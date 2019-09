18 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, și senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei, au participat, ieri, la festivitatea de incepere a noului an școlar 2019-2020, la doua unitați de invațamant din municipiul Focșani. Este vorba…

- Poluarea atmosferica afecteaza plamanii si scurteaza durata de viata, dar este asociata si cu un risc mai ridicat de a dezvolta boli psihice, sugereaza cercetatorii intr-un nou studiu publicat marti si fundamentat pe date medicale provenite de la milioane de pacienti din Statele Unite si Danemarca,…

- Preotul paroh Cristinel Muscalu, din Bordeștii de Jos, a organizat o tabara creștina gratuita pentru 11 elevi din localitate, la Campusul pentru copii „Sfantul Sava“ din Bisoca. Acest lucru a fost posibil ca urmare a sprijinului acordat de Fundația „Sfantul Sava“ de la Buzau, prin parintele Mihai Milea.…

- Artistul Ionut Dolanescu este unul dintre cei mai cunoscuti tineri interpreti de muzica populara, dar canta cu aceeasi placere si muzica usoara sau muzica clasica. Fiu al celebrilor Ion Dolanescu si Maria Ciobanu, a mostenit talentul artistic si dragostea pentru folclor de la ambii parinti. Ionut Dolanescu…

- Actorul Tom Cruise a surprins joi publicul prezent la salonul international al benzilor desenate Comic-Con, desfasurat in San Diego, unde a prezentat primele imagini din viitorul film ”Top Gun: Maverick”, continuarea peliculei de succes din 1986, potrivit AFP. „Cu totii v-ati pus intrebarea de-a lungul…

- Un papagal cacadu cu creasta galbena, filmat in timp ce se leagana, isi intinde gatul si da din cap pe melodii precum ”Another one bites the dust” (Queen) si ”Girls just want to have fun” (Cyndi Lauper), a uimit o echipa de oameni de stiinta din Statele Unite care a concluzionat ca dansul nu se […]…

- Camera Deputaților a adoptat, decizional, miercuri, cu 228 voturi „pentru“ și unul „impotriva“ proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala. Proiectul de lege mai sus amintit a intrat in dezbaterea plenului dupa ce, marti, Comisia Juridica a adoptat un…

- O delegație condusa de senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de Politica Externa din Senat, s-a intalnit cu ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, aflat intr-o vizita oficiala la București. Ambele parti au mentionat…