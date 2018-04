Stiri pe aceeasi tema

- O batrana a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al blocului in care locuia in Eveniment / O batrana in varsta de 80 de ani, din Alexandria, cunoscuta ca avand afectiuni psihice, a fost gasita prabusita de la etajul doi al blocului in care locuia, in dimineata zilei de luni, 2 aprilie.…

- Alerta la Ciolanești, dupa ce o femeie a disparut in apele paraului Cainelui in Eveniment / Misiune dificila a pompierilor militari care cauta de ore bune o femeie in varsta de 60 de ani, din Ciolanești, care a disparut in apele este paraului Cainelui. Femeia, care obișnuia sa plece de acasa…

- Circulatia a fost restrictionata pe E70 si DJ503 la Draganesti Vlasca in Eveniment / Autoritatile informeaza ca, de miercuri, 28 martie, incepand cu ora 00.15, circulatia pe DJ 503, Draganesti Vlasca – Videle, in zona pietei, a fost restrictionata pentru autoturismele sub 3,5 t. Ruta ocolitoare…

- Sedinta a Colegiului Prefectural, cu Planul de masuri pentru Paste pe ordinea de zi in Eveniment / O noua sedinta a Colegiului Prefectural este programata pentru miercuri, 28 martie, iar pe ordinea de zi sunt trecute patru puncte, printre care si Proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de…

- Grav accident de circulație, la Nanov in Eveniment / Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN6, pe raza localitații Nanov. Un barbat in varsta de 83 de ani, care s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii, a fost izbit in plin de o mașina care circula…

- Un politist local a intrat cu masina intr-un microbuz parcat pe marginea drumului in Eveniment / Weekend cu ghinion pentru un politist local care s-a urcat baut la volan si a intrat cu masina intr-un microbuz parcat pe marginea drumului, pe strada Alexandru Ghica din municipiul resedinta de judet.…

- Un singur sector de drum a ramas inchis circulației in Eveniment / Vineri, 23 martie, la ora 13.30, in județul Teleorman a mai ramas un singur sector de drum blocat, respectiv DJ 701, intre localitațile Zambreasca și Ciolanești. Pe celelalte drumuri naționale și județe se circula in condiții…

- Anunt de presa – DEZVOLTAREA SOCIETATII MIRUNA MARIA SRL. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJ SPECIALIZAT in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click…

- Consiliul Local Alexandria se intrunește in ședința de lucru/ Pe ordinea de zi, aprobarea numarului de burse aferente semestrului II in Politic / Alesii locali alexandreni se intrunesc in sedinta ordinara miercuri, 28 martie, printre proiectele de hotatare trecute pe ordinea de zi a intalnirii fiind…

- Rezultatele simularii examenului de bacalaureat vor fi anunțate pe 30 martie in Social / Simularea examenului de bacalaureat s-a incheiat joi, 22 martie, cu ultima proba la alegere a profilului și specializarii, fiind susținuta doar de elevii de clasa a XII-a. La primele doua probe ale simularii,…

- Activitate de informare preventiva in domeniul situatiilor de urgenta, derulata la Liceul Tehnologic nr. 1 in Eveniment / Elevii Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria au invatat, de la angajatii ISU Teleorman, cum sa se descurce in situatiile de urgenta si cum sa acorde, in mod corect,…

- Ambulantele au alergat si la finalul saptamanii trecute in Eveniment / 521 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 16 martie, ora 00.00– 19 martie, ora 08.00, iar patru persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman.…

- Aproape 200 de locuri de munca vacante la nivelul judetului in aceasta perioada in Social / La nivelul judetului, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman sunt inregistrate, in aceasta perioada, 191 de locuri de munca vacante. In functie de nivelul de instruire,…

- Protectia Consumatorului a primit aproape o suta de petitii in primele doua luni ale anului in Economie / 93 de petitii au inregistrat reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman in primele doua luni ale anului 2018, potrivit celor mai recente informatii date…

- In Teleorman, 10 angajati sustin 17 pensionari in Social / Numarul pensionarilor la nivel national a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de cel de-al treilea trimestru, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit informatiilor…

- Peste 30.000 de prescolari si elevi din judet au beneficiat de lapte, corn si mere proaspete in luna februarie in Social / In luna februarie a anului 2018 , in unitatile scolare din judet, au fost distribuite produse lactate și de panificație precum și mere proaspete pentru 30.080 de preșcolari…

- DJ 503 a fost inchis la Draganesti Vlasca in Eveniment / In localitatea Draganesti Vlasca, DJ 503 este inchis circulatiei, intrucat in zona pietei apa a trecut peste carosabil, atingand aproximativ 40 cm. Ruta ocolitoare stabilita este pe DC 18 Draganesti Vlasca – Comoara – Botoroaga,…

- Case, curti si fantani inundate, la Orbeasca in Eveniment / In cele trei sate apartinatoare ale comunei Orbeasca sunt afectate de apele acumulate 16 locuinte, iar alte 203 gospodarii sunt inundate. Totodata, sunt afectate de inundatii si doua poduri si noua podete, 3,5 km de DC, 245 fantani, precum…

- O improvizatie i-a adus moartea unui tanar din Putineiu in Eveniment / Un tanar in varsta de 27 de ani, din localitatea Putineiu, a murit electrocutat in noaptea zilei de duminica, 11 martie. Potrivit reprezentantilor IPJ Teleorman, tanarul a iesit din casa, moment in care s-a impiedicat de…

- Cei mai multi pensionari teleormaneni sunt trecuti de 75 de ani in Social / 32.485 de teleormaneni incaseaza pensie la limita de varsta, dintre care 14.212 barbati si 18.273 femei, potrivit raportului Casei Judetene de Penstii Teleorman pentru luna martie a anului 2018. Totodata, la nivelul…

- Apele au intrat in peste 50 de curti la Plosca si Peretu in Eveniment / In timp ce apele incep sa se retraga din unele zone din judet, in altele problemele de-abia incep sa apara. 30 de curti sunt inundate in localitatea Plosca, iar alte 25 in localitatea Peretu, potrivit purtatorului de cuvant al…

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- Sinucidere brutala: Un jandarm s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu. Barbatul…

- Pompierii militari s-au mobilizat, la Draganesti, pentru evacuarea apei din gospodariile oamenilor in Eveniment / 50 de pompieri militari cu mijloace specife de interventie (camioane, autospeciale de lucru cu apa si spuma, motopompe de remorcabile si transportabile) au intervenit in seara zilei de…

- Anunt de presa – Achizitia de utilaje de constructii performante la Andreea Construct Company SRL in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click…

- Peste 650 de solicitari la Ambulanta, la final de saptamana; patru persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 658 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 martie, ora 00.00– 05 martie, ora 09.00, iar patru persoane au fost gasite decedate, in aceeasi…

- Flacarile au mistuit o gospodarie din Sfintesti in Eveniment / Pompierii militari din cadrul Detasamentului Rosiorii de Vede au intervenit in noaptea de sambata spre duminica (3/4 martie) pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Sfintesti. Din fericire,…

- In an electoral, PSD Teleorman a avut venituri de aproape un milion de lei; peste doua treimi din donatii in Politic / Autoritatea Electorala Permanenta a dat publicitatii rezulatele controalelor efectuate la organizatiile judetene al Partidului Social Democrat pe parcursul anului 2017. A fost verificata…

- Peste 3.000 de carti de munca, uitate la ITM Teleorman in Social / Din 2011, carțile de munca sunt doar in format electronic, astfel ca inspectorii ITM au anunțat la momentul respectiv ca angajații din Teleorman iși pot ridica vechile carnete. Deși a trecut destul timp de la trecerea cartilor…

- Scolile din judet raman inchise in urmatoarele 3 zile in Eveniment / Prescolarii si elevii din Teleorman nu vor merge la scoala nici in urmatoarele 3 zile, respectiv miercuri, 28 februarie 2018, joi, 1 martie 2018, si vineri, 2 martie 2018, decizia de suspendare a cursurilor fiind luata in sedinta…

- Autoritatile din doua judete s-au mobilizat pentru salvarea unei fetite bolnave, la care nu poate ajunge ambulanta in Eveniment / Ambulanta nu poate ajunge la o fetita de 9 ani, cu stari febrile, tuse si varsaturi, din satul Bacalesti, localitatea Calmatuiu de Sus, drumurile de acces din Teleorman…

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- Candva parti in dosare penale, astazi poarta uniforma de politisti in Eveniment / Odata cu angajarile din sursa externa facute de MAI, Politia Romana s-a “pricopsit” cu o serie de personaje cel putin dubioase. Nu este vorba despre toti noii politisti, ci de doar o parte dintre ei, care, in trecut,…

- Aproape 44.000 de teleormaneni ar putea primi ajutoare alimentare de la Uniunea Europeana anul acesta in Social / Reprezentantii Institutiei Prefectului Teleorman, prin Grupul de lucru POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate), au intocmit situația cu numarul estimativ al beneficiarilor…

- Interventie dificila a pompierilor militari la Scurtu Mare in Eveniment / Pompierii militari din cadrul Detasamentului Videle au intervenit in noaptea zilei de 3 februarie pentru stingerea unui incendiu la locuinta unui barbat din satul Albeni, comuna Scurtu Mare, potrivit purtatorului de cuvant…

- Un polițist de frontiera a refuzat mita de 100 de euro oferita de un barbat in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.)– Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au fost sesizați in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie a.c., in jurul orei 01:30, de catre un agent de poliție…

- Alesii locali alexandreni s-au intrunit in prima sedinta ordinara din 2018 in Politic / Consiliul Local al municipiului Alexandria s-a intrunit miercuri, 31 ianuarie, in prima sedinta ordinara din anul 2018, pe ordinea de zi fiind trecute 19 proiecte de hotatare. Cele mai importante acte administrative…

- Doua organizații locale ale PNL Teleorman au fost dizolvate in Politic / Presedintele PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu anunta reorganizarea partidului la nivelul judetului, dupa mai bine de un an si jumatate de la alegerile locale din 2016. “Vom avea toleranța zero pentru consilierii…

- Pompierii teleormaneni au salvat locuinta unei batrane din Vitanesti in Eveniment / Jarul cazut dintr-o soba ar fi putut duce la o tragedie, daca pompierii teleormaneni n-ar fi intervenit, prompt, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unei batrane de 78 de ani, din localitatea Vitanesti.…

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- Sumele alocate drumurilor din judet pentru anul 2018 merg exclusiv la cele judetene in Politic / In ultima sedinta a Consiliului Judetean de luni, 15 ianuarie, alesii judeteni au adoptat, cu unanimitate de voturi, Proiectul de hotarare privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata…

- 131 kg de peste, confiscate de jandarmi la Videle in Eveniment / Luni, 15 ianuarie a.c., ca urmare a unei actiuni de combatere a braconajului piscicol, desfasurate in zona orasului Videle, jandarmii au surprins doi barbati care ofereau spre vanzare, in mod ilegal, cantitatea de 131 kilograme peste…

- Schimbari la conducerea ADI Managementul Deseurilor: Mihail Cojocaru a fost inlocuit cu Florin Piper-Savu in Eveniment / Mihail Cojocaru, primarul comunei Botoroaga, a fost schimbat din functia de presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul. Deseurilor Teleorman” in sedinta…

- Și-a luat viața! Un pompier din Alexandria a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar…

- 14 accidente de munca, din care doua mortale, inregistrate la nivelul judetului in 2017 in Economie / Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Inspectoraului Teritorial de Munca Teleorman, pe parcursul anului 2017, 12 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca si doua accidente mortale…

- Batrana de 91 de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Batran legat si batut pentru o suta de lei si un baston din lemn in Eveniment / Persoane inca necunoscute au intrat, joi, 4 ianuarie, in locuinta unui batran din localitatea Pietrosani, de unde au plecat cu o suta de lei, un telefon mobil si un baston de lemn. Mai mult, pentru a putea scotoci in…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Alexandrenii isi pot plati taxele si impozitele incepand de luni, 8 ianuarie in Social / Incepand cu data de luni, 8 ianuarie, alexandrenii isi pot achita taxele si impozitele locale aferente anului 2018, iar pana atunci, potrivit reprezentantilor Primariei Alexandria, se incaseaza doar amenzi de…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…