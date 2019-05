18 mai - zi memorabilă pentru Traian Băsescu! A fost ales președinte 1048 - S-a nascut Omar Khayyam, poet, matematician si astronom persan (d. 1123). 1388 - A fost inaugurata Manastirea Cozia, ctitorie a lui Mircea cel Batran. 1799 - A murit scriitorul si dramaturgul Pierre de Beaumarchais, autorul pieselor „Barbierul din Sevilla" si „ Nunta lui Figaro" (n. 24 ianuarie 1732). 1804 - Napoleon Bonaparte a fost proclamat Imparat al Frantei. 1845 - Mihail Kogalniceanu a inceput, la Iasi, publicarea "Letopisetului Tarii Moldovei", lucrarea care reunea scrierile cronicarilor Miron Costin, Grigore Ureche si Ion Neculce. 1872 - S-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

