- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.

- TAXA AUTO 2018. Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon. Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme…

- Marti, 13 martie 2018, dimineata. In Bucuresti ploua. Nu e o ploaie zdravana, din cele care te insufletesc prin revarsarea de apa, insotita de tunete si fulgere, stiind ca se va termina repede, ci o ploaie marunta, siciitoare, care te melancolizeaza, banuind ca nu se va opri pina la sfirsitul lumii.

- In vara lui 2013, tanara Mariana Buica, pe atunci in varsta de 25 de ani, a apelat la ajutorul lui Catalin Maruta in tentativa ei de a slabi dupa ce ajunsese sa cantareasca 240 de kilograme, scrie wowbiz.ro. Considerata "cea mai grasa" femeie din Romania, femeia originara din Maglavit (judetul Dolj)…

- Analistii politici clujeni desfiinteaza congresul de preamarire a lui Dragnea. PSD Cluj, criticat pentru "non-combat" ZIUA de CLUJ a cerut opinia catorva specialistii clujeni in stiinte politice si sociologie despre congresul PSD de sambata si despre faptul ca PSD Cluj nu va avea candidati la nicio…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- Salariile angajatilor din Bucuresti - cel mai bine platiti din toata tara - au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- Premierul a spus ca pensia minima va creste anul acesta de la 5.200 de lei la 6.400 de lei, in contextul in care pensia minima, in Romania, la acest moment abia ajunge la 520 de lei. "Pensia minima va creste de la 5200 de lei la 6400 de lei anul acesta, punctul de pensie va creste la 1100 anul acesta.…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Romania se menține pe poziția 25, la egalitate cu Grecia, in raportul anual privind indicele de percepție a corupției, elaborat de organizația Transparency Internațional.Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat anul trecut 4,586 miliarde de euro, fata de 4,517 miliarde de euro in 2016, informeaza BNR intr-un comunicat redat de Mediafax. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,822 ...

- Analistii financiari se asteapta ca pana la finalul anului euro sa sara de pragul de 4 lei si 76 de bani. Pe de alta parte, de pe plan extern vin informatii ingrijoratoare cu privire la economia Romaniei. Increderea analistilor financiari in economie a crescut in prima luna a acestui an. Chiar si asa,…

- "Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca, urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci.…

- Asociația Crescatorilor de Albine din Romania anunța ca in data de 16 martie 2018, pe platforma apicola din cartierul Baneasa, din București, se va deschide cea de-a 18-a ediție a Targului Național al Mierii. Manifestarea expoziționala se va derula in perioada 16 – 18 martie. In cadrul expoziției-targ…

- Criza guvernamentala care continua in Romania are efect si asupra consumatorilor. In ultimul trimestru din 2017, toti indicatorii au inregistrat scaderi drastice, se arata intr-un studiu al GfK privind climatul de consum, document publicat luni. Asteptarile economice au atins minimul anual in decembrie…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Romania continua sa starneasca interes in ochii presei straine. Jurnaliștii au mers in județul Teleorman sa vada cu ochii lor insula Belina și au stat de vorba cu oamenii locului despre Liviu Dragnea.

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Contre putere-opozitie in CJ Cluj pe impartirea banilor catre primarii Intre reprezentantii majoritatii liberale si cei ai opozitiei PSD, din forul judetean Cluj, au avut loc dispute pe marginea impartirii banilor din impozitul pe venit pentru primariile din judet. În cele din urma, majoritatea…

- “Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo”,…

- Estimarile analistilor cu privire la economia Romaniei se inrautatesc de la o luna la alta. Indicatorul de incredere macroeconomica calculat de CFA Romania a scazut, in decembrie, la cea mai mica valoare din aprilie 2013. Totodata prognozele membrilor...

- Modificarea Legilor Justitiei a impartit Romania in doua, spune Gabriel Liiceanu. O tabara este formata din cei care au interes sa scape de dosarele penale. Cei mai multi, insa, fac parte din a doua categorie, a celor ingrijorati de soarta tarii, a explicat filosoful la Digi24.„Iata, am devenit…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, a vorbit, in prezenta a peste 50 de persoane, despre evenimentele petrecute in 21 ianuarie 1941, aratand ca pogromul de la Bucuresti este comemorat in premiera la fata locului, in padurea Jilava. 'Sunt 77 de…

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Camerele video pentru roviniete vor fi folosite pentru amendarea vitezomanilor.…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Victor Ponta a facut o declarație surprinzatoare duminica dupa-amiaza, la Antena 3. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el jignindu-i intelgența. ”S-a razbunat pe mine. S-a razbunat mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența,…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Pe site-urile de imobiliare, in ziarul Jurnal de Caras-Severin, pe toti stalpii, nu trece o zi in care sa nu fie postate ori publicate anunturi cu vanzari de case si apartamente, atat din orasele judetului cat si din diverse comune. Oamenii pleaca spre colturi si spre locuri mai bune, cei…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat…

- Craciunul este, probabil, cea mai asteptata sarbatoare si perioada a anului. Desi se celebreaza doar 3 zile, toata luna decembrie sta sub semnul Craciunului. Cadouri, intalniri cu cei dragi, familie, prieteni, buna dispozitie, poate si impacare sau momente de meditatie. Dar ce ar fi Craciunul fara cel…

- Asociatia patronala a industriei de software si servicii (ANIS) arata ca modificarile fiscale recente afecteaza semnificativ oportunitatile de dezvoltare a industriei locale, iar anul viitor cresterea industriei IT va fi franata, astfel ca 35.000 de angajatii din IT pot pierde cumulat 3 milioane…

- Grupul Superbet Holding Romania, angajator din domeniul pariurilor sportive in Romania, si-a anuntat cei peste 2.500 de angajati din cele aproape 1.000 de agentii ale grupului ca salariul brut va creste de la 1 ianuarie 2018.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Cateva sute de persoane au protestat in București dar și alte orașe din țara atragand atenția asupra modificarilor pe care coaliția de la guvernare vre sa le aduca legilor justiției. Intr-un gest simbolic, protestatarii și-au acoperit ochii și gurile cu banderole negre. Cateva sute de persoane au protestat…