Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea si restaurarea Cazinoului din Constanta, lucrarile urmand sa fie facute de Compania Nationala de Investitii. Valoarea totala a acestora este de peste 111 milioane de lei, iar durata este estimata la 30 de luni.Citește și:…

- Construirea unui mega Aquapark in stațiunea balneara din Buzias este cuprins in masterplanul national pentru turism si este eligibil pentru finantare. Potrivit primarului Sorin Munteanul, aquaparkul va costa circa 10 milioane de euro din care 90 la suta sunt din finantare guvernamentala. Primaria orasului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a alocat peste 4,1 milioane de euro pentru construirea unui pod peste raul Jiul, in Defileul Jiului. Noul pod va fi amplasat pe Drumul National 66, recent reabilitat. Din pacate, podul din ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

- Ciunga este prima localitate aparținatoare orașului Ocna Mureș a intrat in atenția administrației locale pentru modernizarea infrastructurii. Dupa sistemul „daca vrei poți” administrația locala a orașului Ocna Mureș vrea sa demonstreze ca nu sta la mila guvernului sau a altor organe sau organisme de…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a facut un spectacol, joi, pe santier, cand a decis sa rupa contractul pentru constructia soselei de centura a orasului Mihailesti, anuntand ca il reziliaza, desi directorul companiei de autostrazi anuntase acelasi lucru de acum doua saptamani.

- Aflat intr-o noua vizita pe șantierele șoselelor din Romania – de data aceasta, la Mihailești, in județul Giurgiu – ministrul Transporturilor a anunțat rezilierea contractului cu firma ce executa lucrarile la șoseaua de centura a...

- Asocierea Trameco S.A. - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu S.A. - Grafic Tends SRL va realiza proiectarea si executia Pasajului Berceni, printr-un contract in valoare de 30,5 milioane de euro, fara TVA, cu fonduri europene nerambursabile, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…