnos (Cipru). Efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Reprezentanții ISU Cluj anunța ca va ontinua desfașurarea lunara a exercițiilor pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civila. Astfel, miercuri, 7 februarie a.c., în intervalul orar 10.00 – 11.00, vor…

- Polițiștii locali au sancționat in ultima luna un numar de 529 de conducatori auto care au oprit, staționat sau patruns in zone cu accesul interzis din centrul orasului. Din totalul de amenzi, 452 au fost pentru oprire sau staționare, iar 77 pentru patrunderea in zone cu accesul interzis. Printre cei…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, 27 de șoferi au fost amendați in ultima perioada doar in zona Spitalului Județean. „Astfel, spre exemplu, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Dr. I. Mureșan unde s-a semnalat faptul ca in fața Spitalului Județean Timișoara mai…

- Reprezentantii autoritatilor locale s-au deplasat, azi, la Ticau, pentru analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul judetean 108 A. In zona locuiesc peste 700 de persoane, la care accesul auto se face cu dificultate.

- Europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook, spune ca Liviu Dragnea a reușit sa preia controlul partidului pe fondul indiferenței manifestate de foștii lideri. Ivan vorbește și despre un incident in care președintele PSD a suspendat o ședința de partid pentru a urmari serialul Suleiman…

- Reprezentanții primariei municipiului Alba Iulia informeaza cetațenii ca joi, 25 ianuarie, in poligonul de de la Micești au loc distrugeri cu material real, iar accesul populației in vecinatatea zonei este interzis. ”UM 01684 informeaza ca in data de 25.01.2018 intre orele 09.00-14.00 se executa distrugeri…

- Printre milionarii prezenti se numara Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele Consiliului de Administratie al Volkswagen. Aceasta este cea de-a doua sesiune de vanatoare…

- In Duma de Stat a Rusiei s-a abordat subiectul interzicerii patrunderii a unei jurnaliste ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Deputații au catalogat acest fapt ca fiind o incalcare grava a dreptului informație, scrie ria.ru.

- Politistii de frontiera nu i-au permis jurnalistei postului de televiziune rus NTV Irada Zainalova accesul in Republica Moldova. In seara de marti, 16 ianuarie, ea a fost intoarsa de pe Aeroportul International Chisinau, deoarece nu ar fi putut motiva scopul vizitei sale in Republica Moldova.

- Duminica, in jurul orelor 19.20, un conducator auto a ignorat semnificația indicatorului ,,Accesul interzis’’ și a fost surprins de catre o patrula a Poliției Locale circuland pe str. Vasile Goldiș in direcția B-dul Transilvaniei. Polițiștii au constatat ca barbatul de 57 de ani era baut și avea permisul…

- In data de 14 ianuarie 2018, in jurul orelor 19.20, un conducator auto a ignorat semnificația indicatorului ,,Accesul interzis’’ și a fost surprins de catre o patrula a Poliției Locale circuland pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, in direcția Bulevardul Transilvaniei. Dupa efectuarea semnalelor…

- S-a deschis, la Brașov, „Superland”, cel mai mare parc de distracții indoor din Romania. Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un „Food Court” unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Autoritatile suedeze si-au dat acordul pentru functionarea pe drumurile publice din Stockholm a primele autobuze electrice autonome din Scandinavia. In spatele operatiunii se afla transportatorul suedez Nobina, care coopereaza cu experti de la Ericsson, SJ, KTH, Klovern, Urban ICT Arena si…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Organizațiile civice au fost cele care s-au opus cel mai mult modificarilor de la legile Justiției, dar din pacate nici acestea nu sunt unite. Și mai mult decat atat iau decizii extrem de controversate, care ridica mari semne de intrebare. Care este totuși scopul lor pana la urma?Miercuri,…

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa interzica accesul in tara femeilor cu pasapoarte tunisiene, de teama ca unele dintre ele ar putea comite atacuri teroriste, masura careia Tunisia a raspuns prin suspendarea zborurilor companiei Emirates, relateaza AFP, citata de Agerpres. Autoritatile…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Dupa doua amanari, propunerile privind modificarile aduse Codului penal si de Procedura Penala sunt discutate marti la Comisia speciala privind legile Justitiei de la Parlament. Dupa ce deunazi dezbaterea fusese amanata, unul dintre motive fiind tocmai acela ca se asteapta prezenta oficialului din fruntea…

- Consilierii locali sunt convocați astazi, in ultima ședința ordinara a Consiliului Local Municipal din acest an. Ordinea de zi este una destul de bogata și conține proiecte importante pentru municipiul Buzau, printre care și rectificari bugetare. Totodata, la ședința de astazi, sunt așteptate și autoritați…

- Ședința de indata a consiliului local, convocata de primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, nu poate lua decizia cumpararii unui teren din lipsa de cvorum. Romanescu a propus participarea primariei la licitația pentru cumpararea unui te...