Stiri pe aceeasi tema

- Lotul echipei Dinamo impreuna cu staful tehnic va merge vineri la mormantul fostului capitan Catalin Hildan, pentru a comemora 18 ani de la decesul acestuia, informeaza news.ro.„E un lucru foarte important ca suporterii nu au uitat ceea ce a insemnat Catalin Hildan pentru acest club. E un…

- Gicu Grozav, 28 de ani, a fost prezentat azi oficial la Dinamo in cadrul unei conferințe de presa. Fobtalistul a vorbit despre planurile sale de viitor, dezvaluind și motivul pentru care a refuzat rivala FCSB. "Sunt fericit ca am revenit aici. Sunt puțin in urma cu pregatirea, dar o sa trag tare la…

- Gicu Grozav, 28 de ani, a semnat s-a ințeles cu Dinamo, dupa ce azi a efectuat vizita medicala. (Detalii AICI) Catalin Munteanu, fost campion cu Dinamo, a vorbit despre transferul lui Grozav și a laudat mutarea facuta de Dinamo. Fostul mijlocaș a spus ca spera sa nu se repete cazul Torje și l-a comparat…

- Dinamo are un start ingrozitor de sezon, fiind pe locul 10 dupa 8 etape și avand a doua cea mai slaba defensiva din campionat, cu 16 goluri primite. Ajuns la Ludogoreț, fundașul Dragoș Grigore (32 de ani), a vorbit despre situația fostei sale echipe și s-a aratat extrem de dezamagit de locul ocupat…

- Panathinaikos BC OPAP, echipa din Antena, este de șase ori câștigatoare a Euroligii, cea mai importanta competiție europeana, și are în palmares și 32 de titluri de campioana și 18 cupe ale Greciei. Meciul de duminica seara este prezentat în cadrul Sports Festival, care deruleaza…

- Nu doar Dinamo se intereseaza de situația internaționalului Gicu Grozav (27 de ani), fotbalist care in mod surprinzator este liber de contract. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut ca a purtat mai multe discuții cu atacantul de-a lungul timpului. "Am negociat tot timpul cu Gicu Grozav.…

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a prefațat duelul cu Gaz Metan de sambata, din etapa a 5-a a Ligii 1. "Regele" va reveni pe banca fostei campioane, dupa ce in ultimele 2 meciuri a fost suspendat. "Intalnim o echipa in forma, care a aratat in primele etape ca este bine organizata, marcheaza…

- Conducerea clubului de baschet feminin Sepsi SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat marti ca a schimbat aproape intreaga componenta a echipei, pastrand doar doua jucatoare din lotul anterior. Managerul echipei, Rusz Istvan, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca in lot au ramas capitanul Annemarie…