Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii au gasit luni alte doua corpuri dupa ce saptamâna trecuta o nava cu turiști s-a scufundat în Dunare, în Budapesta, a anunțat luni poliția din Ungaria, în timp ce 19 persoane înca sunt date disparute, relateaza AFP. Ambarcațiunea lunga de 26 de metri, care…

- Poliția din capitala ungara l-a arestat, joi seara, pe capitanul ucrainean al vasului de croaziera care a lovit, miercuri, o ambarcaține de agrement pe Dunare, in centrul Budapestei, potrivit BBC. Echipele speciale mobilizate la fața locului au recuperat 7 cadavre. ...

- Poliția maghiara a anuntat joi seara retinerea capitanului navei de croaziera care s-a scufundat miercuri în Dunare, în centrul Budapestei, în care cel puțin șapte turiști sud-coreeni au murit, relateaza Reuters. Capitanul este un cetațean ucrainean de 64 de ani, identificat drept…

- Sapte persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute in urma unui naufragiu pe Dunare, la Budapesta. Alte sapte persoane au fost recuperate si transportate la spitale din capitala Ungariei. Vaporul scufundat avea la bord 33 de turisti sud-coreeni. De asemenea, sunt dati disparuti si doi membri…

- Politia nationala ungara (ORFK) a anuntat joi ca a fost lansata o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata, transmit MTI si Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Nava a fost ancorata in apropierea cladirii Parlamentului ungar si a fost lovita de un alt vas de agrement, apoi a fost scufundata in fluviu din cauza unor curenti puternici in urma unei furtuni care s-a produs la Budapesta. Agentia nationala de stiri MTI a citat compania de transport maritim…

- Sapte persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute in urma unui naufragiu al unui vapor cu turisti sud-coreeni la bord, pe Dunare, la Budapesta, iar presa ungara si Seulul evoca ipoteza unei coliziuni, relateaza AFP.

- Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP, conform agerpres.ro.Scrisoare deschisa catre Klaus Iohannis: Mai multe ONG-uri…