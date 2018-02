Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in cazul agentului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, demonstreaza protecția de care a beneficiat acesta din partea unor colegi și superiori. Mai grav, documentul releva cum fostul șef al Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, a dispus masuri in cazul…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Carmen Dan continua razboiul cu fostul premier, Mihai Tudose. Acesta a fost debarcat de la Palatul Victoria dupa ce o umilise pe aceasta si ii ceruse demisia in public. CEXN-ul PSD l-a determinat atunci pe Tudose sa isi dea demisia, iar Carmen Dan a ramas la Ministerul de Interne.Scandalul…

- Raportul Ministerului de Interne in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie, este unul cu adevarat șocant. In raport se arata cum superiorii acestuia l-au acoperit inca de la bun inceput.De asemenea, se remarca faptul ca polițiștii au lasat nesupravegheat locul infracțiunii, mai…

- Invitați la interviurile DC News, Tudor Carstoiu și Cristian Mihai Dide, doi dintre cei mai cunoscuți protestatari, au vorbit despre acest subiect. "Din cate am vazut, se pare ca acest om a avut rezultate bune. A fost un profesionist in funcția sa. El și-a indeplinit sarcinile. Cred ca a fost…

- Chestorul sef de politie Bogdan Despescu, fost sef al Politiei Romane, a adresat miercuri un mesaj colegilor din IGPR, dupa demiterea sa, in care le multumeste acestora pentru sprijinul acordat pe perioada mandatului si tine sa sublinieze ca a dispus in cazul politistului Eugen Stan luarea tuturor…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!Citeste si: Milioane de euro,…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne. "In ultima saptamana, au aparut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pana in 2018 niște dosare au fost uitate in sertar.…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului s ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Poliția Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul.

- Artiste in sforarii si unse cu toate alifiile, destele batrane de la Ministerul de Interne au fost facute peste noapte de un neica nimeni numit Eugen Stan. Un nenorocit de pedofil aparat de Politie din colegialitate, prostie si incompetenta. Chiar daca exploatarea politica a cazului Stan ia ochii lumii…

- Fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel, sustine ca, in cazul agresiunii din 2016, se stia inca de la acel moment faptul ca Eugen Stan este angajat al Brigazii de Politie Rutiera. Precizarea, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 anunta ca politistii au ascuns calitatea acestuia.

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- M. Tudose: Are o saptamana domnul Despescu sa imi prezinte concluziile Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul amâna luarea unei decizii în ceea ce priveste solicitarea facuta de ministrul de interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Române. Mihai Tudose…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- „Incep prin a face un anunț mult așteptat, raspunzand la cele 420 de intrebari pe diverse canale despre situația din Poliția Romana. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care ințeleg ca a fost gata in aceasta dimineața. Am ințeles de pe surse ca noua propune ( Catalin…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'. In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Au fost luate primele masuri de catre Politia Romana, ca urmare a cazului care a socat intreaga tara. Agentul de politie, Eugen Stan este acuzat de fapte grave de pedofilie. Seful acestuia a fost demis.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de cotidianul Național referitoare la doua teme sensibile care risca sa explodeze in perioada urmatoare in cadrul Ministerului de Interne.Național: Nici nu a iesit bine din „haurile” scandalurilor de la Inspectoratul…