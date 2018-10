Stiri pe aceeasi tema

- Vineri se implinesc 18 ani de la trecerea in nefiinta a fostul capitan al echipei Dinamo, Catalin Hildan, a decedat in timpul unui meci de pregatire jucat la Oltenita. Lotul echipei Dinamo impreuna cu staful tehnic va merge la mormantul fostului capitan Catalin Hildan, pentru a comemora decesul...

- Jucatorii echipei de fotbal Dinamo vor merge in aceasta dupa-amiaza la mormantul lui Catalin Hildan de la cimitirul din Branesti pentru a-l omagia pe fostul capitan, decedat pe teren in urma cu 18 ani, intr-un meci amical disputat la Oltenita. Atacantul Gheorghe Grozav, revenit de marti la Dinamo, a…

- Lotul echipei Dinamo impreuna cu staful tehnic va merge vineri la mormantul fostului capitan Catalin Hildan, pentru a comemora 18 ani de la decesul acestuia, informeaza news.ro.„E un lucru foarte important ca suporterii nu au uitat ceea ce a insemnat Catalin Hildan pentru acest club. E un…

- Pe 2 septembrie s-au implinit cinci ani de la decesul lui Ionuț Anghel, micuțul omorat de maidanezi intr-un parc din Capitala. Pe contul personal de socializare, mama puștiului sfașiat de caini a scros un mesaj emoționant. „Azi 2 septembrie 2018, se implinesc 5 ani de cand ne-ai parasit, neașteptat…

- In urma cu 21 de ani, pe 31 august, omenirea primea o veste sfasietoare „Printesa Diana a murit intr-un accident de masina”. Cea mai iubita printesa a tuturor timpurilor a lasat in urma multa tristete in sufletul tuturor celor care au placut-o.

- Pompierii militari marcheaza 7 ani de la moartea capitanului pm Adrian Marchis, decedat in timpul unei misiuni. Capitan pm Adrian Marchis, cazut la datorie la data de 28 august 2011" se arata intr un mesaj postat pe pagina de Facebook de IGSU. Capitanul pm Adrian Marchis si a pierdut viata intr un tragic…

- Familia lui Prince l-a dat in judecata pe medicul Michael Schulenberg, care i-a prescris starului analgezice, sustinand ca a avut un rol major in moartea artistului, potrivit BBC, scrie news.ro.Prince a murit in 2016, la varsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanyl,…

- Madalina Manole a murit in urma cu opt ani ani, dar nici acum linistea nu s-a asezat pe familia sa. Un incident socant a avut loc, recent, cand fratele regretatei artiste, a anuntat ca a fost amenintat cu moartea.