- Statele Unite ale Americii marcheaza astazi 18 ani de la cea mai neagra zi din istoria lor. Pe 11 septembrie 2001, aproape 3000 de oameni au murit dupa ce patru avioane au fost deturnate de teroristi, iar doua dintre ele au lovit in plin turnurile gemene World Trade Center din New York.

- 11 septembrie este data care a lasat sechele adanci poporului american. Astazi se implinesc 18 ani de cand gruparea terorista Al-Qaida a distrus Turnurile Gemene din New York, precum si o aripa a Pentagonului, una dintre cele mai pazite cladiri din lume.

- Numarul deceselor provocate de tigarile electronice, dispozitive folosite si de multi romani, continua sa creasca in Statele Unite. O a cincea persoana a murit din cauza unei boli la plamani dupa ce a utilizat un astfel de dispozitiv, potrivit digi24.

- Donald Trump a propus luni sa se incadreze mai mult vanzarile de arme de foc in Statele Unite, sugerand totodata ca aceasta masura sa fie legata de reforma imigratiei pe care afirma ca o doreste, dupa un weekend marcat de doua atacuri armate sangeroase, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi nu-i…

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.

- Arhitectul argentinian Cesar Pelli, celebru pentru emblematicele Turnuri Petronas din Kuala Lumpur si One World Financial Center din New York, a murit vineri la varsta de 92 de ani, relateaza sambata AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Pelli, care a crescut in Argentina si a studiat arhitectura…

- Luis Alvarez, fostul detectiv al Departamentului de Poliție din New York NYPD și primul care a ajuns la World Trade Center pe 9 septembrie 2001, a murit la 53 de ani in urma unui cancer agresiv. Decesul acestuia survine la doar doua saptamani dupa ce a aparut in fața Congresului Statelor Unite pentru…