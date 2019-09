Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat ca la finele acestei saptamani, PSD se va reuni intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a stabili pasii care trebuie urmati in privinta ramanerii la guvernare. Intrebata luni, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- PSD s-a reunit de urgența, luni, in ședința CEx, incepand cu ora 17.00, la Palatul Victoria, in contextul in care ALDE decide chiar in acest moment, in ședința Biroului Politic Național, ieșirea de la guvernare.

- "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il sustinem logistic, altceva ce putem sa facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte multi oameni care spuneau 'nu votam Iohannis, dar nu o vrem nici…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca in aceasta seara vom vedea primele rezultate oficiale ale anchetei aflate in curs la Caracal, ministrul Nicolae Moga urmand sa prezinte un raport detaliat al celor intamplate. Dancila ii cere presedintelui Iohannis sa mute sedinta CSAT de marti pentru luni si sa-l…

- Ludovic Orban va prezenta, luni, liberalilor propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, in ședința BEX, care va incepe la ora 10.00, la Parlament. Prezentarea nominalizarilor a fost amanata in ultimul Birou Executiv, din lipsa de cvorum pentru validare.La finalul…

- Liberalii se reunesc în ședința, la Parlament, ca sa numeasca interimari la sectoare, dar și sa puna la punct strategia pentru prezidențiale. Ședința are loc dupa întâlnirea cu președintele Iohannis.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, conform Agerpres.roCodul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s au mai operat cateva modificari si clarificari.Vicepremierul…

