- Particule de nisip se amesteca cu zapada, iar stratul care se depune pe sol capata astfel o culoare cu tenta roșiatica. Muntii din Soci, din sudul Rusiei, au fost acoperiti de o zapada cu tenta rosiatica, dupa ce vantul a adus particule de nisip din Sahara, din nordul Africii. Saptamana…

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- Daca la ora actuala LOGANUL si DUSTERUL sunt cele mai vandute modele in Europa, Dacia pregateste noi autoturisme. De la Duster Kaptur, la Kwid, producatorul autohton se impune puternic pe piata

- Fenomen neobisnuit in Galati! Zapada cazuta vineri dimineata si este alba, ci are nuante de portocaliu. Specalistii spun ca este vorba de un fenomen meteorologic care si-a facut aparitia in Europa. Are aceasta denumire deoarece culoarea este data de praful saharian, care este adus de un ciclon din…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei…

- O astfel de decizie, cu siguranta „inedita” in Brazilia, nu este una extraordinara pentru muzeele din America de Nord sau Europa, s-a aparat MAM, unul dintre cele mai importante muzee braziliene, creat in 1948 si gestionat de catre o organizatie privata nonprofit. Muzeul spera sa obtina 25…

- Deputatul PNL Gorj, Dan Vilceanu, l-a interpelat pe ministrul Energiei, Anton Anton, in legatura cu conditiile grele de munca din carierele miniere ale Complexului Energetic Oltenia. Vilceanu a legat subiectul de faptul ca minerii v...

- Vara asta ti-ai propus sa te tii departe de aglomeratia si agitatia din marile orase turistice. Roma parca nu mai are acelasi farmec ca prima data, in Atena nu ai loc nici sa arunci un ac, iar plajele insorite din Spania...

- Violonista Cristina Anghelescu și pianistul Andrei Banciu vor concerta impreuna pe scena Salii Radio, intr-un recital de sonate de Mozart, Beethoven & Strauss, joi, 22 martie, de la ora 19.00. Prima lucrare in programul recitalului va fi Sonata in mi minor de Mozart, urmata de Sonata nr. 5 in fa major,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul trebuie sa fie ca Viena,…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Un strop de Praga, la doi pași de centrul Timișoarei. Se va intampla in Openville, unde un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen, berea pragheza numarul 1 in lume, vor deschide, in acest an, un alt fel de pub.

- Valeriu Argaseala, președintele celor de la FCSB, a vorbit despre faptul ca Dinamo a ratat calificarea in play-of și a terminat sezonul pe locul 7. Oficialul stelist considera ca echipa alb-roșie nu merita sa fie intre primele 6 echipe din Liga 1 din cauza jocului slab prestat de "caini". "Dinamo nu…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Orange, Samsung Electronics și Cisco anunța un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G. Aceasta va începe în a doua jumatate a anului 2018, în mai multe zone urbane din România. Astfel, Orange devine primul operator care efectueaza un test privind accesul clienților…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Oficial, Poli are un nou antrenor. Leo Grozavu a semnat cu echipa banateana, dupa plecarea lui Ionut Popa, un contract pana in vara, cu posibilitate de prelungire. ACS Poli Timisoara se afla pe locul 9 cu 26 de puncte, dar noul tehnician crede ca echipa poate mai mult.

- Premierul croat Andrej Plenkovic a fost al doilea lider care a dezbatut viitorul Europei cu deputații, marți dimineața. El a spus: ”Drumul nostru trebuie sa mearga inainte, nu inapoi. Croația a intrat in Uniunea Europeana pentru a construi și a dezvolta proiectul european impreuna cu partenerii noștri,…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Sa luam o necesara distanța și sa vedem cum a debutat anul fiscal 2018: cu un guvern nou instalat a carui prima decizie și prioritate a fost amanarea/eliminarea unui formular. O problema minora in ansamblul fiscalitații unui stat european pe care noi, autoritați și contribuabili deopotriva, am ridicat-o…

- Adina Diaconu a cucerit medalia de bronz la World Junior Circuit de tenis de masa, competiție desfașurata in weekend, in Luxemburg. Sportiva din Slatina, pregatita de Petre Arnautu, a obtinut pentru a doua oara locul 3 la turneul care a reunit cele mai valoroase 32 de junioare din lume. In semifinale,…

- Angela Merkel spera sa poata anunta astazi sau maine formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, scrie News.ro, citand Le Point. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU cauta solutii…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Cele mai bune jucatoare romane de tenis de masa, constanteanca Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro si Bernadette Sozcs, campioane europene cu echipa in 2017, participa, sambata si duminica, la traditionala competitie Europe Top 16 Cup, la Montreux (Elvetia). Competitia, organizata prima oara in…

- 2 miliarde de euro de pe piete internationale de capital. "Romania nu a atras suficiente fonduri europene" Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital, prin intermediul a doua emisiuni de obligatiuni. O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu PSD". "Domnul Orban are mai multe probleme, dar are o problema de aritmetica. Daca adunam…

- Bancnotele emise in anul 1999, cu ocazia eclipsei care a avut loc atunci, au ajuns astazi la mare cautare. Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat in Romania. Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei. la acea…

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar. Declaratia…

- "Avand in vedere ca situatia economica se deterioreaza rapid, va anunt astazi ca imi voi reduce salariul si beneficiile cu 25%” a spus Weah luni in primul sau discurs despre Starea Republicii.„Economia noastra e la pamant, guvernul nostru e la pamant, moneda nationala e in cadere libera,…

- O ampla cercetare arata ca Statele Unite ale Americii trec printr-o epoca a „decaderii” adevarului. Mai mult, autorii spun ca aceasta tendința se observa și în Europa. Potrivit studiului, exista patru tendințe care dau forma vieții publice din SUA și care, împreuna,…

- Autorii acestui studiu, publicat de revista Climate, au trecut in revista trei scenarii, mergand de la o incalzire de +1,5°C la +3°C fata de era preindustriala. In cel mai optimist scenariu, pagubele provocate de revarsari de cursuri de apa in Europa se vor dubla, la aproximativ 15 miliarde de euro…

- Clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv, scrie Ziarul Financiar. De asemenea, tarifele pornesc de la 119…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Cand te gandesti la vacanta iti vin in gand Barcelona, Venetia sau poate Dubrovnik? Poate ar trebui sa te mai gandesti pentru ca toate trei ar trebui evitate in anul acesta, deoarece localnicii au declarat razboi turistilor. CNN a trecut in revista cateva destinatii pe care in 2018 ar trebui…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie, intr-o postare pe Facebook , ca "Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea si de ce nu si obligatia politica, sa incerce si o nominalizare de Prim Ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD - ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare." "Jucati Domnule Presedinte!…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) a avut un an 2017 de senzație, urcand din afara topului 500 pana pe poziția 56 in ierarhia mondiala WTA. Site-ul oficial WTA o considera pe Mihaela drept "una dintre jucatoarele de urmarit in 2018" și a oferit 7 motive pentru care romanca merita atenția publicului in anul…

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…